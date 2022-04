90 anni di Fernando Botero: alcuni eventi del Museo di Antioquia e del Rosario per migliorare il suo lavoro

En la imagen, el artista colombiano Fernando Botero. EFE/Angelo Carconi/Archivo

Questo 19 aprile Fernando Botero festeggia 90 anni di vita. Sì, lo stesso che ha dipinto ritratti di persone grasse per gran parte della sua vita celebra la sua nascita a Monaco insieme alla sua famiglia e sta preparando una nuova mostra per condividerla con il mondo e il suo paese natale, dove i tributi erano all'ordine del giorno in diverse regioni.

A migliaia di chilometri da casa sua si trova la Colombia, un paese che ha esaltato il suo lavoro per decenni sia a Medellín che a Bogotà e in altre città; e quest'anno, in diversi contesti culturali, è stato preparato un programma speciale per commemorare la sua nascita e migliorare il significato del suo lavoro nella storia di Arte colombiana.

Il Museo di Antioquia, l'Universidad del Rosario e il Museo Botero saranno gli epicentri della celebrazione per il compleanno di Botero, che non si svolgerà solo questo martedì 19, ma durerà una settimana. Ed è che esporre l'intera eredità di Medellin è complesso quasi quanto imitare il suo stile, quindi il tributo coprirà anche il piano digitale.

I dipinti del colombiano saranno portati sui social network del Banco de la República e del Museo di Antioquia; inoltre, i fan dei suoi dipinti potranno partecipare a un evento accademico durante questo mercoledì 20 sull'importanza di Botero per l'arte colombiana chiamato «Piñatas esplosivi» e il il giorno dopo ci sarà una grande festa intorno alle piñata create dall'artista, da Paulo Licona.

Inoltre, ciascuno degli spazi discuterà le qualità di Botero quando si tratta di originare ogni opera, come la sua gestione unica del volume, la sensualità di ogni tratto, i dettagli e la marcatura dei luoghi appropriati per l'idiosincrasia colombiana: la famiglia tradizionale, gli animali e attività come la corrida attraverso l'ironia che avevano i loro personaggi.

Mercoledì 20 si terrà il seminario «Botero 90 Years: Past and Future», che mira a comprendere le trasformazioni sociali, politiche, artistiche ed economiche attraverso la vita di uno dei più grandi artisti colombiani. La sede dell'incontro sarà la Biblioteca Luis Ángel Arango, Bogotá.

Un breviario sulla vita di Fernando Botero

Nato a Medellin il 19 aprile 1932, è considerato uno degli artisti più importanti della storia della Colombia, poiché gran parte della sua vita è stata dedicata al disegno, alla pittura e alla scultura. Nel corso dei decenni, il suo nome è diventato non solo un riferimento nazionale, ma molte delle sue creazioni hanno iniziato ad essere esposte in diverse gallerie e musei in tutto il mondo.

Inoltre, è un emblema grazie alla sua filantropia, che si riflette nella donazione che ha fatto all'arte colombiana attraverso la consegna della collezione che attualmente fa parte del Museo Botero del Banco de la República, situato nel centro di Bogotá. Sono 123 le opere realizzate da Botero tra il 1980 e il 1990.

Su un lato del sito, ci sono anche 85 mostre che facevano parte della sua collezione privata e che ora sono visitate da migliaia di persone provenienti da Bogotà e turisti dal resto del paese e del mondo, condividendo lo spazio con importanti riferimenti come Picasso, Lenoir, Beckmann e Monet, tra gli altri.

