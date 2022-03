Tutti gli spettacoli di Lollapalooza Argentina 2022 possono ora essere goduti su richiesta

Personaggi internazionali come Miley Cyrus, Foo Fighters, The Strokes e Doja Cat, mescolati con artisti emergenti e riferimenti locali come Duki, Babasónicos, Bizarrap e Nicki Nicole sul tanto atteso ritorno di Lollapalooza Argentina. Il festival ha convocato 300.000 persone in 3 giorni all'ippodromo di San Isidro, è stato seguito dal vivo attraverso Flow da più di 1 milione di persone e ha lasciato spettacoli memorabili.

Il momento clou dell'apertura è stato Cyrus. L'ex Hannah Montana aveva visitato l'Argentina 11 anni fa nei suoi giorni da adolescente, dopo la sua ribellione post-Disney nel 2014 e ora è tornata nella sua versione migliore: consacrata come rockstar. Miley indossava la sua voce potente e la sua presenza travolgente con le tracce di chitarra del suo album Plastic Hearts, una cover di «Heart of Glass» di Blondie, citazioni ai Pixies e persino versioni distorte di canzoni dei suoi primi giorni come «7 Things» e «Fly on The Wall». Un cenno al pubblico cresciuto con lei.

Miley Cyrus (Crédito: Prensa Flow)

Un altro che ha scommesso sul cuore a dondolo del pubblico è stato Bizarrap. Il produttore argentino più ascoltato su Spotify ha chiuso il primo giorno con un dj set che mescolava l'elettronica e i successi delle sue sessioni BZRP di successo, come quelle di Dillom e L-Ghent (che, inoltre, hanno avuto spettacoli eccezionali del festival da soli). È rimasto seriamente sorpreso quando ha invitato sul palco Gaspar Benegas, chitarrista della band degli Indio Solari, The Fundamentalists of Air Conditioning. Con l'arrivo dell'indiano, Biza ha portato «Jijiji» all'ippodromo e ha dato ai suoi fan la cosa più vicina all'esperienza di un pogo ricotero.

Il secondo giorno del festival ha avuto la fiducia delle icone newyorkesi di The Strokes. Essendo una delle band più influenti degli ultimi 20 anni, non ha molto da dimostrare, eppure ha dimostrato il suo legame con il pubblico argentino facendo una cumbia nel mezzo di «Razorblade». Alla loro quarta visita in Argentina, il quintetto si è concentrato sulle canzoni dei The New Abnormal, il loro album più recente, e si è permesso di uscire dal libretto con brani come «You're So Right» e «Electriciscape», che non vengono suonati dal vivo da anni.

(Crédito: Prensa Flow)

Se c'era uno spettacolo in sintonia con le classifiche attuali, era quello di Doja Cat. Un giusto mix di popstar e rapper, l'artista californiana ha fatto il suo debutto in Argentina a cavallo dei successi con cui Tik Tok è stato viralizzante come «Woman», «Streets» e l'ineludibile «Say So». Con coreografie intense, ma anche con una band stretta, Doja ha dato il tocco finale a un'altra data segnata da una nuova generazione di girl power. Ore prima quel giorno, Nicki Nicole ha dominato il palco con successi come «Colocao» e «Wapo Traketero», e ha invitato Emiliano Brancciari di No Te Va Gustar, per eseguire insieme la collaborazione che è valsa loro una nomination come miglior canzone rock ai Latin Grammy: «Venganza».

Nicky Nicole (Crédito: Prensa Flow)

Foo Fighters ha chiuso il festival al terzo appuntamento, come previsto, con uno spettacolo pieno di classici: «Times Like These», «The Pretender», «Learn to Fly». Ma avevano preparato altre sorprese. Facendo la media del set, il batterista Taylor Hawkins è andato al fronte per cantare, il cantante Dave Grohl è tornato alle bacchette come ai suoi tempi dei Nirvana e la band ha fatto «Somebody to Love» dei Queen.

Foo Fighters (Crédito: Prensa Flow)

Il recital continuò con altri successi («All My Life», «Run», «Wheels», «Best of You») fino a quando arrivò un nuovo colpo di scena che solo i più attenti vedevano arrivare (la batteria aveva la scritta «Foo's Addiction»): il co-fondatore del festival Perry Farrell ha continuato a cantare «Been Caught Stealin», di Jane's Addiction. Un incrocio per la storia.

Tutti gli spettacoli del festival sono ora disponibili per la visione on demand su Flow.