Crediterreno Infonavit: qual è il punteggio per accedere a questo finanziamento

Pochi giorni fa, l'Istituto del Fondo nazionale per gli alloggi dei lavoratori (Infonavit) ha sorpreso i lavoratori del paese con una nuova opzione per poter coltivare la loro casa, anche se attraverso questo finanziamento il punteggio è diverso dal solito. A questo proposito, faremo sapere quanti punti sono necessari per poter accreditare.

Questo è il nuovo Crediterreno, che Infonavit ha annunciato nell'ambito del suo 50° anniversario e attraverso il quale le parti interessate sarà in grado di accedere a uno spazio per poter costruire una casa.

Secondo l'Istituto, l'importo del credito sarà determinato caso per caso. Possono finanziare fino al 100% del valore inferiore tra l'importo della valutazione e il valore di acquisto. Un fatto importante è che il terreno rimarrà a garanzia del suo pagamento.

Qual è il punteggio per accedere a Crediterreno?

Secondo Infonavit, in questo caso l'opzione per questo finanziamento è di 980 punti e non dei 1080 punti che normalmente vengono richiesti per autorizzare qualsiasi altro credito.

Inoltre, gli interessati avranno un bonus in punti; tuttavia, questo verrà assegnato in base all'età in cui viene acquistato il terreno. Ad esempio, ci saranno alcuni stati con una maggiore domanda di terreni, in cui è possibile assegnare un punteggio più alto.

Quali sono le caratteristiche principali?

Sarà importante ricordare che il termine, l'importo, il tasso di interesse e le condizioni finanziarie sono determinati in base alla situazione personale, cioè rispetto alla situazione di ogni persona.

Il periodo massimo per presentare la domanda è di 15 anni. La somma dell'età più il periodo di finanziamento non può superare i 65 anni di età.

Come per qualsiasi procedura, è necessaria una serie di passaggi e requisiti per l'applicazione.

Come si fa?

In primo luogo, le parti interessate devono presentare il titolo di proprietà individuale senza ingombro, nonché la prova di allineamento, valutazione, numero di terreno ufficiale, parere tecnico della proprietà e il documento ufficiale che accredita l'uso di terreni residenziali o misti.

*Successivamente, il beneficiario deve accedere al portale Infonavit My Account.

*Fare clic sull'opzione «Sono interessato a un prestito» o acquisto di terreni.

*Identificare l'importo del credito e le condizioni finanziarie.

*Integra il file con i documenti richiesti.

*Compila la richiesta di credito.

*Infine registrare il finanziamento presso il più vicino Infonavit Service Center (CESI).

E i requisiti? Secondo Infonavit, i cittadini che cercano di acquistare terreni per coltivare, dovranno verificare che abbia i servizi necessari, cioè l'accesso a centri sanitari, spazi ricreativi, fonti di lavoro, negozi di forniture, scuole, tra gli altri.

Inoltre, il terreno deve essere situato lontano da aree a rischio come: caverne, faglie geologiche, aree a rischio di inondazioni, discariche, tra gli altri. Infonavit ha ricordato che l'obiettivo del lancio di questo progetto è soddisfare la domanda storica della classe operaia, che sarà in grado di accedere ai finanziamenti in base alle loro esigenze.

La progettazione di questo nuovo progetto è stata realizzata grazie alla riforma della legge Infonavit con la quale i lavoratori potranno richiedere credito in totale libertà, direttamente e senza intermediari.

