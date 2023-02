Pato Zambrano recuerda con cariño a Irma Serrano y su cama de la emperatriz Carlota: “Siempre andaba encuerada”

El regiomontano vivió momentos felices hace casi 20 años al lado de "La Tigresa" (Foto: Instagram)

Patricio Pato Zambrano es un personaje polémico del medio del entretenimiento mexicano, pues luego de haber emergido en el recordado reality show Big Brother, en su primera edición producida por Televisa en 2002, el hombre oriundo de Nuevo León se comenzó a convertir en una figura mediática.

Tras salir de la casa de Big Brother, Pato comenzó una relación amistosa, entre rumores de algo más, con la emblemática actriz Irma Serrano La Tigresa. Fueron meses durante los que a ambos se les veía juntos en eventos sociales y otras oportunidades, por lo que muchos se han preguntado cómo fue la relación tan cercana que tuvieron a inicios de la década de los 2000.

Ahora, casi 20 años después, Zambrano recordó aquella etapa de su vida en el canal de YouTube de Fernando Lozano, donde aseguró que hablar sobre la Tigresa es un privilegio, pese a que se podría pensar lo contrario.

En su natal Monterrey, el polémico personaje ha dado sus primeros pasos como servidor público (Foto: Instagram @patoezambrano)

“Cuando me preguntan sobre Irma, para mí es un honor”, dijo en el programa, donde recordó que su relación con la actriz de películas como Los amantes del señor de la noche se entrelaza con su propia historia familiar, pues incluso sus hijos convivieron con la histrionista de hoy 89 años.

“Las revistas del corazón son muy duras, pero en casa de Irma nació Pato y Ximena, y el cumpleaños número 1 de Pato lo hicimos en el Teatro Fru-Fru. La Irma íntima era muy diferente a la cara que salía a dar afuera”, recordó quien también ha mostrado intenciones políticas.

Pato Zambrano recordó también las polémicas que llegó a protagonizar junto a la cantante de La Martina, mismas que fueron capitalizadas en televisión porque estos siempre generaban altos niveles de audiencia, para ejemplo de ello mencionó al desaparecido programa Con todo, donde se daba cobertura a la polémica relación.

A sus 89 años, Irma Serrano vive alejada del ojo mediático y bajo el cuidado de sui familia (Foto: Cuartoscuro)

Respecto a su relación personal con Serrano, Patricio se expresó positivamente de la nacida en Comitán de Domínguez, Chiapas: “Nos divertíamos mucho, era sumamente intensa, no me podía separar de ella... Imagínate una casa de 4 mil metros cuadrados, era la casa más importante de todo Reforma, entre Reforma y Monte Líbano, y tenía 2 mil 500 metros cuadrados de construcción”.

Asimismo, el polémico aspirante a diputado contó acerca del lujoso mobiliario que posee la actriz del cine nacional.

“Era la cama de Carlota y todos sus accesorios, ahí es donde dormía Ninfa y Patito. Seguías avanzando y había otra recamara que había traído de Venecia incrustada no sé cuánto, del castillo que había sido de Maximiliano, y después estaba su alcoba. Y así nos dormíamos, a veces me dormía yo con ella, a veces nos dormíamos con todo y los niños, teníamos 10 perros”, detalló Pato.

Saludos desde la Megalópolis. Qué Ciudad! pic.twitter.com/voGbJ2PF9a — Patricio Zambrano (@elpatozambrano) February 4, 2023

Respecto a si alguna vez tuvo intimidad con La Tigresa, como desde entonces se ha rumorado, Pato aseguró que siempre sería discreto. “Si hay alguien que quiera saber si hubo sexo entre Irma y yo… No lo voy a decir porque siempre me lo preguntan; una vez me pagaban 100 mil dólares por hacer un libro direccionado al sexo, a agredir, a su vida íntima, y con eso me voy a morir yo”.

“Ella no se me insinuaba, ella siempre andaba encuerada; en la casa de Acapulco nunca traía ropa, se metía a la alberca y estaba encuerada, y mis hijos nadando al lado de ella. Ella era silvestre, 100 por ciento silvestre”, recordó.

Asimismo, el famoso rememoró cuando alguna vez el fallecido Jacobo Zabludovsky le preguntó por qué motivo estaba al lado de Irma Serrano, a lo que él contestó en su momento: “Con todo respeto para las mujeres, mujeres de 60-90-60 va a haber toda la vida, Irma Serrano nunca”.