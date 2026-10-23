Hotesur-Los Sauces: “Vengo a responder ante la sociedad”, dijo el contador arrepentido de los Kirchner

El contador arrepentido Victor Manzanares (a la derecha) junto a sus abogados Roberto Herrera y Mariano Di Giuseppe

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El arrepentido contador de la familia Kirchner, Victor Manzanares, afirmó este viernes que responderá ante la sociedad por los delitos cometidos y que espera un veredicto condenatorio que sea “sanador” en el juicio Hotesur-Los Sauces.

“Hubiese preferido morir antes que llevar esta cruz”, dijo a la prensa antes de entrar a la sala de audiencias.

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Manzanares llegó a los tribunales de Retiro junto a sus abogados Roberto Herrera y Mariano Di Giuseppe para estar en persona en la primera audiencia. “Me preparo para un veredicto adverso, condenatorio”, dijo a la prensa antes de ingresar.

“Ya estoy preparado, vengo a estar a derecho, a responder ante la sociedad, ante la Justicia por lo que he cometido. Vengo a recibir la sentencia en el momento que corresponda. Necesito cerrar este capítulo de mi vida”, expresó el ex contador de los Kirchner, arrepentido en otra causa penal, la de los “cuadernos de la corrupción”.

Además anticipó que cuando llegue el momento declarará y contestará preguntas del Tribunal Oral Federal 5 y las demás partes del juicio.

El contador Víctor Manzanares

“Me arrepiento, me pregunto qué hubiera pasado sino hubiera existido la denuncia, con el diario del lunes pero por suerte ocurrió”, dijo.

Manzanares ingresó a la sala de audiencias con sus abogados, se ubicó entre los demás defensores mientras que sus exclientes la ex presidenta Cristina Kirchner y Máximo Kirchner siguieron las alternativas a la distancia, conectados de manera remota.

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En un cuarto intermedio, el contador tomó un café en el bar de la planta baja de Comodoro Py 2002 y distendido se lo vio conversar con ocasionales clientes del lugar, ante quienes recordó las circunstancias en que fue detenido en Santa Cruz y llevado al penal de Marcos Paz, el allanamiento a su estudio contable y otras peripecias que pasó cuando estallaron los escándalos legales en torno al matrimonio Kirchner.

Luego, pasado el mediodía, le tocó escuchar la lectura de la acusación concreta sobre su persona, como integrante de una asociación ilícita. Viajó especialmente desde Santa Cruz para estar presente en Comodoro Py.

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