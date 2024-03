OSCAR 2024: seguí el minuto a minuto de la ceremonia que premia lo mejor del cine

Continuamos con la categoría de Mejor Corto Animado, presentada por Chris Hemsworth y Anya Taylor-Joy. El premio fue otorgado a ‘War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko’, una conmovedora historia bélica que incluye canciones de John Lennon. Entre los competidores también se encontraban Letter to a Pig, Ninety-Five Senses, Our Uniform y Pachyderme.