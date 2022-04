Jorge Triana ha picchiato i funzionari del Q4 per le dichiarazioni di Pablo Gómez

CIUDAD DE MÉXICO, 07MARZO2019.- Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, y Mauricio Tabe, diputado panista, durante la sesión del congreso de la Ciudad de México, donde se aprobó por 63 votos la creación de la Guardia Nacional. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Il deputato del Partito di Azione Nazionale (PAN), Jorge Triana, si è scagliato contro vari funzionari dell'autodefinita Quarta Trasformazione (Q4), guidata dal presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a causa delle dichiarazioni di Pablo Gómez sulla consultazione su la revoca del mandato.

Attraverso il suo account Twitter, il legislatore blu e bianco ha assicurato che «il governo vuole punire i cittadini che non hanno votato nella consultazione fraudolenta».

«Il governo vuole sanzionare i cittadini che non hanno votato nella consultazione fraudolenta di revoca del presidente e allo stesso tempo vuole che atrocità come quelle di Gertz, Bartlett, Scherer, Ana Guevera, Ovalle, Carlos Lomelí, Delfina, López-Gatell rimangano impunite», il legislatore panista ha scritto sui social media.

Jorge Triana reaccionó a las declaraciones de Pablo Gómez (Foto: Twitter)

Sebbene non giustificasse i motivi per cui ha indicato alcuni funzionari pubblici, le parole di Jorque Triana sono state date dopo che, nei giorni scorsi, il capo dell'Unità di intelligence finanziaria (FIU) ha affermato che la partecipazione dei cittadini alla revoca del mandato era obbligatoria e se non lo avesse fatto partecipare alle urne il 10 aprile avrebbe delle conseguenze.

Pablo Gómez ha citato l'articolo 35 della Costituzione messicana, in cui si afferma che tutti i cittadini hanno l'obbligo di votare alle elezioni, alle consultazioni popolari e ai processi di revoca, e ha specificato «la sanzione per non così facendo» nel 38°.

Tuttavia, Gómez aveva un po' di confusione riguardo all'articolo della Costituzione che stabilisce la natura obbligatoria, e poco dopo ha sottolineato che l'articolo 35 parla del diritto di voto, mentre l'articolo 38 menziona le sanzioni per non voto.

Pablo Gómez aseguró que participar en la Revocación de Mandato era obligatorio (Foto: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM) Mario Jasso

Tuttavia, il capo della FIU ha ripromulgato che il National Electoral Institute (INE) non ha informato i messicani che il voto nella revoca del mandato era obbligatorio. Questo dopo che solo 16,5 milioni di messicani con le credenziali degli elettori sono andati ai seggi elettorali mentre quasi 76 milioni di persone hanno scelto di non partecipare.

Detto questo, l'INE ha assicurato, il 14 aprile, che i due trust che ha sono protetti dalla legge e ha accompagnato il suo messaggio con una confutazione a Pablo Gómez, senza menzionarlo esplicitamente, affermando: «Chi dice che l'INE potrebbe mettere più scatole con quei soldi, mente».

L'organo elettorale ha spiegato, in un comunicato, che i trust di cui dispone, sia il Fondo per soddisfare le passività del lavoro che il Fondo per l'adempimento del programma di infrastrutture immobiliari, non possono essere utilizzati per uno scopo diverso da quello in cui sono stati creati.

El INE reaccionó a las acusaciones del titular de la UIF (Foto: REUTERS/Gustavo Graf) REUTERS

Ciò è dovuto al fatto che la legge federale sul bilancio e la responsabilità finanziaria stabilisce nell'articolo 11 che «l'unità responsabile dell'agenzia o entità dal cui bilancio sono state assegnate le risorse, o che ne coordina il funzionamento, è responsabile della loro applicazione per il scopi per i quali la fiducia».

«Complessivamente i trust hanno un saldo di 1.353,09 milioni di pesos, di cui sono disponibili solo 626,15 milioni di pesos, ma non possono essere utilizzati per scopi diversi da quelli specificati», ha aggiunto.

Da parte sua, Pablo Gómez ha risposto: «Ciò che l'INE mi risponde ufficialmente sui suoi due trust è una delle tante manifestazioni della natura illegale di entrambi. L'INE non è un istituto di previdenza sociale né un fondo immobiliare. Non poteva accantonare risorse per scopi diversi dalla sua funzione».

