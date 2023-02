El día que el Maromero Páez se subió al ring vestido de novia

El boxeador originario de Mexicali, Baja California, se presentó a una de sus peleas con el vestido que su esposa utilizó para unirse en matrimonio con él (YouTube/Ironbar Boxing)

El boxeo mexicano ha sido reconocido mundialmente por la competitividad que los atletas formados en los gimnasios del territorio nacional han demostrado a lo largo de la historia. No obstante, otros personajes han buscado dejar un legado más allá del talento y los títulos. En dicho lugar se encuentra Jorge Maromero Páez, quien en una ocasión se presentó en el ring vestido de novia.

El 30 de septiembre de 1995, luego de haber sido descalificado en una pelea contra José Vida Ramos, el originario de Mexicali, Baja California, recibió la oportunidad de la revancha. El cinturón en juego era de peso super gallo avalado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y quiso catapultarse en la preferencia del público con una peculiar entrada.

Rodeado por los integrantes de su esquina, y al ritmo de la canción Estoy agotado interpretada por Maná, Páez salió del túnel vestido con una amplia prenda de color blanco. Sus movimientos toscos contrastaron con la delicadeza asociada a los vestidos de novia como el que portó aquella noche y lo único que combinó con el contexto fue el par de guantes rojos que destacaron en cada una de sus manos.

El "Maromero" Páez lució el vestido de novia de su esposa en una de sus peleas

Su actitud causó gracia entre los comentaristas, así como entre el público, pero a pesar de las ovaciones y los gritos, Páez no perdió la concentración en ningún momento. Incluso, soltó una serie de puñetazos de calentamiento aunque el brusco movimiento fue interrumpido por el velo de grandes dimensiones que portaba sobre su cabeza y rostro.

“Fue en Lake Tahoe, con Vida Ramos. Ese día me casé con mi esposa y nadie supo. Yo iba con el vestido de novia, hasta con todo y liga, arriba del ring me quité la liga (...) Siempre quise ser diferente, por eso me eché la maroma para que la gente supiera que era de circo. Decían que era un payaso, pero no cualquier payaso puede ser campeón mundial”, recordó en entrevista para el podcast Un Round Más.

El Maromero fue el último de los peleadores en presentarse a cuadrilátero por lo que debió apresurar el proceso para quitarse el vistoso atuendo. Para conseguirlo tuvo que echar mano de sus acompañantes pero el show no terminó ahí.

Todos los atuendos de Jorge Páez lucían por ser extravagantes (Foto: Twitter/@_kandylicious)

El réferi procedió a revisar sus guantes para verificar el cumplimiento de las reglas, pero después el entrenador se hincó frente a Páez. En la extraña escena, acercó sus manos al muslo derecho del pugilista y lo despojó de la liga para lanzarla al público. Jorge no rompió la concentración en ningún momento y se preparó para la reyerta.

La temática nupcial en el atuendo del mexicano no se limitó al vestido. Su pantaloncillo y botines lucieron olanes en color blanco que se combinaron con la indumentaria que dio a conocer ante el público durante su pasarela al cuadrilátero.

Uno de los miembros de su esquina fue el encargado de quitarle la liga antes de comenzar la pelea

¿Cómo le fue al Maromero en su pelea contra Vida Ramos?

Lejos de redondear la noche con la victoria, Jorge Páez se vio obligado a cargar con la derrota. Su entrenamiento fue eficaz al finalizar los 12 rounds planeados y convencer a uno de los jueces. No obstante, su desempeño no fue suficiente para agradar a los otros dos juzgadores y perdió la oportunidad de ser campeón gracias a la decisión dividida.

Aquella fue una de las cerca de 100 peleas que sostuvo a lo largo de su carrera. Además de su récord de 79 victorias, 52 nocauts, 14 derrotas y cinco empates, Páez también pasó a la historia por la ocasión en que se vistió de Charro o por celebrar con una marometa en el ring después de algunas de sus victorias. El último rasgo, de acuerdo con él, lo encaminó para honrar sus orígenes en el circo de acrobacias.