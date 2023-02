Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del viernes 3 febrero de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y atendieron preguntas de la prensa.

2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.

Bueno, pues vamos a informar hasta donde alcance. Empezamos con el video, ¿no?

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: En el séptimo día de audiencias, este jueves 2 de febrero, del juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, testificó Miguel Madrigal, agente especial de la DEA, quien trabajó siete años y medio en México coordinándose con autoridades del gobierno de Felipe Calderón, incluyendo la Secretaría de Seguridad Pública, que comandaba García Luna.

Miguel Madrigal se reunió con Sergio Villarreal Barragán, ‘el Grande’, horas antes de que fuera aprehendido por elementos de la Secretaría de Marina en 2010. En esa reunión ‘el Grande’ le dijo al agente de la DEA que tenía información sobre el cártel de Sinaloa y Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública.

Madrigal se enteró de los sobornos que recibía García Luna del cártel de Sinaloa. El agente de la DEA declaró que tuvo acceso a grabaciones de Ramón Pequeño, quien era jefe de la Unidad Antidrogas de la Policía Federal en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que lo implican con el narcotráfico en investigaciones sobre corrupción en el gobierno de Calderón.

Describió un video en el que Edgar Bayardo, quien fue inspector y subprocurador de la Policía Federal en tiempos de García Luna, estaba afuera de la casa de Jesús ‘el Rey’ Zambada a bordo de una camioneta Cherokee color blanco.

Comentó que cuando se llevó a cabo el arresto del ‘Rey’ Zambada, quien controlaba todo el trasiego de droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México protegido por la Policía Federal, notó a Bayardo muy preocupado y afectado por lo sucedido, algo que, según el agente, no era normal y le pareció extraño.

Agregó que Bayardo nunca les daba información o localización de algún miembro del cártel de Sinaloa, siempre era ‘la Barbie’, ‘el Conejo’, ‘el Grande’ y los Beltrán Leyva.

El directivo de la Policía Federal, Edgar Bayardo, fue acusado de trabajar con el cártel de Sinaloa y después de ser detenido se convirtió en testigo protegido de la PGR. En 2015, Bayardo fe asesinado afuera de un Starbucks de la colonia del Valle en la Ciudad de México.

Madrigal reveló que la DEA supo de una reunión entre funcionarios mexicanos y altos mandos del narcotráfico en el restaurante Champs Elysées, cerca de la embajada de los Estados Unidos, pero cuando él fue a investigar descubrió que el restaurante no contaba con cámaras que pudieran haber dejado registro de la reunión, también reveló que escuchó a un informante hablar por teléfono con Arturo Beltrán Leyva.

La defensa de García Luna intentó frenar el testimonio de Madrigal con constantes objeciones y solicitando un receso, con lo cual logró el fin de interrogatorio a Madrigal.

La defensa resaltó los arrestos y decomisos durante la gestión de García Luna, los cuales en su mayoría fueron de los integrantes de Los Zetas o los Beltrán Leyva, rivales del cártel de Sinaloa. Asimismo, la defensa mostró fotos de García Luna con Obama, Hillary Clinton y Karen Tandy, exdirectora de la DEA, entre otros. Del lado de la fiscalía mostraron una foto de Hillary Clinton con Vladimir Putin.

Otro testigo protegido por la fiscalía fue el expolicía federal Francisco Cañedo Zavaleta, quien declaró haber visto reunidos a Genaro García Luna con Arturo Beltrán Leyva y a Edgar Valdez, ‘la Barbie’, camino a Cuernavaca.

Según narró Cañedo, el 19 de octubre de 2008 estaba de descanso y circulaba por la carretera libre Cuernavaca-Tepoztlán, cerca del restaurante La Costeñita Parrilladas. Vio unas camionetas Suburban detenidas y tres personas abajo. Redujo la velocidad para ver si se trataba de un accidente y de inmediato reconoció a las tres personas como ‘la Barbie’, Arturo Beltrán Leyva, ‘el jefe de jefes’ y Genaro García Luna. ‘La Barbie’ portaba un arma larga.

Al darse cuenta de quienes eran los personajes, el entonces policía federal se alejó del sitio, se detuvo más adelante fingiendo una falla mecánica. Minutos después, vio pasar a las dos camionetas Suburban. En la primera pudo distinguir que el asiento del copiloto viajaba Arturo Beltrán Leyva y en el asiento de atrás estaba ‘la Barbie’, mientras que la segunda era conducida por Genaro García Luna. Ambas camionetas ingresaron al fraccionamiento Los Limoneros, donde un integrante de los Beltrán Leyva tenía una propiedad.

Cañedo Zavaleta dijo que compartió su hallazgo con su compañero de trabajo Óscar Granados Salero, también realizó un informe y lo entregó al Congreso de la Unión. Como represalia, Francisco Cañedo fue consignado e involucrado en varios delitos de delincuencia organizada, narcotráfico y evasión de reos en grado de tentativa, entre otros. Fue arrestado y puesto a disposición de la Siedo y recluido en Puente Grande. Finalmente, no se le pudo comprobar nada, fue absuelto y se reincorporó y continuó en la Policía Federal hasta noviembre de 2022. El testigo comentó que aún tiene en su poder el documento que presentó al Congreso.

En la audiencia también el narcotraficante colombiano Harold Poveda Ortega, ‘el Conejo’, relató que durante el juicio contra del ‘Mochomo’ se reencontró con Jesús ‘el Rey Zambada’ y ambos hicieron las pases.

La fiscalía también llamó a varios agentes de la Guardia Costera que confirmaron diversos decomisos de cocaína en el mar, como el 17 de marzo de 2007, cuando interceptaron un barco con esa droga en el sur de Panamá que era transportada en contenedores. Los agentes abrieron dichos contenedores y encontraron 20 toneladas de cocaína en el decomiso más grande la Guardia Costera en ese tiempo, tal como lo relató Poveda durante la audiencia previa sobre los decomisos que se le hicieron en altamar.

El juicio se retomará el próximo lunes con el contrainterrogatorio por parte de la defensa.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos. ¿No quedó nadie pendiente? Tres y tres mujeres. Bueno, pues ustedes tres. Vámonos, tres y tres.

PREGUNTA: Gracias, señor presidente.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, de la Sedatu, Román Meyer Falcón, ha mantenido reuniones con autoridades de varios países para intercambiar información sobre el rescate de vivienda abandonada. El secretario ha informado que México registra 650 mil viviendas abandonadas, por lo que la actual administración federal impulsa políticas para recuperar 75 mil hogares a nivel nacional.

Sabemos que Román Meyer Falcón hace un excelente trabajo al frente de la Sedatu y ha sido premiado por las renovaciones que ha hecho.

Presidente, ¿qué políticas faltan por modificar en cuestión de vivienda digna y autosuficiente en su gobierno?

Esa sería mi primera pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, se está llevando a cabo un buen trabajo tanto en el Infonavit como en el Fovissste para otorgar créditos a tasas bajas a trabajadores, se siguen entregando créditos y se está saneando todo lo que se heredó de las políticas del Infonavit, que consistían en construir unidades habitacionales a diestra y siniestra, todo a partir de corrupción, de compra de terrenos que pagaban a precios por hectárea y luego vendían a metro cuadrado, lugares apartados, sin servicios, sin transporte. Además, muy malos departamentos, ‘huevitos’, 30 metros cuadrados y muchos no ocuparon, muchos trabajadores, esos departamentos y quedaron en el abandono y sí hay miles de departamentos.

Entonces, el Infonavit tiene un plan para ir entregando, rehabilitando esos departamentos. Le vamos a pedir a Román Meyer y al director del Infonavit que nos informen cómo va el saneamiento.

INTERLOCUTOR: ¿Cuándo podría ser, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues pronto, puede ser la semana que viene, que se haga un informe sobre toda la política de vivienda.

Ahora que fui a Morelos, a Cuernavaca, hay ―ya ustedes lo saben porque se dio a conocer― un puente fantasma que se hizo pasando Cuernavaca, en la autopista hacia a Acapulco, para comunicar a… creo que es Jilotepec. Y se tenía ahí adquirido un terreno de una de estas inmobiliarias del otro lado del río, por eso se hizo el puente que lo construyó el gobierno federal y costó muchísimo.

Pero el puente se terminó y no hay camino, es un puente que no lleva a ninguna parte porque fracasó la inmobiliaria, por eso se habla de un puente fantasma, se quedó Banorte con los terrenos y es una lástima que toda esa inversión pública, todo ese dinero del presupuesto se quede tirado.

Entonces, le pedí al director del Infonavit que hablara con los de Banorte para llevar a cabo un desarrollo, como estaba contemplado, no con tantas viviendas, sino las que, de acuerdo a la norma, puedan construirse y que un porcentaje de esas viviendas sean de interés popular, no para interés medio, sino popular, un porcentaje, interés medio 70 por ciento y 30 por ciento de interés popular, para que la gente con menos recursos económicos pueda adquirir ahí su vivienda, trabajadores del Infonavit.

Y ya se llegó a un acuerdo, se van a construir y ya se dieron los permisos, dos mil 100 departamentos y ya se le va a dar utilidad al puente y se va a fraccionar y se va a comunicar a Jilotepec… Pero no es Jilotepec.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: Temixco.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Temixco. Es que estamos viendo lo de la fuga de hidrocarburos, de gasolina en Jilotepec, en el Estado de México y me quedé con eso, que hay una contaminación ahí de unos manantiales por huachicol.

Pero sí es Temixco. Entonces, esto va a ayudar a que haya contaminación con Temixco. El domingo pasado estuve ahí y ya se informó a la gente de que empezamos en mayo ya la construcción.

Pero, así como eso, muchos problemas, porque era un barril sin fondo la construcción de estos departamentos, de estas unidades habitacionales, a partir del influyentismo y de la corrupción.

Esto viene de tiempo atrás. Yo recuerdo que, cuando el Fobaproa, le vendieron a familiares de un presidente —no voy a mencionar su nombre— departamentos de estos abandonados, creo que a tres mil pesos por departamento.

Ustedes podrían hacer la investigación, yo ya con lo del pos-COVID ya ni me acuerdo de muchas cosas. Pero se metían políticos, como en todo, en la venta de las medicinas, en la construcción de unidades habitacionales, en la construcción de reclusorios, en la privatización del agua para vender el agua a la gente, en fin, puro influyentismo y corrupción.

Pero sí estamos viendo eso y le vamos a pedir que nos informen. Y a lo mejor para entonces nos recuerdan lo que pasaba con esto de la venta de los departamentos que quedaron como parte del patrimonio público y se vendieron en tres mil pesos por departamento, aunque parezca increíble.

En ese entonces, también y eso hay constancia, vendieron como mil hectáreas cerca del aeropuerto de Cancún, de manglares, que eran de Fonatur, creo que a siete pesos el metro cuadrado. Por eso vamos a llevar a cabo una decisión profunda en el caso de Fonatur, porque todavía hay terrenos, pero deben de haber como unas 10 mil hectáreas en Baja California Sur, en las bahías de Huatulco, en Quintana Roo, Playa Espíritu. Entonces, si las dejamos así y se regresan los de antes —toco madera— se las pueden robar.

Entonces, ¿qué estoy pensando?, porque además no hay playas públicas, la gente no puede ir a la playa porque todo lo privatizaron.

Entonces, estoy pensando en que se conviertan todos estos terrenos en áreas naturales protegidas, para prevenir. Ya no nos va a tocar a nosotros, pero y qué tal la mala suerte y que regresen, porque además van a traer más hambre de dinero, van a regresar por sus fueros. Entonces, hay que proteger el patrimonio.

Si fue un milagro que no acabaran con todo. Es que era bastante lo que tenía la nación, lo que recuperó la nación con el proceso revolucionario. Es que habían entregado las tierras, las aguas, las minas, el petróleo, la industria eléctrica, los ferrocarriles, empresas, muchísimo, bueno, los bancos. Y todo eso que era de la nación lo empezaron a vender, pero como era tanto no alcanzaron a rematarlo todo afortunadamente.

En el caso del petróleo entregaron como el 20 por ciento de toda la superficie donde se estima al petróleo, porque fueron 110 contratos; claro, áreas de 10 mil, 20 mil, 50 mil hectáreas en tierra o en aguas someras. Pero no les dio tiempo de que siguieran las llamadas rondas, así les llamaban, ponían al mercado todas estas áreas para la explotación petrolera. Allá en tú estado ya tenían pensado toda la península de Yucatán, la iban a entregar; no les dio tiempo.

El caso de la minería, entregaron el 60 por ciento del territorio nacional, 120 millones de hectáreas, esto para los jóvenes. ¿Ustedes creen que en ese entonces los medios dijeron algo? México tiene 200 millones de hectáreas, dos millones de kilómetros cuadrados y entregaron el 60 por ciento. Muchos propietarios privados, ejidatarios, ni siquiera se enteraron de que ya lo que tienen debajo de sus tierras en el subsuelo ya está concesionado a empresas mineras.

Entonces, era una piñata lo del Infonavit y todo lo que tenía que ver con la construcción de vivienda, las empresas inmobiliarias. Por eso sí se está llevando a cabo un trabajo de limpia y al mismo tiempo seguir apoyando a los trabajadores.

Es muy interesante que venga el director del Infonavit, porque se acaba de tomar una decisión de reducir el pago a quienes tienen deudas en el Infonavit, él va a explicar en qué consiste esta decisión que tomaron.

INTERLOCUTOR: Sí, gracias, presidente.

Soy José Hernández, de Es cuánto.

En una segunda pregunta, existen muchos sindicatos charros en nuestro país. El 1º de mayo vence el plazo para que los sindicatos legitimen sus contratos, esto de acuerdo al T-MEC. La secretaria del Trabajo ha realizado un gran esfuerzo; lamentablemente muchos sindicatos se rehúsan a legitimar sus contratos. ¿Usted cree que con este tipo de legitimaciones se acaben los sindicatos charros o qué faltaría por hacer para ayudar a los trabajadores?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es un proceso de democratización, como todo. Hay que ir avanzando poco a poco; se ha logrado bastante. Ya con la nueva reforma laboral tienen que elegirse los dirigentes con voto directo, secreto, los trabajadores tienen que decidir libremente quiénes deben representarlos.

Ya para la firma de los contratos colectivos se requiere también la anuencia, la aprobación de los trabajadores; antes se firmaban los contratos arriba, los dirigentes y ni se enteraba el trabajador. En fin, ya hay más democracia.

Cuando hay diferencias entre sindicatos por un contrato colectivo, se llevan a cabo recuentos y son los trabajadores los que deciden a quién corresponde la titularidad del contrato. Pero es un proceso democrático, se ha ido avanzando; falta todavía.

Y no es culpa nada más de los llamados líderes charros, no, es de toda la charrería, porque los trabajadores tienen que hacer su parte. Antes era el gobierno el que intervenía, los grandes sindicatos, era el que decía: ‘Para el sindicato de maestros qué mejor que un maestro —que no voy a mencionar su nombre porque ya es finado— qué mejor que una maestra’.

¿Quién decidía? ¿Decidían los maestros?

No, aquí. En el caso del petróleo aquí se decidía.

Había dos o tres sindicatos verdaderamente democráticos. Uno era el SME, que lo destruyeron o lo dañaron mucho, pero era un ejemplo porque eran los trabajadores los que elegían libremente a sus dirigentes, se portaban muy bien los dirigentes. Muy pocos, porque después se fueron charrificando, los que eran independientes se volvieron charros.

Ahora hay una nueva legislación, los dirigentes están ayudando, casi todos y aceptan que sean los trabajadores los que elijan, pero los trabajadores todavía tienen la influencia, pues, de décadas, porque esto viene de tiempo atrás. Afortunadamente se va avanzando, se va avanzando, ya se van liberando.

Me dio mucho gusto, de las cosas recientes, ya lo mencioné aquí, que hubo una elección de sobrecargos y el que estaba pues fue el que le tocó negociar, porque con la pandemia Aeroméxico quedó mal en lo económico, tuvieron que recurrir a un fondo extranjero, hacer una sociedad con otra empresa aérea y los trabajadores aportaron también.

¿Cómo aportaron?

Bueno, les redujeron prestaciones a su contrato colectivo y al que le tocó llevar a cabo ese acuerdo, pues viene la elección… Porque sí fue bastante el sacrificio para los trabajadores, aportaron bastante. Se quejaban, por ejemplo, las sobrecargos cuando me veían, de que ‘mire, cuánta gente en el avión y somos cuatro nada más para atender a todos, o cinco’, o sea, más trabajo, más fatiga a partir de ese acuerdo.

Bueno, viene la elección, se quiere reelegir este dirigente. Yo no estoy diciendo que sea malo, yo lo que creo que él buscó que no se cerrara la empresa, o eso fue lo que ellos manejaron y que le pusieron como condición el que se limitaran las prestaciones a los trabajadores y aceptó.

Viene la elección y siempre también ahí me decían: ‘Hay que cuidar los votos, ayúdenos, que sean limpias las elecciones’. Y yo le hablaba a Luisa María: Procuren que haya elecciones limpias. Y se organiza una planilla encabezada por una mujer y le ganan la votación, ahora es una mujer la dirigente y fue un proceso democrático.

Entonces, sí hay cosas buenas, o sea, se va avanzando y ese debe de ser el futuro, el porvenir: la democracia en los sindicatos, en la escuela, en el campo, en la familia y desde luego en la vida política. Que sea el pueblo el que decida libremente, que ya no haya fraudes, que no haya compras de votos, que no se rellenen las urnas, que no se falsifiquen las actas, que haya transparencia, voto por voto, casilla por casilla, eso es y hacia allá vamos, nada más que a los oligarcas pues no les gusta, porque ellos tienen una forma muy peculiar de concebir la democracia, para ellos la democracia es que sean siempre las minorías las que manden y las que se queden con el presupuesto y las que saqueen, esa es la democracia que les gusta, la de los privilegios, pero la democracia es el poder del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Democracia es pueblo. Demos, lo repito, significa pueblo; kratos, poder. Democracia es el poder del pueblo, oligarquía es el poder de la minoría.

A ver si no está en el diccionario ‘oligarquía’ y ‘democracia’. Porque hay esa confusión, hablan de democracia, pero en realidad lo que quieren es que haya una oligarquía, como era antes y simular de que vivimos en una democracia.

Acuérdense de que durante mucho tiempo había partidos paleros, dominaba un partido, nunca perdía, pero había tres, cuatro, cinco partidos para simular que había democracia. Eso querían hacer, la renovación de ese sistema completamente antidemocrático, la quiso llevar a cabo Salinas con una especie de bipartidismo, haciendo creer que el PAN y el PRI eran opositores y querían que así fuese la vida pública.

¿Por qué?

Porque si ganaba uno, el PRI, pues no cambiaba nada; si ganaba el PAN, tampoco, era lo mismo, bueno, lo que sucedió en el 2000, pero nunca imaginaron que iba a haber un movimiento de transformación en busca de un cambio verdadero, de una auténtica democracia.

Aquí está, oligarquía. Esto no lo dice Marx, no es de Carlos Marx, es de los griegos: ‘Sistema de gobierno en que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada’. ¿Les suena o no les suena?

Esta es otra concepción, pero esta es la clásica: ‘Democracia, sistema político que defiende la soberanía del pueblo’, el poder del pueblo, la democracia. El soberano no es el rey, es el pueblo. ‘Sistema político que defiende la soberanía del pueblo, el derecho de éste –del pueblo― a elegir y controlar a sus gobernantes’, es el mandar obedeciendo al pueblo.

Pero, en fin, esto es lo que está en el debate.

Adelante.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Soy Dani Santoyo, de El poder del pueblo, canal de YouTube.

Mi pregunta es: ¿qué opinión le merece sobre la participación del Instituto Nacional Electoral en Aguascalientes en la elección de la próxima reina de la Feria Nacional de San Marcos, pues el instituto facilitará las urnas electrónicas para que la ciudadanía elija a su reina, habiendo temas más importantes?, como la consulta ciudadana, para saber si el agua debe seguir concesionada o no, ya que este año se están cumpliendo 30 años de que en un experimento salinista se concesionaron los servicios de agua potable y alcantarillado en Aguascalientes; sin embargo, los resultados no han sido del todo positivos ni mucho menos ejemplares.

Algunos saldos de esta privatización ahí en el municipio capital de Aguascalientes es que el servicio del agua potable, que actualmente se le entrega a la ciudadanía, se paga a precios muy caros; de hecho, son de los de más caros en todo el país, por un servicio que no es eficiente, que se caracteriza por múltiples fallas ahí en la dotación de estos hogares de lo que es el agua. Y aun cuando no tengas el suministro de este líquido, pues las facturas llegan muy puntual, contrario a los servicios que se otorgan en el resto del país.

Y sobre todo hay personas de muy escasos recursos que, a pesar de estas facturas, el servicio se les suspende.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues está bien tu pregunta. Vamos a resolverlo de manera equilibrada. Pueden hacer las dos consultas, las dos, también, porque, aunque se trate de elegir a la reina de la feria de Aguascalientes, pues es una tradición, pues que lo hagan y al mismo tiempo que hagan lo de la otra consulta, la del agua, que eso sería lo mejor.

Para no ir en contra de las tradiciones, si el Instituto Electoral en Aguascalientes puede hacerlo, pues que la gente participe. Hay gente que les gusta eso, es su disfrute, es su derecho, es una feria muy importante. Pueden hacerlo, pero también lo otro, que hagan esa otra consulta, eso que estás planteando.

Es muy importante el que se revisen esos contratos de servicio de agua porque se abusa, es la política privatizadora, lo que hablábamos: agua, drenaje, recolección de basura, reclusorios, salud, educación, todo.

Hay un texto que se le atribuye a Saramago sobre las privatizaciones, porque esto no fue nada más de México, sino del mundo —¿por qué no lo pones?— de cómo quieren privatizar esto, esto, esto y él dice al final: ‘¿Por qué no privatizan a…’ y a eso nada más le pones puntos suspensivos.

Lo ponemos, porque esto ni modo que lo vieron en el Reforma o que ya lo sacó El Universal o las radios, las televisoras. Es el gran escritor, Premio Nobel de literatura, portugués-español, portugués, pero que vivía en España.

¿Sí lo tienen? Sí es de él.

Me tocó conocerlo y platicar con él y tenía algo, me gustaba mucho.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Bueno, este es un texto de sus memorias de José Saramago, Premio Nobel de literatura y es sobre la privatización.

‘privatización, que se privatice todo. Que se privatice Machu Picchu, que se privatice Chan Chan, que se privatice la Capilla Sixtina, que se privatice el Partenón, que se privatice Nuno Gonçalves, que se privatice la catedral de Chartres, que se privatice el Descendimiento de la cruz de Antonio da Crestalcore, que se privatice el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, que se privatice la cordillera de los Andes, que se privatice todo, que se privatice el mar y el cielo, que se privatice el agua y el aire, que se privatice la justicia y la ley, que se privatice la nube que pasa, que se privatice el sueño, sobre todo si es diurno y con los ojos abiertos.

‘Y, finalmente, para florón y remate de tanto privatizar, privatícense los Estados, entréguese de una vez por todas la explotación a empresas privadas mediante concurso internacional. Ahí se encuentra la salvación del mundo. Y, metidos en esto, que se privatice también a la señora que los parió a todos’.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Esta fuerte, pero es Saramago.

Pues eso es, se privatizaron todo lo del agua en varias partes, no sólo es Aguascalientes, para consuelo de ustedes. Pero hay que preguntarle a la gente porque sí dan mal servicio; aunque no haya agua, cobran y así otros servicios públicos.

Pues por eso fue la desgracia de la Guardería ABC, por la privatización de la guardería del Seguro Social, se privatiza y sucede esta tremenda desgracia, porque era lo que dominaba.

Entonces, muchos cercanos a los políticos conservadores que también de repente surgieron… Y recuerdo que, cuando gana Fox, al mismo tiempo hay elecciones en estados, en municipios y no tenían a quién postular, porque el PAN era un partido y sigue siendo, de poco militantes, fue un fenómeno con el impulso del liderazgo de Fox que le gustó a la gente, porque además hablaba del cambio ‘y voy a meter a la cárcel a los salinistas’ y ‘con salinitas ni al baño’ y las nauyacas y los alacranes.

INTERVENCIÓN: Las tepocatas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso, sí. Y al final puro cuento, más de lo mismo y algunos dicen que peor, porque metió a todos los salinistas, al secretario de Hacienda que nombró había estado de subsecretario de Hacienda con Salinas, Gil Díaz. O sea, los mismos, la misma cosa, como se dice coloquialmente: la misma gata, nada más que revolcada. Eso más sutilmente, suavemente se le llama gatopardismo, eso que consiste en que todas las cosas cambian o que las cosas cambian para seguir igual.

Bueno, ese sistema de privatizaciones fue un fracaso; sin embargo, levantó muchas expectativas, o sea, el cambio. La palabra ‘cambio’ la usaban muchísimo, terminaron desgastándola, por eso nosotros cuando hablamos de cambio siempre agregamos ‘cambio verdadero’, porque el otro fue publicitario.

Llegan al gobierno, por la ola esta, gobernadores, presidentes municipales que nunca habían participado en ninguna función pública, porque había que postular en todos los municipios y ayudantes y a amigos cercanos y a familiares y ganan, ganaron.

Yo me acuerdo, aquí en el Estado de México unos presidentes municipales que habían ganado con este movimiento, que creo que se asignó un sueldo como de 600 mil pesos mensuales; otro, también del PAN, que rentó o compró una limusina. Y obviamente todos metidos a los negocios, a robar y por lo general comerciantes —claro que hay comerciantes honestos, pero hay también comerciantes deshonestos— que vieron en la política un negocio lucrativo, el más lucrativo de los negocios y las privatizaciones de todo.

Bueno, si había tres, cuatro, cinco proveedores de papelería en un municipio, en un pueblo, ellos —porque además suelen ser estos hombres sin principios, conservadores, muy corruptos y hambrientos de dinero— ellos creaban sus empresas para venderse ellos mismos el papel y a todos los demás, que abastecían, que vendían las hojas de papel o lo que fuese, pues ya no les compraban nada, porque ya había un proveedor de ellos mismos, un prestanombres, por el hambre del dinero.

Entonces, la privatización pues desde luego que benefició a los de mero arriba, pero también a sectores medios, aspiracionistas también sin escrúpulos, buscando el negocio: vender computadoras, vender cámaras, vender lo que fuese al gobierno con sus influencias. Así era; afortunadamente eso ya cambió.

Entonces, que hagan la consulta ahí también para lo del agua, a ver qué dice a gente de Aguascalientes.

INTERLOCUTOR: Pero sobre todo que sea vinculante, porque al alcalde Leonardo Montañez dijo que la iba a realizar, pero que no iba a ser vinculante.

Mi segunda pregunta es sobre el avance de las denuncias de la red de empresas factureras de Santiago Creel, porque hay negociaciones de Marko Cortés que involucran a la actual gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez. Estas investigaciones son del SAT, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera por la triangulación de recursos millonarios en despachos de abogados relacionados con la familia Creel.

No gustaría saber con claridad, porque hay una empresa donde compraron alumbrado público a sobreprecio en la que también participa como accionista Jovita Morín Flores. Y además uno de estos despachos de abogados fue quien recibió 152 millones de pesos por parte de Veolia Aguascalientes. Veolia es la concesionaria de agua en el municipio capital.

Entonces, nos gustaría saber eso, porque la empresa Next Energy, de la cual la panista regia es accionista, ganó un contrato por 28 mil millones de pesos para estas obras y no ha producido ningún kilowatt ahí en Aguascalientes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues eso debe de estar en la fiscalía. Sí hay una investigación sobre factureros.

Eso también surgió en el periodo neoliberal, lo del uso de estas facturas para no pagar impuestos, pues tiene 15 años que empezó lo de los factureros, despachos de abogados, fiscalistas, que se tenía que pagar impuestos y te decían: ‘No te preocupes, tienes que pagar un millón, dame 50 mil’ y ya ellos se hacían cargo con facturas falsas de defraudar la hacienda pública. Entonces, había despachos para eso y hay abiertas investigaciones, incluso órdenes de aprehensión de gente que se dedicaba a eso y se sorprende uno porque hay denuncias de miles de millones de pesos por esto de las facturas.

Pero yo no tengo a detalle información. Yo lo que he ordenado es que todos los ilícitos se documenten, o presuntos ilícitos, se documenten y se envíen a la fiscalía, que no tapemos nada absolutamente y eso es lo que se ha hecho.

Y a fiscalía tiene abiertas todas estas investigaciones, esto lo ve el procurador fiscal del gobierno con la fiscalía general. Lo que se puede hacer es solicitar a la fiscalía que informe, cuidando lo del debido proceso.

Pero sí existen las denuncias. No sé, no me consta, de que las personas que mencionaste estén involucradas, lo que sí sé es que se cometían estos delitos graves y se trataba de actos de corrupción de miles de millones de pesos. Y hay quienes están prófugos y otros que están denunciados, nada más que es muy lento, por eso hablo de la necesidad de la reforma del Poder Judicial.

Estas cosas deberían de tener prioridad y actuarse con prontitud, pero son juicios muy tardados porque tienen buenos abogados y entonces aplican tácticas dilatorias y ahí se van. Por eso yo digo que es ‘Suprema Corte del Derecho’, no Suprema Corte de Justicia.

El otro día, no sé si fue cierto o leí mal, pero Ricardo Monreal, con el que no tengo yo diferencias, sostuvo —o sí tengo algunas diferencias, pero es normal en la democracia, ¿no? no podríamos pensar todos de la misma manera, sería muy aburrida la vida— parece que dijo que él estaba —lo quiero expresar correctamente— a favor del derecho más que de la justicia. A ver si lo pueden buscar. Porque yo sostengo lo opuesto y lo sentí como una réplica, como una respuesta.

Y es bueno el tema, muy bueno, sí, pero es muy bueno el tema para compartirlo, ¿no? Si hay que optar entre el derecho y la justicia, ¿por qué se opta?, ¿por qué se inclina?, porque a veces la vida pública, la política es optar entre inconvenientes.

Pero a lo mejor les va a llevar tiempo. Vamos a seguir. Pero si lo encuentras…

Además, es un asunto también que tiene que ver con la profesión de cada quien: el que es abogado creo yo, que puede pensar más en el derecho, el que tiene otra formación más vinculada a las ciencias sociales pues puede ser que se incline más por la justicia.

PREGUNTA: ¿Quiso marcar distancia de usted, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, ya estamos grandes y ya cada quien sabe lo que busca y representa.

Y a mí me gusta que haya debate, estos temas de fondo. Porque para mí, si el Poder Judicial —no es el caso de Ricardo— sigue actuando a partir de que un delincuente fue detenido, pero el Ministerio Público en la averiguación, en la consignación, estableció que lo detuvieron a las 10 de la mañana y el abogado defensor del presunto delincuente demuestra que fue a las 11 y por eso lo deje en libertad el juez, pues eso es un tecnicismo que yo creo que ni siquiera tiene que ver con el derecho, pero sí se excusan en eso. ¿Y la justicia?

Es un tema interesante y, claro, otras cosas.

Así es, sí así fue. Sí, eso es. Esa es una diferencia que tenemos, no politiquera, esta es de fondo, esta es de fondo, porque no sólo es Ricardo el que piensa así, son muchísimos; y los abogados, casi todos. Y yo no coincido con eso.

Decía el arzobispo Romero, Arnulfo Romero…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Óscar Arnulfo Romero.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Óscar Arnulfo Romero, de El Salvador, que fue victimado, que fue asesinado por defender la justicia y a los pobres y causas justas, entraron a la iglesia donde estaba oficiando y ahí lo mataron y él tenía una frase, decía: ‘El hombre…’ No, ‘La ley ―dice― la ley para el hombre, no el hombre para la ley’. Claro que ahora hay que decir: La ley para el hombre y la mujer, no la mujer y el hombre para la ley. Pero es eso cuando se tiene que optar.

Y sí tiene que pensarse más en la justicia, por eso es Suprema Corte de Justicia, no del derecho. Pero es buen tema.

Adelante.

PREGUNTA: Gracias, presidente, buenos días.

Arturo Cerda, del Financiero Bloomberg.

Señor, anoche ya fue publicado su decreto para cerrar las operaciones aéreas exclusivas de carga en el aeropuerto de la Ciudad de México. Da solamente 108 días, que son cinco meses y medio, para hacer los cambios necesarios a las empresas. No hay ninguna obligación en el decreto para que se vayan al AIFA, pero todo indica que ese sería como el lugar más próximo natural o el que el gobierno federal está impulsando para que sea utilizado.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, que ha trabajado de la mano con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para todo este proceso, lo ha considerado insuficiente y ha cuestionado que la infraestructura no está lista. Decía Peter Cerdá, que es el vicepresidente regional para las Américas, que hay solamente listo o construido un almacén de 11 que están planificados, que falta la adquisición de los equipos, probarlos, por ejemplo, en los de refrigeración y aparte las certificaciones por parte de autoridades de los Estados Unidos y de Europa para ver que estén todas las condiciones necesarias para hacer estas operaciones, además de que falta la infraestructura alrededor del aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ para la movilización de la carga, para que llegue y para que salga, tomando en cuenta que serán cientos de camiones lo que tendrían que mover todo esto.

Usted había ofrecido que este decreto se conocería hasta finales de mes, después de la primera operación de DHL ahí en el ‘Felipe Ángeles’. ¿Cuál fue la prisa para ayer hacer este anuncio?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues darles más tiempo, porque eran tres meses y entonces si desde ahora se publicaba el decreto, en vez de tres meses son cuatro, porque se cuentan los días hábiles. Va a concluir el plazo en junio, o sea, que tienen tiempo.

Entonces, en la reunión que tuvimos se propuso eso y yo lo acepté. Porque yo quería firmarlo cuando llegara el primer vuelo de DHL, que va a llegar al Aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ a finales de este mes, la tercera semana creo y yo voy a ir, pero entonces el secretario de Comunicaciones y los que participan plantearon de que era mejor adelantarlo y que ya tenían el acuerdo con todas las líneas aéreas que se dedican a la carga, incluso me mandaron un documento ofreciendo su apoyo.

Y tampoco es cierto de que no se tengan las instalaciones en el ‘Felipe Ángeles’, es mentira. Este señor a lo mejor ni ha ido al ‘Felipe Ángeles’. Pregúntale, a ver si ha ido, si lo conoce.

INTERLOCUTOR: Sí, para una entrevista que yo le hice justamente…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿En dónde?

INTERLOCUTOR: Se la hice por Zoom.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero, ¿en dónde le hiciste la entrevista?

INTERLOCUTOR: A través de Zoom la semana pasada.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero, ¿dónde estaba él?

INTERLOCUTOR: Estaba, me parece que aquí en México, justamente haciendo estas revisiones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero no ha ido seguramente.

INTERLOCUTOR: Pues él asegura que ha estado trabajando de la mano y que incluso la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes le pidió a la IATA su opinión respecto de todo este proceso.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, estoy seguro que no ha ido, ¿eh? Porque existen todas las instalaciones, muchos más almacenes, instalaciones, que las que hay en el actual aeropuerto, nuevas, de primera.

Es que son esas organizaciones de las que hablábamos ayer, esa. Como la que califica, ¿no?, si el aeropuerto es categoría 1, categoría 2.

Cuando manejaba el aeropuerto de la ciudad —ya parezco disco rayado, pero hay que estarlo diciendo, ¿no?, porque parece que les entra por uno oído y les sale por otro, pero como yo soy un poco perseverante, un poco, no mucho— esa agencia que da la calificación a los aeropuertos, que es también, así como esta otra que tú mencionas, cuando el aeropuerto lo manejaba el grupo de Sinaloa, el aeropuerto de la ciudad, tenía categoría 1, 1, categoría 1. Imagínense, para qué uno va a ver las series estas de Netflix, si la realidad las rebasa.

Esas tramas son ‘fresas’ en comparación con lo que estamos escuchando en el juicio de García Luna. Eso de que ‘a ver, operación 30/45, no se mueve nadie, sálganse todos’, dicen que eso pasaba una, dos veces a la semana, apagaban todo. Categoría 1.

Estos que tú mencionas yo creo que fueron los que sostuvieron de que no se podía hacer el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’.

INTERLOCUTOR: No ese fue Mitre.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, es la misma cosa, son parecidos, pero no les tengo nada de confianza.

Además, ¿qué es lo que estamos buscando?, pues que haya más amplitud en el actual aeropuerto, que está saturado y tenemos esa instalación buena, moderna, pero nuestros adversarios no dejan de estarse oponiendo a todo lo que hacemos.

Entonces, pregúntale, ya mañana me dices, si ha ido al aeropuerto.

A ver si no tenemos fotos del aeropuerto, de la parte esta, porque a mí me las mostraron, de donde… Sí, de los almacenes, bodegas.

El general Pastor, a ver si… O hablamos por teléfono con él, ahora, aquí, háblale por teléfono.

¿Cómo se llama este señor?

INTERLOCUTOR: Peter Cerdá, que es el vicepresidente regional.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: La carta del 25 de enero, Peter Cerdá.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Y qué dice?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Aceptando que… Ahorita me la acaban de mandar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, ponla.

Es que es interesante aclarar todo esto, para eso son las conferencias.

Pero sí sería bueno que el general Pastor informara.

INTERLOCUTOR: Presidente, respecto de la saturación algunos especialistas señalan que son alrededor de 30 vuelos los que… de carga, exclusivos de carga que hay en el AICM y que básicamente esas operaciones son nocturnas, entonces cuestionan cómo es que esto realmente puede ayudar a evitar esa saturación cuando las operaciones del AICM son cerca de mil.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahorita te contesto eso también.

A ver, lee la carta. ¿O ya está el general?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Es para hablar del tema de la carga.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que vamos a ponerlo en la bocina. Dile que yo quiero hablar con él. Ponle.

ISIDORO PASTOR ROMÁN, DIRECTOR GENERAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ´FELIPE ÁNGELES’ (AIFA): Guarden silencio, por favor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: General, muy buenos días.

ISIDORO PASTOR ROMÁN: Señor presidente, a sus órdenes, señor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mire, un representante de una agencia, IATA, declaró a un periodista, palabras más, palabras menos, de que el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ no estaba preparado para recibir la carga, que no tenían instalaciones, que no había los almacenes. ¿Qué me puede decir de eso?

ISIDORO PASTOR ROMÁN: El representante, hay un presidente interino de la IATA…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

ISIDORO PASTOR ROMÁN: …para estos espacios que ha venido a los dos recorridos que hemos hecho con el secretario de Comunicaciones y Transportes y él mismo se ha dado cuenta que estamos listos.

El recorrido que hizo el licenciado Nuño, señor presidente, lo hizo también el de la IATA y por supuesto que no manifestaron nada. Personalmente lo que le expuse a usted ahí en Palacio Nacional, sobre las características y de que estamos listos para la carga, fue lo mismo que se les manifestó a los empresarios de carga y nadie expresó algo en contrario, incluyendo el de la IATA, que estaba presente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, ese señor de la IATA, ¿se llama?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Peter Cerdá.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Peter Cerdá.

ISIDORO PASTOR ROMÁN: No, Peter Cerdá ya no es, nombraron un interino. Están consiguiendo el nombre, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nombraron a un interino. Ah, muy bien.

Oiga, general, ¿qué tenemos para recibir la carga?, ¿qué instalaciones tiene el Aeropuerto ‘Felipe Ángeles’?

ISIDORO PASTOR ROMÁN: Señor, tenemos una plataforma que puede recibir hasta 10 aeronaves al mismo tiempo de categoría E.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Qué es la categoría E?

ISIDORO PASTOR ROMÁN: Perdón, de categoría D, de Delta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: D.

ISIDORO PASTOR ROMÁN: Estas aeronaves regularmente son como el avión que llegó el día 1º de septiembre, el 767, es categoría Delta. Y los aviones 747, que son los más grandes para el manejo de carga, podemos recibir hasta cinco al mismo tiempo en la plataforma.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cinco al mismo tiempo en la plataforma.

ISIDORO PASTOR ROMÁN: Así es.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Y para el resguardo de esa mercancía?

ISIDORO PASTOR ROMÁN: Para el resguardo tenemos 12 recintos fiscalizados autorizados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Doce recintos fiscalizados autorizados. ¿Qué más?

ISIDORO PASTOR ROMÁN: Eso es para carga internacional. Dos recintos, dos almacenes para carga doméstica.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Dos almacenes para carga doméstica.

ISIDORO PASTOR ROMÁN: Y un recinto fiscalizado estratégico, que es el que tenía Sepomex.

Los 15 espacios están listos, bueno, de esos 15 espacios cuatro ya están listos y los demás quedarán listos entre uno y dos meses.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Uno y dos meses.

ISIDORO PASTOR ROMÁN: Ya hablé con Rafa Mollinedo. Rafa Mollinedo ayer nos apoyó para que todos los trámites que tienen esas personas, para que todos esos trámites queden listos en estos días.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: General, ¿esa capacidad que vamos a tener de almacenamiento de carga en el Aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ equivale a la capacidad que se tiene en el actual aeropuerto?

ISIDORO PASTOR ROMÁN: Nos ganan por unas 100 mil toneladas, son 470 mil toneladas lo que tenemos de capacidad por la infraestructura de ahorita para manejar. Perdón, tenemos 490 mil, con el recinto estratégico de Sepomex tenemos la capacidad de recibir 490 mil toneladas de carga.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Y es suficiente?

ISIDORO PASTOR ROMÁN: Es, estamos sobrados, señor presidente, porque la carga internacional que llega al aeropuerto de la Ciudad de México en su mayoría llega en la panza de los aviones de pasajeros; por consecuencia, la carga en el AICM va a seguir funcionando por el tiempo que el aeropuerto exista.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De acuerdo, de acuerdo.

ISIDORO PASTOR ROMÁN: Entonces, estamos sobrados en un 40 por ciento de capacidad.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De acuerdo. Bueno, ya aclaró.

ISIDORO PASTOR ROMÁN: El nombre del presidente interino, el nombre del presidente interino, señor presidente, es David Hernández Rivera.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: David Hernández Rivera, es el interino.

ISIDORO PASTOR ROMÁN: Sí y lo hemos recibido por tres ocasiones aquí en el aeropuerto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De acuerdo, muy bien. Yo pensaba que no había ido porque sostenía que no teníamos capacidad.

ISIDORO PASTOR ROMÁN: Hay una persona que lo anda acompañando, desconozco su nombre, que es el que ha estado…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya, sí, lo malaconseja. Ya, hasta ahí quedó, general, hasta ahí quedó.

ISIDORO PASTOR ROMÁN: Sí, señor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hasta ahí quedó.

Sí, es que hay muchos que malaconsejan. A lo mejor ese trabaja con Claudio X. González, pero, bueno, ese es otro asunto.

Ya, ya, ya. No nos escuchó nadie, ¿eh?

ISIDORO PASTOR ROMÁN: Sí, señor.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adiós, adiós, general.

ISIDORO PASTOR ROMÁN: Que tenga buen día, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adiós, adiós.

ISIDORO PASTOR ROMÁN: Hasta luego.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya.

INTERLOCUTOR: Una observación muy respetuosa, presidente. Usted se refiere a la categoría 1 y 2 como si fuera un asunto de seguridad aeroportuaria, para evitar la comisión de delitos. Si yo no estoy mal, eso en realidad es un criterio de la FAA, de la Agencia de Aviación de los Estados Unidos, con criterios de la OACI, lo que califica es a las autoridades aeroportuarias y su capacidad de supervisión de las operaciones aéreas.

A la Agencia Federal de Aviación Civil de México lo que le ha cuestionado y por eso la degradación, fue que no tiene el personal suficiente y también no tiene los programas informáticos para hacer realmente el seguimiento. Esas son las cosas que, entre otras, tiene que subsanar México.

Entonces, algunos de la industria de la aviación consideran que no le han asesorado de manera correcta y por eso esta confusión en la información y creen que de eso derive que se hayan tomado decisiones no adecuadas para la industria y que ellos cuestionen y creen que podría en riesgo el trabajo de 1.4 millones de pesos, sobre todo con el asunto del cabotaje.

¿Qué les puede responder?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues es que está muy complicado, muy enredado su planteamiento, siendo tan sencillo. Ellos todo lo que hagamos les parece mal, porque todas estas agencias estaban involucradas en la construcción del aeropuerto de Texcoco y nunca han aceptado la decisión que se tomó de construir el Aeropuerto ‘Felipe Ángeles’. Además, ellos mandaban y mandaban los dueños de las líneas aéreas y lo peor: mandaba ‘el Mayo’.

Tú me dices ‘seguridad’, que ellos reducen, al tránsito aéreo. Pero, ¿qué seguridad de tránsito aéreo puede haber cuando llega una orden de que paren todo? ¿Y qué, ellos no lo sabían, los que trabajaban ahí en el aeropuerto, si era de dominio público? Entonces, eso, por un lado.

Lo otro, te contesto, dicen: ‘Es que si se llevan la carga, no va a ser suficiente porque apenas es un porcentaje de operaciones no representativa’. Vamos a que se vayan también otras líneas que tienen que ver con el pasaje.

Porque el aeropuerto de la Ciudad de México lo saturaron a propósito, fue parte del truco, de la transa. No estaba saturado, hacía falta construir un nuevo aeropuerto.

Pero para justificar el que había con urgencia que hacer el aeropuerto de Texcoco se atrevieron a cerrar el aeropuerto de Toluca, que funcionaba, entonces saturaron el aeropuerto de la Ciudad de México. Es como cuando querían privatizar algo en los tiempos de Salinas y empezaban a decir que el servicio era deficiente, iban preparando a la opinión pública para luego que la gente dijera: ‘Sí, claro, qué bueno’ y ya estaba de por medio montado un negocio privado. Son de las estrategias mañosas del régimen de corrupción que imperó durante mucho tiempo.

Entonces, ahora resulta que lo queremos es, a ver, que no se sature el aeropuerto. Voy a inaugurar a finales de este mes una nueva vía para hacer 40, 45 minutos al nuevo aeropuerto, una nueva vialidad y seguimos construyendo el tren y vamos avanzando.

Ya les platiqué lo que me comentó el presidente Biden: ‘Oiga, yo dije que se hiciera lo que usted nos estaba pidiendo, que bajara el avión en al aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, pero me llama la atención, ¿por qué quería que bajáramos aquí?’ Ah, le digo, porque le voy a contar sobre una transa y ahí si la traductora no… le costó un poco de trabajo.

Y ya le platiqué y lo que querían hacer todos los que están en contra de la transformación, a partir de que no bajara el avión del presidente en el Aeropuerto ‘Felipe Ángeles’: ‘¿Ya vieron que tienen que cuidar al presidente?’ El Servicio Secreto, saben muy bien, tienen radares.

‘Enfrente hay un cerro’, ‘es un peligro’, ‘la torre está chueca’, ‘no hay ni para tomar un vaso de agua’, ‘espantan’.

Entonces, el presidente dijo: ‘Ah, ya entendí’ y empezó a ver y como los del Servicio Secreto le dieron la vuelta a todo y es bellísimo el aeropuerto, es una gran obra, una ciudad, pues con hotel, hospitales, centros comerciales, viviendas, todo eso nuevo, tres pistas, museos; además ¿dónde lo van agarrar? Pero es eso.

Pero tenías otra pregunta, otra. Ah, pues es lo de la categoría; lo estamos haciendo, se está apoyando, pero siempre están acostumbrados.

INTERLOCUTOR: También era lo del cabotaje.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, lo del cabotaje. Está pendiente, vamos parte por parte, vamos por partes.

Tenemos que equilibrar muy bien para dar seguridad y que salgan los vuelos a tiempo, que no se pierda tiempo valioso en las llegadas, las salidas. Por ejemplo, en el ´Felipe Ángeles’ todo es rápido, porque tiene un sistema moderno. Por ejemplo, el manejo de las maletas en el ´Felipe Ángeles’ tiene un equipo de lo más moderno del mundo, una empresa francesa lo instaló.

Es que necesitan ir allá para constatar y no estar escuchando a López-Dóriga. Bueno, sí también, ¿no?, pero no estar dependiendo de la información de López-Dóriga o de Ciro o de Loret o de todos estos informadores que no nos quieren, pero no es eso, sino que no informan con objetividad.

Entonces, el aeropuerto va a ir funcionando, va creciendo, va funcionando, se están mejorando las vías para que se llegue más rápido.

Estamos también, que eso es importante, remodelando el actual aeropuerto. Porque de eso no habla la prensa, ni se dieron cuenta estos de la seguridad, pero la Terminal 2 se podía caer por hundimientos y la estamos reforzando.

La Terminal 2, que construyeron hace 12, 15 años que cobraron muchísimo dinero, pues la hicieron mal y la estamos reparando y estamos dándole mantenimiento a las pistas del aeropuerto actual y reparamos todos los baños y, hemos estados fortaleciendo el aeropuerto, que por cierto, lo iban a desaparecer con la construcción del aeropuerto de Texcoco, imagínense eso. ¿Qué iban a hacer estos señores que supuestamente se oponen a lo de la carga, si ya no iban a estar ahí, con el aeropuerto de Texcoco?

Pero hay otra cosa, necesitamos que haya vuelos a todo el país y actualmente hay muchos lugares en donde no hay servicio de aviación, no hay vuelos porque las líneas han administrado mal y han fracasado, lo que sucedió con… ¿Cuál fue la última que dejó de funcionar? Interjet. Y anda muy mal Aeromar, que iba a varias ciudades importantes del país.

Entonces, se queda Aeroméxico, afortunadamente está funcionando bien Volaris y Viva Aerobús, que funciona bien, a mí me toca volar a veces en Viva. Vuelo en todas y me doy cuenta, pero hace falta más.

Y hay un problema que tenemos que resolver, el del costo de los boletos, que se tiene que pagar mucho en algunos viajes, sobre todo si se compra el boleto unos días antes, un día antes, es como ir a Europa viajar al interior del país. Entonces, necesitamos que no aumente tanto el precio.

¿Cómo se resuelve eso?

Pues con la competencia, que haya más servicio, por eso es muy probable que se llegue al arreglo con Mexicana, en este caso con los trabajadores, para la creación de la línea nueva, Mexicana de Aviación. Ya estamos avanzando en ese proyecto.

INTERVENCIÓN: ¿Va a ser conjunto? ¿Va a ser conjunto con el gobierno?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, se les va a pagar de acuerdo a un avalúo. Ya se avanzó mucho, nada más están viendo algunas cosas legales, pero ya hay un acuerdo, que vamos a decir en lo general y aquí lo vamos a anunciar cuando ya lo tengamos completamente definido y haya acuerdo.

INTERVENCIÓN: ¿Cuándo estima que sea presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo?

INTERVENCIÓN: ¿Cuándo estima que sea ese anuncio?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo creo que, a más tardar, en un mes. Es que ya se avanzó, ya se hicieron los avalúos, ya hay un acuerdo.

Lo que me han mandado a decir los trabajadores es que están conformes, la mayoría, porque se incluye a jubilados y les va a tocar, aunque sea una pequeña parte. Depende de cómo se vea, ¿no?, porque para una gente muy pobre lo que para algunos es pequeña parte es bastante; para el muy rico, muy rico, pues es nada, ¿no? Depende, todo eso depende.

Pero sí se sienten satisfechos, a gusto, nos los han expresado. Nosotros estamos cuidando unos asuntos legales nada más ya para cerrar la operación y entonces vamos a tener esa línea, Mexicana.

Bueno, si hace falta más, no descartamos la posibilidad de liberar el transporte aéreo, liberarlo, significa que aviones de otros países puedan hacer viajes de pasajeros, ¿para qué?, para que cueste menos el pasaje.

INTERLOCUTOR: (Inaudible) aviación nacional, ¿toma como referencia lo que ya pasó en Chile, en Guatemala, en Bolivia?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo tomo como referencia lo que está pasando ahora, de que hay boletos muy caros y nosotros tenemos que defender siempre al consumidor, o sea, estamos aquí para defender al pueblo. Y no vamos a tomar ninguna medida autoritaria, nada, nada, nada. Si llegan a un acuerdo de que van a bajar las tarifas, de que van a cobrar menos, pues no hay por qué abrir.

Es que es muy interesante, porque resulta que los defensores de la libertad de mercado, de la libre competencia, lo son, pero en los bueyes del compadre; ya cuando se trata de mantener sus intereses y sus monopolios ya no les gusta el libre mercado.

Porque así han engañado. ¿Se acuerdan cuando crearon las reformas para que no hubiese monopolios, que no hubiese? Utilizaban un término los tecnócratas: ‘agentes preponderantes’.

¿Qué cosa es un agente preponderante?

Pues un monopolio, pero era un eufemismo para no llamarle monopolio. Entonces, se crearon organismos autónomos para evitar los monopolios, hasta una agencia. ¿Cómo se llama esa agencia, la que siempre está en contra de nosotros?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: La Cofece, Comisión Federal de Competencia Económica.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Esa mera.

¿Se llama? Comisión de Competencia…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Económica.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De Competencia Económica. Bueno, esa la crearon en contra de las empresas públicas para proteger a los monopolios privados.

Estamos hablando en plata, supuestamente era para combatir el monopolio de Pemex, combatir el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. ¡Qué barbaridad! No, tan es así… Te voy a decir, porque a lo mejor no es cierto y yo mañana digo: Me equivoqué o no me dieron bien la información. Me mandó a decir uno de los empresarios o, mejor dicho, el gerente de una de las empresas más grandes de Monterrey que si no tenía yo inconveniente, porque querían contratar a la presidenta o el presidente de ese organismo para que trabajara con ellos, imagínense.

Es como Calderón que termina y se va de asesor de Iberdrola, una empresa española de electricidad que se convirtió en un monopolio durante el periodo neoliberal en México, que hacían lo que querían, por eso aumentaban y aumentaban y aumentaban el precio de la luz; o el caso de Zedillo, que entregó los Ferrocarriles Nacionales, los privatizó y se fue a trabajar de asesor a una empresa extranjera que se quedó con nuestros ferrocarriles, con los Ferrocarriles Nacionales.

Por eso la Suprema Corte nos echó abajo la ley de austeridad, sobre todo en donde se señalaba que uno funcionario público no podía, de alto nivel, si tenía relaciones comerciales o tenía vínculos con empresas, no podía irse a trabajar como empleado cuando terminaba su función pública, tenían que pasar 10 años, pues eso lo tumbó la Corte.

Pero ahora… mañana les voy a decir si es cierto o no, si me mandaron a avisar. Yo lo que dije fue: Que me pregunten; ah, pues que hagan lo que quieran. Pero imagínense la burla, un organismo supuestamente autónomo, cuya presidenta se va a trabajar a una empresa que tiene intereses en la industria eléctrica. ¿Cuándo esa presidenta le iba a dar la razón a la Comisión Federal de Electricidad, una empresa pública, de los mexicanos?

Entonces ¿de quién era el gobierno?

De los particulares, no era el gobierno del pueblo.

Pero, bueno, todavía quedó un recalentado, un tamal, una manía y un chanchamito y ya vámonos, vámonos, vámonos y una torta de tamal y una torta de chilaquiles.

Y ya nos tenemos que ir porque vamos a Victoria, vamos a Tamaulipas y luego vamos a San Luis y luego vamos a estar en Guanajuato y vamos a estar en Querétaro. Todo el fin de semana vamos a estar de gira.

PREGUNTA: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, voy a la conmemoración de la Constitución del 17 a Querétaro, eso es el domingo 5 de febrero. Es cuando se aprueba y se da a conocer la Constitución de 1917, es muy importante esta Constitución, que surge de la Revolución mexicana, que es la que garantiza el derecho de los campesinos a la tierra, el derecho de los obreros a un salario justo, el derecho a la educación pública y muchos otros derechos, que los han querido quitar, ya algunos ya los han eliminado, pero sigue el espíritu y en algunos casos también la letra que se escribió por los constituyentes de 1917, 16 y 17, porque tardaron ahí en Querétaro un tiempo, como 70 días y esa es la Constitución vigente.

Entonces, no es nada más el puente, es que estamos conmemorando, el 5 de febrero vamos a conmemorar la aprobación de la Constitución más avanzada del siglo XX en el mundo, surgida de la Revolución más importante del mundo en el siglo XX, la que consagra los derechos sociales, nada que ver con la política neoliberal o neoporfirista, es lo opuesto todo lo que defendieron en 34 años los gobiernos que se padecieron en nuestro país, toda esa política, o sea, el regresar la tierra, el regresar al agua, las minas, el petróleo, los ferrocarriles, los bancos, todo a los particulares y hacer a un lado lo público y desde luego marginar al pueblo estableciendo un régimen oligárquico disfrazado de democracia, pero ya cambiaron las cosas. ¿No han cambiado? Ya cambiaron.

Adiós, adiós.

PREGUNTA: ¿Se va a reunir con la ministra Piña en Querétaro? ¿Se reúne con la ministra Piña en Querétaro?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no.

INTERLOCUTOR: En el acto de Estado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, bueno, sí, pues si ella tiene que estar ahí, sí

PREGUNTA: ¿Invitaron a Lorenzo Córdova al aniversario de la Constitución, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé, no sé, yo no organizo eso.

PREGUNTA: Tengo tres meses sin tener…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, el lunes.

INTERLOCUTOR: Pero ayer me dijo lo mismo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, no hablaste ahora.

