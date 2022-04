Junior di Barranquilla ha sostenuto il suo «Tiburonas» per un episodio di machismo durante la partita di Liga Femenina

Dopo l'incidente presentato in una partita giocata nella BetPlay Women's League in cui le giocatrici Junior hanno denunciato atteggiamenti maschilisti nei loro confronti, l'istituzione ha rilasciato una nuova dichiarazione in cui sostiene le sue figure di fronte agli apparenti maltrattamenti e molestie subiti durante quell'incontro.

Come riportato da EL HERALDO, il club barranquillero ha rilasciato una prima dichiarazione in cui non avrebbe detto altro su «quell"argomento scomodo» - alludendo alla partita di martedì scorso - ma ricevendo forti critiche da parte dei tifosi, l"istituzione ha chiarito di aver sostenuto la componente femminile in oltre a inviare una lettera formale di protesta al Dimayor.

«Junior esprime al grande pubblico e ai media che ha sempre sostenuto i suoi giocatori e membri dello staff tecnico della squadra femminile che partecipa alla Lega. Pertanto, a seguito dei deplorevoli eventi dell'ultima partita a Neiva, è già stata fatta una protesta formale a Dimayor, respingendo il comportamento del quarto ufficiale nei confronti del nostro direttore tecnico, assistente della squadra e dei giocatori», si legge nella nuova dichiarazione rilasciata domenica scorsa da Junior de Barranquilla.

Questi termini sono diversi da quanto pubblicato 48 ore fa, quando il club ha optato per un canale diplomatico che non soddisfaceva i suoi follower sui social network così come quelli che supportano il lavoro dei giocatori sul campo di gioco:

«Il Junior Club è autorizzato a informare il grande pubblico e i media che, in relazione al comportamento del quarto ufficiale nei confronti dei nostri giocatori e dei membri dello staff tecnico durante la partita tra Atlético Huila e Junior, ciò che è stato affermato dall'assistente tecnico Jimena Borja e dal giocatore Estefanía Cartagena in conferenza stampa, sarà l'unica manifestazione pubblica su questo argomento scomodo».

Di fronte al cambio di atteggiamento, l'istituzione «Tiburona» ha aggiunto che:

«Junior garantirà sempre il fair play, una sana competizione e l'uso di canali regolari, nel rispetto dell'istituzionalità del nostro calcio professionistico», ha concluso.

Va notato che gli eventi a cui si fa riferimento si sono verificati in una partita giocata martedì scorso, in cui l'Atlético Huila Femenino ha battuto il «Tiburonas» di 0-2.

Dopo la fine della partita, in conferenza stampa, i giocatori Junior hanno denunciato un atto di maschilismo da parte del quarto ufficiale Edinson Calderón. La persona incaricata di presentare la denuncia era Estefania Cartagena, che era accompagnata dall'assistente del direttore tecnico.

«Vogliamo presentare una denuncia pubblica sul trattamento delle donne. Il quarto ufficiale Edinson Calderón, com'è possibile che gli venga gentilmente parlato che collabora con il giudice centrale, e come è possibile che lui come uomo lo faccia e dica al nostro tecnico: «Non fregare, smettila di scopare» e lui lo schiaffeggia, e il nostro assistente sta di fronte. Chi se ne sta occupando? Siamo stanchi», ha detto il giocatore Junior.

Poi il calciatore Junior ha aggiunto: «È perché è una donna. Prendiamo a carte, questo non può continuare ad accadere, perché è uguale a una donna e non a un uomo? , l'allenatore Huila tacque. È lì che puoi vedere il machismo. Non abbiamo intenzione di abbassare la testa, facciamo la denuncia pubblica».

D'altra parte, anche il direttore tecnico del Junior, Yinaris García, ha parlato con un messaggio attraverso il suo account Twitter, in cui accetta la sconfitta, ma ha dichiarato che non accetteranno mancanza di rispetto o espressioni offensive dal quarto ufficiale.

«Ci assumiamo la piena responsabilità per la sconfitta, è stata la nostra partita peggiore ma ci alzeremo e andremo avanti. Ciò che non accetteremo sono manchi di rispetto, espressioni offensive del quarto ufficiale in cui usa le sue provocazioni e offese da macho per manipolare successivamente la decisione della centrale (espellendomi a fine partita). I club hanno migliorato il loro investimento, il livello del campionato è cresciuto ma questo è sicuramente un aspetto che deve anche crescere e migliorare», si legge nel trillo dell'allenatore.





