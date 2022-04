Gli Stati Uniti invieranno droni a serramanico con testate anticarro in Ucraina

(Bloomberg) - Il Pentagono prevede di ordinare e spedire in Ucraina 10 degli ultimi modelli di droni Switchblade dotati di testate anticarro, oltre alle consegne precedentemente annunciate di una versione meno potente, secondo due persone consapevoli della decisione.

Le nuove armi Switchblade-600 fanno parte dei 300 milioni di dollari di assistenza militare letale annunciata dal Pentagono venerdì sera, che sarà contratta direttamente dall'industria piuttosto che rimossa dagli inventari esistenti, secondo la gente, che ha chiesto di non identificarsi facendo riferimento al piani.

Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha confermato martedì che i droni anticarro fanno parte dell'armamento che verrà inviato in Ucraina.

L'inventario dell'ultimo round di armi inviato a Kiev include «veicoli aerei senza pilota come l'UAV Switchblade, che è un livello tecnologico più elevato, ma fornisce loro una capacità aggiuntiva per perseguire formazioni corazzate», ha detto Austin.

La Casa Bianca ha riferito il 16 marzo che avrebbe fornito 100 droni a serramanico come parte di un pacchetto di armi e attrezzature da 800 milioni di dollari provenienti da inventari statunitensi. Ma questi sistemi sono le versioni della «serie 300", droni da 2,5 chili progettati per attaccare personale e veicoli leggeri. Possono volare per circa 10 chilometri e rimanere su un bersaglio per circa 15 minuti, secondo una scheda informativa preparata da AeroVironment Inc., il produttore dei droni.

Il nuovo modello di circa 23 chili, prodotto dall'azienda con sede a Simi Valley, in California, può volare più di 39 chilometri e vagare 40 minuti prima di attaccare con una testata anti-armatura. L'operatore del drone utilizza un sistema di controllo antincendio su un touch screen basato su un tablet con la possibilità di pilotare manualmente il missile.

La prima versione del drone da bombardamento subacqueo è nell'arsenale dei commando statunitensi da quando è stato segretamente inviato in Afghanistan nel 2010 per essere usato contro i talebani. Gli ufficiali dell'esercito lo hanno definito un fucile volante.

Nota originale:

US Switchblade Drones for Ukraine to Include Tank Killers (1)

Altre storie come questa sono disponibili su bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.