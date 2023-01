Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, fue invitado a dejar el PRI para unirse a la 4T

El alcalde de Cuajimalpa fue invitado a unirse a las filas de la 4T (Foto: Facebook/Adrian Rubalcava)

El Alcalde de Cuajimlpa, Adrián Rubalcaba, criticó los métodos de la Coalición Va por México, que conformaron PRI, PAN y PRD, respecto a la selección de un candidato para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Según lo señalado por el militante priista, las decisiones fueron tomadas sin consulta dentro del partido, por lo que solicitó se le notificara si él sería contemplado para competir para ser candidato o mejor buscaba en otro lugar.

Tras las declaraciones del Alcalde, el diputado de Morena, Janecarlo Lozano, indicó que sería bien recibido en las filas de la Cuarta Transformación (4T) y a la organización SUMA Construyendo Sociedad, la cual aglutina a más de 150 organizaciones que buscan dar continuidad a los gobiernos de izquierda en el país. Además de alabar el trabajo que ha realizado Ruvalcaba al frente de la Alcaldia Cuajimalpa.

“Hoy desde Morena queremos dar un posicionamiento muy claro, es decirle al alcalde Adrián Rubalcava que no tiene que haverse comparsa de esta decisión que se tomó en la cúpula de los liderazgos en este caso de la Ciudad de México en donde no se les contempló”, agregó el diputado luego de que las declaraciones del alcalde priista cuestionaran que no se hicieron las encuestas prometidas para seleccionar los aspirantes.

El diputado de Morena, Janecarlo Lozano aseguró que su cambio sería algo histórico. [Foto: Cortesía]

“Todos los que se sientan traicionados por sus dirigencias, traicionados por otros partidos, acá son bienvenidos, acá pueden encontrar una ruta y acá son necesarios para seguir sirviendo a los capitalinos”, mencionó Janecarlo Lozano.

Además dejó en claro que de sumarse al Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rubalcava pasaría a la historia “como un alcalde que tomó la decisión de no ser parte de un grupo de personajes a quienes se les conoce por conflictos como el cártel inmobiliario y conflictos de intereses”, sentenció el diputado morenista.

A la invitación se unió Alejandro López Villanueva, integrante de la organización SUMA, quien aseguró que Morena es un movimiento en donde caben todas las opiniones. “Estamos en un proceso de construcción amplio que va más allá de los partidos políticos en donde las personas y los grupos que quieren un horizonte político mejor para el país en términos de elevar la calidad de vida de la gente, vamos sumando esfuerzos y esa es la tarea que vamos a adquirir”, fueron sus declaraciones.

Respecto al conflicto que existe entre líderes partidistas en Coahuila, mencionó que este tipo de situaciones sucede en todo movimiento de carácter democrático, sin embargo recalcó que son en beneficio de los habitantes de esa entidad. En Ciudad de México buscan evitar conflictos de este tipo y estar más fortalecidos.

Otros partidos también se unieron a la invitación para que cambie de partido (Foto: Facebook@AdrianRubalcavaSuarez)

No fue la única invitación

Las declaraciones del alcalde Adrián Ruvalcaba también retumbaron en las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien a través de su dirigente en la CDMX, Jesús Sesma, señaló que las puertas de su organización están abiertas para el alcalde de Cuajimalpa: “Cualquier liderazgo social que quiera trabajar para construir un proyecto que responda a los intereses de la ciudadanía capitalina en las próximas elecciones del 2024″, declaró el también diputado local.

De acuerdo con las declaraciones de Adrián Rubalcava, Alito Moreno le había mencionado que pese a que la selección de candidato para la jefatura de la Ciudad de México la realizaría el PAN, sería elegido cualquier militante de los tres partidos de la Coalición Va Por México.

