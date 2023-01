A Sergio Mayer lo nombraron “Rey del Mariachi”, pero se quedó sin aire al cantar

Sergio Mayer perdió el aliento mientras cantaba "Yo soy el aventurero" después de haber sido coronado como el "Rey del Mariachi" (Instagram/@sergiomayerb)

Sergio Mayer fue nombrado el Rey del Mariachi por el Día Internacional del Mariachi. Al ser coronado, interpretó Yo soy el aventurero con otras estrellas, pero al intentar seguir con la canción, se quedó sin aliento.

Como cada año, la noche del 30 de enero se celebró el Día Internacional del Mariachi en el Teatro Ferrocarrilero, en donde Arleth Terán y Mayer fueron coronados. El actor dio un corto discurso al ser nombrado como Rey del Mariachi e invitó a los músicos a echarse un palomazo con él como parte de su celebración.

“Ser parte de la historia de esta gran celebración, el primer hombre rey en la historia, en 35 años, la verdad qué gran honor, pasar a la historia (…) ¿Nos echamos una?”, dijo.

Antes de comenzar a cantar, el exdiputado advirtió que posiblemente su interpretación no sería la mejor porque recordó que salió de Garibaldi porque “no cantaba”, así que esperaba que no lo dejaran solo durante la canción.

“Pero no me dejen solo, porque sino, a ver, quiero aclarar, a mí me corrieron de Garibaldi porque no cantaba, no quiero que me corran del teatro hoy”

A la mitad de la canción, Sergio no pudo seguir cantando porque se le fue el aliento por el ritmo del tema. Sacó su inhalador y tomó un tiempo para respirar.

díganme que es broma #SergioMayer rey del #Mariachi??

😳😰😰😰🤬😡🤣🤣🤣🤣 rey de lo payasos le vendría mejor 🤡🤡🤡🤡 pic.twitter.com/DEFohDzQN0 — JUANGABRIELA💅🏼JACKSON (@YoZhoy) January 31, 2023

Mientras recuperaba el aire, los músicos continuaron tocando, por lo que el actor regresó a cantar en “yo soy el aventurero, puritito corazón”.

Esto causó que decenas de internautas criticaran tanto el nombramiento de Sergio y Arleth Terán, así como por el desempeño del ex integrante de Garibaldi en el escenario.

“Qué vergüenza, qué falta de respeto para el traje de charro”, “Tache. Sergio Mayer ni siquiera se sabe la canción”, “Formas de demostrarle al mundo que eres un payaso sin talento”, “Ahorita cualquiera puede ser el rey de lo que sea”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios.

Anteriormente, Sergio había cantado en la Plaza Garibaldi junto al mariachi y repitió que no quería cantar porque lo sacaron del grupo por no cantar (Instagram/@sergiomayerb)

Dejando atrás los comentarios negativos, Sergio agradeció en su cuenta de Instagram al mariachi Chucho López por haberlo coronado como el nuevo rey de su gremio.

“Gracias, gracias, gracias a mis amigos los mariachis, por esa gran distinción de coronarme como su primer Rey de los mariachis”, escribió el histrión.

En su momento, cuando se dio a conocer que Sergio Mayer fue elegido para ser el Rey del Mariachi, el Secretario de la Unión Mexicana de Mariachis, Fernando Carmona, aseguró en entrevista con De Primera Mano que gran parte de los mariachis no estarían de acuerdo con esta decisión porque el exdiputado no es un cantante que represente a la música mexicana.

Sergio no respondió a los comentarios de la Unión de Mariachis de México pese a que es una de las más importantes (Instagram/@sergiomayerb)

“No reconocemos ese nombramiento”, dijo Carmona a nombre de la Unión Mexicana de Mariachis.

Una de las últimas veces en que Mayer fue criticado antes de su palomazo fue a principios de enero, cuando internautas lo hicieron tendencia en redes sociales por haber presumido su look “disruptivo”.

En diciembre, el protagonista de Mujeres Infieles mostró en un corto encuentro con la prensa que se había puesto las uñas de color negro y portaba algunos anillos grandes.

Mayer dijo que esta era su forma de mostrar que podía verse muy formal, con aretes y las uñas pintadas, pero también vestía de traje (Captura de pantalla/Twitter)

Al ser cuestionado por los reporteros acerca de esto, él comentó que era su forma de mostrar la otra parte de imagen con “contrastes”.

“Se ve darketón, ¿verdad? Siempre he sido así, muy cuidadoso precisamente de la imagen y todo. Es un poquito disruptivo, justamente porque siempre he sido en ese aspecto, pero me gusta ese contraste”, dijo Mayer.

Rápidamente se volvió viral porque los usuarios cuestionaban si en verdad Sergio es “disruptivo” o simplemente está en una crisis de la edad, buscando adaptarse a las nuevas modas.