Judiciales

Los juicios por Hotesur y Los Sauces serán unificados: comenzarán el 23 de octubre

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el desdoblamiento dispuesto por el Tribunal Oral Federal 5 y fijó un único debate para ambas causas, tras admitir planteos de la fiscalía y de la UIF

Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Lázaro Báez
Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Lázaro Báez
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La Cámara Federal de Casación Penal revocó por mayoría la decisión que había separado los juicios de Hotesur y Los Sauces, y ordenó que ambos tramos se inicien de manera conjunta el viernes 23 de octubre próximo, ante el Tribunal Oral Federal 5.

La Sala I hizo lugar a los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en el expediente. Los jueces Daniel Antonio Petrone y Diego G. Barroetaveña votaron por anular el desdoblamiento; Alejandro W. Slokar quedó en disidencia.

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El TOF 5 había resuelto separar las causas Los Sauces y Hotesur bajo el argumento de que se trata de investigaciones distintas y de que la realización de dos debates consecutivos permitiría ordenar el desarrollo de las audiencias.

De acuerdo a lo dispuesto por los jueces, Los Sauces está en condiciones más avanzadas para iniciar el debate, mientras que Hotesur todavía tiene pendiente la incorporación de un informe pericial contable, referido a documentación financiera.

El fallo de Casación

El juez Daniel Antonio Petrone señaló que el recurso sí era admisible de modo excepcional, porque consideró que el desdoblamiento del juicio podía ocasionar una dilación que una eventual sentencia final favorable no permitiría reparar.

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Sobre el fondo de la cuestión, afirmó que la resolución que dividió Hotesur y Los Sauces no estaba debidamente motivada. Recordó que la tramitación conjunta había sido decidida por la conexidad subjetiva y objetiva entre los expedientes, y no por una simple conveniencia administrativa.

Según su razonamiento, los problemas de extensión del juicio, volumen de prueba, cantidad de acusados o necesidad de coordinar audiencias podían resolverse con medidas organizativas dentro de un único debate. No justificaban, por sí mismos, dividir el objeto procesal.

Asimismo, Petrone remarcó que dos debates producirían dos sentencias y excederían las facultades de ordenación del juicio.

El camarista Diego G. Barroetaveña compartió la solución de Petrone y calificó la resolución apelada como un acto sin los fundamentos mínimos para considerarse jurisdiccionalmente válido.

Agregó que la decisión del tribunal oral afectaba la teoría del caso de la fiscalía y de la querella, además del principio de contradicción, porque las partes no habían podido pronunciarse sobre la conveniencia del desdoblamiento.

El juez Alejandro W. Slokar votó en disidencia, porque entendió que los recursos de casación no debían abrirse. Sostuvo que la resolución que separó los debates no era una sentencia definitiva ni generaba un perjuicio imposible de reparar más adelante.

Añadió que los recurrentes no demostraron de manera suficiente una cuestión federal ni una falta absoluta de fundamentos que habilitara una revisión excepcional. También valoró que la decisión cuestionada se refería a facultades propias del tribunal oral para ordenar el debate.

En esa línea, Slokar advirtió que intervenir sobre esa decisión podía constituir una “exorbitancia competencial” de Casación y afectar la independencia interna del tribunal de juicio.

Antecedentes

El fiscal general ante Casación, Mario Villar, había pedido revocar la separación de los juicios, porque sostuvo que ambos expedientes integran una misma hipótesis acusatoria, y que tratarlos por separado podía fragmentar la prueba, afectar el trabajo de la fiscalía y dar lugar a decisiones incompatibles.

El hotel Alto Calafate (NA)
El hotel Alto Calafate (NA)

Asimismo, cuestionó que el tribunal oral haya dispuesto el desdoblamiento sin un pedido previo de las partes, ni una instancia específica de discusión. Expresó que la acusación por asociación ilícita fue delimitada entre ambos casos para evitar una doble persecución penal, por lo que una separación podría condicionar el desarrollo y la valoración de la prueba en el segundo debate.

La Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante, había objetado que el TOF 5 invocara razones organizativas, cantidad de testigos y complejidad sin explicar por qué era inviable un debate conjunto.

La UIF propuso como alternativa un esquema por etapas: primero, la prueba vinculada con Los Sauces; luego, la prueba común; y finalmente, la correspondiente a Hotesur.

Por su parte, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, el doctor Carlos Beraldi, había rechazado la reunificación, porque entendió que cambiar el esquema a pocos días del inicio previsto para el juicio por Los Sauces podría postergar el debate y afectar las garantías de defensa.

En tanto, Mariano Fragueiro Frías, el abogado de Fabián De Sousa, también se había opuesto al proceso conjunto, porque evaluó que la discusión sobre cómo organizar las audiencias debe resolverse como una cuestión preliminar ante el tribunal oral, y no mediante la intervención de Casación en esta etapa.

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