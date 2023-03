Alumno de la UANL denunció que fue víctima de abuso sexual durante novatada

Un alumno de la Universidad Autonoma de Nuevo León denunció que fue víctima de abuso sexual durante una supuesta novatada

Recientemente se viralizó la declaración de un estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) que afirmó haber sido víctima de abuso sexual por parte de administrativos y estudiantes pertenecientes a la Facultad de Derecho y Criminología (FACDYC) durante una supuesta novatada.

Mediante un video que publicó Juan Manuel Rodríguez González en sus redes sociales el pasado 28 de febrero, denunció que abusaron sexualmente de él, narrando las vejaciones que sufrió tras haberse unido a un grupo de su facultad llamado “La Tuna”.

En su descripción de los hechos, mencionó que después de una fiesta a la que asistió con los integrantes, les señalaron que únicamente a dos estudiantes les realizarían su “bienvenida”, posteriormente los llevaron a varios sitios con los ojos vendados, el último que visitaron fue al que llamaban el cubículo, en el que se encontraban varios compañeros de la FACDYC y de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Juan Manuel a través de una grabación relató como fue su abuso sexual (Captura de pantalla: Juan Ma/FB)

“Cuanto entré me hicieron hincarme, me quitaron la ropa. Una vez hincado, uno de los miembros egresados me preguntó a quien se la mama***, a lo que respondí que a ninguno y me contestó que si no elegía entonces se lo tendría que hacer a todos”, describió.

Acto seguido, los integrantes comenzaron a golpearlo y lo inmovilizaron de pies y brazos para obligarlo a tocar sus partes íntimas, posteriormente un estudiante llamado Alejandro Ruíz, se paró frente a él y comenzó a tocarse hasta que finalmente eyaculó.

“Me levantaron, me cargaron, me rompieron mi ropa interior e intentaron meter un objeto, al que llamaban ‘el cohete’, en mi ano y pues me lastimaron irreparablemente. En dichos actos, tanto administrativos como alumnos se vieron involucrados”, relató.

Han pasado tres años desde su abuso y no ha recibido justicia (Captura de pantalla: Juan Ma/FB)

Juan Manuel, señaló que después del abuso su vida no volvió a ser la misma, motivo por el cual comenzó a investigar a sus agresores, donde descubrió que Alejandro Ruíz es hijo de Alfonso Ruíz, quien fuera titular de la Clínica de Justicia Penal de la facultad y que el alumno egresado y titular de La Tuna, Javier Limón, se ha dado a la tarea de presumir ser sobrino de Leonardo Limón, supuestamente operador político y compañero de Manuel Acuña.

El último de los mencionados se habría desempeñado como director de la FACDYC, quien aparentemente tuvo que abandonar su cargo por las críticas recibidas por haber utilizado camiones de la UANL para llevar alumnos a la campaña de la gubernatura de Ivonne Álvarez en las elecciones del 2015.

De tal forma que durante su grabación el alumno le solicitó al gobernador de estado, Samuel García, al rector de la UANL, Santos Guzmán López y al titular de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Pedro José Arce, que le prestaran atención a su denuncia y que investigaran al funcionario Alonso Martínez Arrieta por no haber avisado al Ministerio Público sobre el abuso, ya que hasta la fecha han transcurrido tres años desde que no se hace justica en su caso.

Relatos de otros compañeros abusados (foto: juanma1828/IG)

Por último, destacó lo siguiente: “Hoy levanto la voz por todos los que han sido abusados y acosados dentro de las aulas y por todos los que nos sentimos agraviados por personas que dicen amar nuestra institución, pero solo dañan el prestigio de nuestra Alma Mater”, concluyó su clip.

Asimismo, tras la viralización de su grabación, otros estudiantes le compartieron narraciones de los abusos y maltratos de las que fueron víctimas, ya fueran ellos o compañeros que conocieron y que fueron parte del grupo La Tuna, mismas que compartió a través de la red social Instagram, con el fin de hacer nota otros casos que no se resolvieron.