“Morena no quiere que yo sea candidato”: Santiago Taboada acusó persecución en su contra por parte de Sheinbaum

Señaló que el Gobierno de Claudia Sheinbaum creo cargos en su contra para evitar que llegue a la jefatura de gobierno de la capital (@STaboadaMx)

El alcalde de la Benito Juárez, Santiago Taboada acusó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum de emprender una persecusión política en su contra con la supuesta fabricación de cargos contra funconarios de su demarcación y contra él.

“Con la intención de intimidarme, me han fabricado carpetas de investigación sin que me permitan conocer siquiera de qué se me acusa. Las diferencias políticas se han convertido en persecusión y en acoso permanente de todo el aparato del estado en contra de mi gobierno”

Pues a través de un video compártido en su cuenta de Twitter durante la medianoche del 15 de febrero, declaró que Morena quiere detener sus aspiraciones para ser el jefe de Gobierno de la ciudad por parte del sector opositor.

“Puede ser Presidenta”: madre de Claudia Sheinbaum reconoció las cualidades de la mandataria de cara a 2024 Annie Pardo Cemo, investigadora de la UNAM, habló respecto a la posibilidad de que sea una mujer quien asuma la Presidencia de México VER NOTA

Taboada aseguró en el audiovisual que la Fiscalía “por órdenes del gobierno y la Ciudad” estaba tratando de ocultar el hecho de que libraron órdenes de aprehensión contra uno de sus colaboradores más cercanos y dos exfuncionarios de la alcaldía que han participado en su administración. Esto con fines políticos y electorales.

Pues aseguró que en cuanto dio a conocer sus aspiraciones para contender por la Jefatura de Gobierno de la capital del país, la morenista ha acentuado el acoso en su contra.

Taboada también ha apoyado a Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, quien acusa a Sehinbaum de llevar a cabo una campaña en contra de la oposición (Twitter/@STaboadaMx)

“Desde que anuncié mi decisión de buscar la Jefatura de Gobierno, estas acciones de persecusión política se han intensificado. Esa es la única y verdadera razón por la que quieren encarcelarnos. Claudia Sheinbaum está construyendo una elección de estado”

Continuó precisando que se trataba de un montaje judicial y de fabricación de cargos absurdo, basado en denuncias “anónimas” y emitiendo órdenes de detención, lo que dijo que violaba la presunción de inocencia al no citarlos primero.

Sheinbaum anunció que Línea 3 del Cablebús que atravesará el Bosque Chapultepec se inaugurará en noviembre La mandataria capitalina señaló que la Línea 1 ayudó a que en los últimos meses bajaran los índices de delincuencia en Cuautitlán hasta un 50% VER NOTA

Más adelante, acusó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) de estar al servicio de Sheinbaum Pardo, así como de cubrir casos importantes, refiriéndose al desplome de la Línea 12 del metro en el 2021 y el choque de la Línea 3, junto con el derrumbe del Colegio Rebsamen tras el sismo del 2017.

“Es una maquinaria eficaz para perseguir opositores como en los peores regímenes autoritarios”, aseguró. Finalmente respaldó a las tres personas de quienes se habrían librado órdenes de aprehensión, de los cuales solo mencionó sus nombres: Adelaida, Víctor y Emilio.

“No le importó que gente inocente falleciera”: Sheinbaum recordó a Calderón y su guerra contra el narco Además de acusarlo de fraude electoral, la mandataria capitalina reprochó la guerra contra el narco declarada por el expresidente y su relación con el exmando policíal que hoy es juzgado en EEUU VER NOTA

“No me voy a doblar, no me voy a esconder, los voy a enfrentar y les vamos a ganar para que nunca más en la Ciudad de México se persiga a un opositor”, aseveró. Cabe señalar que no mencionó los cargos de los que se les acusan.

La CDMX vivió un boom inmobiliario principalmente en las alcaldías Benito Juárez, Tlalpan, Coyoacán, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo; que implicó la especulación del suelo y desplazamiento de la población. (Fotoarte: Infobae México)

Hay que recordar que sobre algunos panistas dentro de la alcaldía han sido vinculados de haber participado en una presunta red de corrupción inmobiliaria denominada como el “Cártel Inmobiliario” que había operado en varias demarcaciones de la CDMX.

Además el pasado 8 de febrero, la FGJCDMX informó que solicitó a la Oficina de Interpol México la emisión de fichas rojas y alertas migratorias en contra de César “N” y Elvia “N”, quienes estarían relacionados con el “Cártel Inmobiliario”.

César “N” se presentaba como un empleado se la alcadlía mientras que Elvia “N” fungía como gestora o enlace con el primer sujeto. Las fichas fueron emitidas debido a que no fueron encontrados tras la realización de cateos por el ejercicio ilegal del servicio público y extorsión, respectivamente.

De acuerdo con el vocero de la Fiscalía, Ulises Lara López, las investigaciones corroboraron la presunta participación de ambas personas para negociar los recursos económicos para la realización de tramites de construcción y así conseguir beneficios económicos.