Margarita Zavala llamó sumiso a magistrado del TEPJF tras posar con “Amlitos”

Magistrado Felipe de la Mata (Twitter/@FdelaMataPizana)

La diputada federal por Acción Nacional (PAN) y ex candidata presidencial sin partido en 2018, Margarita Zavala, se lanzó en contra del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, luego de que éste posó en una fotografía junto a varios peluches caricatura de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), llamados “Amlitos”.

Fue por ello que la también esposa del ex presidente Felipe Calderón señaló al magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por “sumiso”, así como por “humillar” al Poder Judicial.

“Aquí está el magistrado electoral del TEPJF), es @dfelamatap demostrando la sumisión, humillando al Poder Judicial y a la división de poderes. Sobra decir que el magistrado se coloca en supuesto de recusación”, acusó la legisladora por la Ciudad de México.

Aquí está el Magistrado Electoral del @TEPJF_informa, es @fdelamatap demostrando la sumisión, humillando al Poder Judicial y a la División de Poderes. Sobra decir que el Magistrado se coloca en supuesto de recusación https://t.co/hNzzhS6AGK — Margarita Zavala (@Mzavalagc) February 9, 2023

La imagen fue publicada por el propio magistrado — quien forma parte de la Sala Superior de la TEPJF desde noviembre de 2016— en su cuenta de Twitter, con el fin de brindar algunas precisiones sobre el uso propagandístico de la imagen de servidores públicos.

De la Mata explicó a través de un hilo de Twitter que la Sala Superior decidió modificar la prohibición del uso político-electoral de la imagen de funcionarios, pues se amplió a caricaturas, siluetas y retratos, entre otras.

“Esto en virtud de la prohibición constitucional ya existente sobre el uso de la imagen de los servidores públicos en campañas electorales y la protección del principio constitucional de neutralidad”, señaló.

Sin embargo, aclaró que para la negativa de uso de dichos peluches con dichas imágenes no se aplica para la ciudadanía. “Esto no implica, en ningún sentido, que la sentencia prohíba que los ciudadanos en particular sigan haciendo uso de estas imágenes. Su libertad política no se ve mermada con esta resolución”, advirtió.

Diversos morenistas rechazaron la decisión del TEPJF y se mostraron con los peluches (Captura de pantalla/YouTube/Cámara de Diputados)

No obstante, tras la réplica de Margarita Zavala, quien compartió al fotografía, diversos usuarios en redes sociales se lanzaron contra el magistrado, acusando su “falta de imparcialidad”. Uno de ellos fue el economista y columnista Fausta Barajas.

“Muchos sí resisten ser zalameros y subyugar su responsabilidad pública ante el poder, pero otros no caben de felicidad por someterse y hacer todo lo que pueden para quedar bien ante el poder en su función hasta tomarse fotos patéticas como esta del magistrado”, acusó Barajas.

“Amlitos” y otros peluches fueron prohibidos para uso electoral

En el marco de las precampañas electorales para la renovación de las gubernaturas del Estado de México y Coahuila, en el mes de enero el Tribunal Electoral emitió una sentencia con la que se prohibió el uso de la imagen del presidente la República, Andrés Manuel López Obrador, a través del peluche caricaturizado conocido como “Amlito”.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

La medida fue rechazada por militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Incluso, el dirigente nacional del instituto político, Mario Delgado, calificó la decisión como “ridícula”, pues limita la libertad de expresión.

Por su parte, el propio AMLO se manifestó contra la resolución. “Imagínense que el Tribunal Electoral prohibió los muñequitos de ya saben quien. Ahora sí que ‘de caricatura’”, expuso durante una mañanera, al tiempo que aseguró que los “Amlitos” son “buenos promotores de la transformación”.

La caricatura de López Obrador surgió en el año de 2006, cuando compitió por primera vez por la presidencia de la República. Fue realizada por el caricaturista mexicano José Hernández, mejor conocido como Moreno Hernández.

El realizador —quien actualmente es simpatizando de la Cuarta Transformación— apuntó que para hacer el dibujo se basó en dos rasgos físicos sobresalientes del entonces candidato: los dientes y el gallito. La imagen fue tan bien tomada por el movimiento que incluso fue usada en las dos campañas posteriores; en 2012 y 2018.