SRE rechazó reimplementación del plan de devolución de migrantes “Quédate en México” de EEUU

Dos migrantes centroamericanos caminan mientras son deportados bajo el programa reactivado "Quédate en México" (EFE/ Luis Torres)

Luego de que trascendió que la administración de Donald Trump obligó a México a aceptar el programa “Quédate en México”, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que no renovará el acuerdo de devolución de migrantes con Estados Unidos.

Dicho programa permitía al gobierno estadounidense enviar a México a las personas que buscaban migrar legalmente a ese país y tenían que esperar a que les respondieran su solicitud de asilo, la cual podía tardar varios meses.

La cancillería informó que desde el 15 de diciembre de 2022 la Corte de Distrito del Norte de Texas emitió un fallo que obliga a la administración de Joe Biden a restablecer el uso de la sección 235 (b)(2)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de dicho país.

En consecuencia, las autoridades estadounidenses notificaron a la SRE que buscaban reiniciar el retorno de migrantes que llegan a su territorio a México mientras dan seguimiento a su petición de asilo.

ARCHIVO - Varios migrantes esperan ser procesados por las autoridades estadounidense. (AP Foto/Gregory Bull, Archivo)

No obstante, en esta ocasión la cancillería externó su negativa ante la solicitud del gobierno de Joe Biden para renovar el programa “Quédate en México”.

“Ante una pretendida implementación de esa política por tercera ocasión, el Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, externa su rechazo a la intención del gobierno estadounidense de devolver a personas procesadas bajo dicho programa a territorio nacional”.

Durante la administración del expresidente Donald Trump se registró el ingreso de 74 mil personas bajo el mencionado programa migratorio. Dicha cifra sería equivalente al 5,15% del total de los encuentros que se registraron en la frontera entre México y Estados Unidos en el mismo periodo.

FOTO DE ARCHIVO: Un miembro de la Guardia Nacional de Texas junto a un vehículo junto al río Bravo, la frontera entre México y EEUU (REUTERS/Carlos Barria)

Cuando Joe Biden llegó a la presidencia de Estados Unidos se dio por concluida la mencionada política, pues el mandatario consideró que era inhumana; sin embargo, el 13 de agosto del 2021, la Corte de Distrito del Norte de Texas ordenó su reimplementación, ante lo que el gobierno estadounidense notificó a la dependencia administrada por Marcelo Ebrard Casaubon su intención de nuevamente regresar migrantes a México.

Ante ello “el Gobierno de México manifestó la necesidad de implementar políticas de protección y salud, particularmente para grupos vulnerables, así como colaborar de manera estrecha con organismos internacionales para la adecuada atención a las personas migrantes y refugiadas”.

Durante los meses que la Corte reanudó el programa en la administración de Joe Biden se registró el ingreso al país de aproximadamente 7 mil 50 personas bajo la sección 235 (b)(2)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos.

Lo anterior equivale al 0,33% total de los encuentros entre ambas fronteras de diciembre de 2021 a octubre del 2022. Esas personas habrían recibido acompañamiento por autoridades de ambos países, así como de la Organización Internacional de las Migraciones.

Venezolanos que insisten en ingresar a Estados Unidos pese a nuevas políticas migratorias (AFP)

Según la SRE, los migrantes también “se beneficiaron de los nuevos criterios establecidos para lograr una audiencia justa; acceso a representación legal; una estancia digna y traslados seguros en México y Estados Unidos; servicios de salud y vacunación contra covid-19, entre otros”.

Es de recordar que esto ocurre a unas semanas de que el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, reveló en su libro Never Give An Inch que, tras una plática con el canciller Marcelo Ebrard, se acordó que entraría en vigor el mencionado programa migratorio y que éste le pidió que la información quedara bajo reserva, es decir, que no se dijera públicamente que México lo aceptó.

Dicha reunión ocurrió el 15 de noviembre del 2018, es decir, dos semanas antes de que iniciara el sexenio de AMLO y de que Ebrard ocupara oficialmente el cargo.