Por qué Oxxo sí podrá exhibir cigarros pese a Ley Antitabaco

Oxxo se amparó contra Ley Antitabaco (getty Images)

Luego de que la llamada Ley Antitabaco entró en vigor el pasado 15 de enero, diversas establecimientos comerciales —que argumentaron resultar afectados con la medida— interpusieron amparos. Ahora, fueron los tiendas Oxxo la que consiguieron una suspensión definitiva para exhibir productos de tabaco.

Oxxo: además de México, en qué otros países se encuentran las tiendas de conveniencia de FEMSA Son varios países sudamericanos y europeos en los que se pueden encontrar las tiendas Oxxo VER NOTA

La compañía propiedad de FEMSA interpuso el recurso de amparo indirecto el pasado 24 de enero, según comunicó la empresa, en contra de las disposiciones modificadas al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, aprobadas por el Congreso de la Unión.

Dicho trámite fue turnado al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, quien lo admitió y otorgó suspensión provisional el pasado 3 de febrero. Fue este 21 de febrero que Oxxo consiguió la suspensión definitiva, con lo que no será aplicable la disposición demandada con respecto a la exhibición de cigarros.

Imagen de archivo. El logo de la tienda de conveniencia Oxxo de Femsa se ve en una de sus tiendas en Monterrey, México. 26 de agosto de 2018. REUTERS/Daniel Becerril

No obstante, esto no quiere decir que la cadena de tiendas de conveniencia no tenga que respetar la ley, pues aún debe cumplir con las obligaciones que establece la versión pasada del reglamento. “Con dicha suspensión, Oxxo deberá seguir sujetándose al cumplimiento de las obligaciones que prevé la Ley General para el Control del Tabaco, así como su anterior reglamento”, se lee en el documento.

FEMSA exportaría OXXOs a EEUU, así va el análisis de la empresa mexicana para su expansión internacional FEMSA informó que planea llevar sus tiendas de conveniencia al país vecino del norte, además de acelerar su expansión en Sudamérica VER NOTA

El nuevo ordenamiento establece, entre otras cosas, que los cigarros de tabaco no pueden ser mostrados al público en los establecimientos formales, mientras que en sus páginas también se prohíbe fumar en espacios públicos.

Sin embargo, Oxxo no fue la única empresa en ampararse, pues al momento ya se han tramitado más de un millar de recursos de apelación contra la medida que prohíbe la exhibición, principalmente, de las cuales hasta este martes ya fueron concedidas una veintena, según dio a conocer la organización ConComercioPequeño.

La ley también prohíbe fumar en espacios abiertos (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO)

Por su parte, la Alianza Nacional De Pequeños Comercios (ANPEC) también informó que presentaron aproximadamente 700 demandas contra la reforma a la ley, agrupadas en 27 amparos. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la organización, informó que se han recibido trámites de 25 estado de la República.

Quiénes eran las diosas del amor en la mitología maya La deidad era considera como madre de la fertilidad, de la luna y los textiles VER NOTA

También, catalogó la reforma al reglamento como un “decreto prohibicionista” que afecta a dos millones de autoempleados —pequeños comerciantes—, pues en algunos casos la venta de cigarros corresponde al 25 por ciento de los ingresos totales de dichos vendedores, afirmó.

Asimismo, la tienda comercial Walmart también se amparó contra la resolución desde los primeros días que entró en vigor, siendo la primera entidad comercial en apelar. Dicha empresa multinacional pidió al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México su protección en contra del decreto; no obstante, aún no obtienen respuesta.

Oxxo podrá exhibir cigarros gracias al amparo ganado (Twitter/FernandoDelRio)

La cadena de restaurantes VIPS, del mismo modo, recurrió a la justicia administrativa al interponer un recurso de amparo; sin embargo, Agustín Tello Espíndola, juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México rechazó la medida cautelar a la empresa. En ese mismo sentido, la marca Habano 2000 también rechazó y recurrió al poder judicial, aunque el Juzgado Cuarto en Materia Administrativa no dio trámite en contra de las demandas.

Entre tanto, el presidente de la Confederación de Cámara Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco), Héctor Tejada Shaar, expresó que las nuevas reglas aprobadas por el Legislativo mexicano contra el cigarro tendrá consecuencias para los comercios afectando sus ventas.

“Sí vemos una afectación económica en 1.5 millones de unidades económicas, entre tiendas, restaurantes, hoteles”, aseguró Tejada Shaar. “Abogamos por la legalidad y el Estado de derecho. Si algún establecimiento no está de acuerdo o tiene una afectación económica por la ley excesiva, nosotros en la Concanaco Servytur estamos preparados con un grupo de despachos que no pueden ayudar para proceder al amparo”, expresó.