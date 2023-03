“Tratos con criminales amenazan soberanía”: Téllez se lanzó contra AMLO tras acusación del ex fiscal de Trump

(Foto: Especial)

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez volvió a arremeter en contra de la actual administración federal encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseverando que durante su gobierno “los criminales amenazan a la soberanía” mexicana.

Ello luego de que William Barr, quien fue fiscal general de Estados Unidos durante la administración del ex presidente Donald Trump, pidiera —a través de una columna escrita en The Wall Street Journal— la intervención del Ejército de su país en territorio mexicano, ello con el fin de combatir a los cárteles responsables del tráfico de drogas, principalmente fentanilo.

“Los tratos de López Obrador con los criminales son ya una amenaza a nuestra soberanía. La continuidad de su fallido proyecto pone en riesgo el futuro de México como nación independiente”, señaló Lilly Téllez respecto a la opinión del ex fiscal.

En este sentido, la panista acusó presuntos nexos con el crimen organizado y el actual gobierno federal, mismos que estarían derivando en la amenaza a la soberanía, ya que una intervención militar de otro país en territorio mexicano significaría la violación a la independencia del poder Ejecutivo mexicano.

Cabe aclarar que dentro de la columna, William Barr no solo calificó a los cárteles como “narcoterroristas” y los comparó con el grupo terrorista ISIS, sino que también acusó al actual presidente de México de “facilitar” el trabajo de los grupos criminales.

“Hoy, el principal facilitador de los cárteles es el presidente Andrés Manuel López Obrador. En realidad, AMLO no está dispuesto a tomar medidas que desafíen seriamente a los cárteles. Los protege invocando constantemente la soberanía de México para impedir que Estados Unidos tome medidas efectivas”, agregó.

En este sentido, defendió la estrategia de seguridad del ex presidente panista Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), pues según aseguró el ex fiscal, “fue la excepción”, ya que “quería ir a por todas contra los cárteles, pero las prioridades estadounidenses estaban en otra parte en ese momento”.

Afirmó también que se requiere de un esfuerzo más agresivo dentro de México, incluida una importante presencia de las fuerzas del orden y de inteligencia de EEUU, así como capacidades militares seleccionadas.

Ello iría con la línea principal que se estableció dentro de una propuesta presentada por un grupo de miembros del partido republicano de Estados Unidos durante enero de este año, misma que había pasado desapercibida hasta estas últimas semanas.

La resolución de dichos legisladores otorgaría al presidente Joe Biden la autoridad para usar el ejército estadounidense contra estos cárteles fuera del territorio estadounidense.

“Autorizar el uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos contra los responsables de traficar fentanilo o una sustancia relacionada con el fentanilo hacia Estados Unidos o llevar a cabo otras actividades relacionadas que causen desestabilización regional en el Hemisferio Occidental”, señala el documento.

Cabe recordar que actualmente el país del norte enfrenta un crisis por el consumo de dicha droga.

Cabe añadir que esta no es la primera vez que el ex fiscal estadounidense emite polémicas declaraciones. En el tercer mes del año pasado incluso recibió una respuesta por parte del presidente López Obrador.

Y es que en ese periodo, William Barr aseguró que el tabasqueño “perdió el control del país” en favor del crimen organizado por su estrategia de seguridad. En este sentido el Jefe del Ejecutivo aseveró:

“No se puede enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia solo con medidas coercitivas. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, yo sostengo esa postura y con esta política estamos saliendo adelante. Sin masacres, sin matarlos en caliente, respetando los derechos humanos con abrazos, no con balazos”, dijo el mandatario en la rueda de prensa desde Palacio Nacional el pasado 22 de marzo.