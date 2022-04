I dettagli scioccanti della dichiarazione del figlio di Paul Auster sulla morte per overdose del suo bambino di 10 mesi

Daniel Auster, figlio del famoso scrittore americano Paul Auster, ha testimoniato questa domenica davanti alla polizia dopo essere stato arrestato venerdì scorso per la morte di un'overdose di Ruby, il suo bambino di 10 mesi. L'uomo di 44 anni ha fornito dettagli scioccanti sulle ultime ore della bambina.

Secondo le autorità, il 1 novembre, ha iniettato eroina nella sua casa di Park Slope - un quartiere residenziale di Brooklyn, New York - dopo che sua moglie Zuzan Smith è partita per lavoro. Dopo aver bevuto, ha fatto un pisolino con la piccola Ruby.

Quando si è svegliata, la bambina di dieci mesi era «con le labbra blu e gli occhi rigidi». Prima di chiamare il 911, le ha dato Narcan, uno spray nasale usato per invertire un'overdose da oppioidi, «nel caso in cui la ragazza fosse stata esposta a narcotici», secondo i file.

Alla fine i paramedici sono arrivati a casa e hanno trovato la piccola priva di sensi e l'hanno trasferita all'ospedale metodista, dove è stata poi dichiarata morta.

I medici legali della città hanno stabilito che Ruby è morta per overdose di fentanil ed eroina, con abbastanza droga nel suo corpo da «bussare a un adulto privo di sensi», ha detto il vice procuratore Tien Tran all'apparizione di Daniel nel tribunale penale di Brooklyn.

Tuttavia, la polizia locale non ha ancora determinato come il bambino abbia ingerito la droga.

Daniel Auster y su hija Ruby, fallecida por sobredosis

Il procuratore Tran ha aggiunto che Auster, arrestato venerdì sera e accusato di omicidio colposo e omicidio colposo, ha ammesso di avere «pacchi di eroina» quel giorno che teneva in bagno.

L'imputato ha anche ammesso alle autorità di aver assunto eroina quel giorno, sebbene inizialmente abbia dichiarato di non aver fatto uso di droghe.

Durante la presentazione di questa domenica, in cui Auster non ha parlato, il procuratore Tran ha chiesto al giudice John Hecht la custodia cautelare dell'imputato. L'avvocato di Daniel, John Godfrey della Legal Aid Society, ha chiesto che fosse fissata una «ragionevole cauzione» e ha detto al giudice che il suo cliente si era disintossicato.

Il giudice ha emesso un ordine di trattamento psichiatrico per Daniel e ha fissato la sua cauzione a un'assicurazione di 250.000 dollari, o 100.000 dollari in contanti.

«C'è un'estrema imprudenza, è un rischio di fuga a causa del suo uso di droghe», ha detto Hecht.

Nessun membro della famiglia di Auster era presente all'udienza di questa domenica.

Due dei vicini di casa di Daniel hanno detto al New York Post che dopo la morte del bambino, aveva portato in strada diversi effetti personali e oggetti del bambino perché chiunque potesse portarli via. «Tutto, i vestiti del bambino, i libri, i giocattoli... è stato straziante», ha detto uno dei residenti che non ha voluto dire il suo nome.

Da adolescente, Auster frequentava i club di New York City ed era coinvolto nella droga. All'età di 18 anni, nel 1996, quando aveva 18 anni, Daniel assistette all'omicidio dello spacciatore di nome Andre 'Angel' Melendez da parte del Kid Killer del Club Michael Alig, che era un promotore di nightclub.

Según la prensa local, el escritor estadounidense Paul Auster no tenía contacto con su hijo Daniel en el último tiempo (EFE/J.P.Gandul) EFE

Poi, Daniel ha ricevuto 3.000 dollari del denaro di Melendez in cambio del suo silenzio. In seguito si è dichiarato colpevole di possesso di beni rubati e ha ricevuto cinque anni di libertà vigilata.

È stato arrestato in altre occasioni, tra cui più volte per possesso di droga nel 2008 e nel 2010. Nel 2009 è stato accusato di piccoli furti e possesso di beni rubati.

Paul Auster è un noto romanziere che ha scritto opere come «A Man in the Dark», «The Book of Illusions»,» La trilogia di New York» o «Leviathan», e ha ricevuto numerosi premi, tra cui il Prince of Asturias Award for Literature nel 2006.

In «The Night of the Oracle», pubblicato nel 2003, il narratore è uno scrittore il cui figlio è un tossicodipendente.

La madre di Daniel, la prima moglie di Paul Auster, è la collega scrittrice Lydia Davis.

