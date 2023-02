Johnny Indovina, líder de la legendaria banda Human Drama presentó su libro “My Bag of Secrets” en CDMX

Johnny Indovina presentó su libro "My Bag of Secrets" ante un foro abarrotado de fans.(Especial)

Johnny Indovina, vocalista y líder de la legendaria banda de rock gótico Human Drama. Presentó su libro titulado “My Bag Of Secrets” el pasado 25 y 29 de enero en el Foro del Tejedor. Fueron dos noches llenas de anécdotas, música, emociones a flor de piel y un impresionante recorrido por la discografía de Human Drama, además del proyecto en solitario del cantautor.

“My Bag of Secrets: Las palabras de Johnny Indovina”, es un retrato del alma del autor, de cada una de las melodías y letras que formaron Human Drama. Johnny plasmó en este libro toda una vida de trabajo, más de 35 años de evolución y crecimiento musical, así como la historia de cada una de las letras de sus canciones.

Las dos presentaciones del libro se llevaron a cabo en la Ciudad de México, en un recinto muy privado e íntimo, el cual fue perfecto para conectar con sus fans. Ambas fechas se agotaron y la obra literaria de Indovina sin duda alguna permanecerá en el corazón y en la memoria de sus seguidores. A las 20:00 horas el escenario del Foro del Tejedor encendió las luces, la cortina de terciopelo rojo bajó para dar la bienvenida al fotógrafo y periodista Mario Valencia, quien tomó la palabra y dio una breve introducción sobre lo que le aguardaba al público en los próximos 120 minutos.

“Afortunadamente pudimos congeniar en diversas entrevistas y fui muy afortunado de que hace un par de meses surgió esta invitación para que pudiera acompañarlo y hacerle algunas preguntas sobre este libro. El cual condensa la infromación acerca de cada una de las canciones que no solo Johnny ha hecho ocn Human Drama, sino también con el proyecto Sound of The Blue Heart y en su disco como solista”

Durante la presentación de su obra, Johnny Indovina tuvo un set acústico y profundizó en anécdotas detrás de sus canciones. (@cin_vict)

Minutos después, apareció junto a él, Johnny, se saludaron como viejos amigos y la magia comenzó. El periodista abrió una entrevista única que ninguno de los seguidores de Human Drama querrían perderse. Uno a uno, fueron desmenuzando los temas, desde los primeros pasos de Indovina en la música, sus influencias, su inspiración durante distintas etapas, personas y eventos que marcaron su vida. De igual manera Indovina ofreció con un set acústico de varios de sus temas que acompañaron la charla, varias de las canciones arrancaron lágrimas, sonrisas y gritos eufóricos de los presentes.

“Honestamente fue cuando escuché a David Bowie, no sabía quién era, no sabía su nombre”

Cabe recordar que Human Drama cuenta con una gran trayectoria musical, la cual se remonta a la década de los 90, en una fascinante escena underground en Estados Unidos, The World Inside (1992), Songs of Betrayal (1995), Broken Songs for Broken People (2017) y Blurred Images (2021), son los discos con los que la agrupación se colocó como una de las más representativas en su género. Asimismo, forjaron un camino en el cual se vieron apoyados por una sólida base de fans en México.

“Hace mucho tiempo, al inicio en mi carrera con Human Drama en un momento de pánico, después de perder a la mujer que amaba, escribí esto. Tal vez debí mostrar más pasión en la relación que solamente en la canción”

“My Bag of Secrets” (originalmente lanzado en 1997) es un libro imprescindible para los admiradores de Human Drama y Johnny Indovina como artista multifacético, pues contiene valiosas anécdotas y palabras que tocarán en lo más profundo del ser creativo de cada uno de los fans. Este 1 de febrero Human Drama estrenó su primer sencillo “Father Sing”, una cacnión estrenada en 1992 que fue reeditada y re grabada en una forma totalmente distinta a la original. El tema formará parte de un nuevo disco de estudio titulado, Ten Small Fractures que saldrá este 2023.