La FIFA ha avviato la seconda vendita di biglietti per la Coppa del Mondo 2022: come acquistarli e per quanto tempo possono essere acquistati

La Coppa del Mondo ha già iniziato a essere vissuta a pieno ritmo e i tifosi di tutto il mondo corrono dietro i loro biglietti per poter accompagnare le rispettive squadre nella Coppa del Mondo che si terrà in Qatar tra il 21 novembre e il 18 dicembre. Dopo la prima fase di vendita dei biglietti che si è conclusa l'8 febbraio, la FIFA ha aperto un prestito biglietti periodo: sarà per ordine di applicazione e durerà solo sei giorni.

«Poiché questo è un periodo di sollecitazione, i fan saranno in grado di completare immediatamente il loro acquisto e devono affrettarsi per evitare spiacevoli sorprese. Questa è l'ultima possibilità di ottenere i biglietti che i fan avranno prima del sorteggio finale», hanno chiarito dall'ente più alto del mondo.

Questi nuovi biglietti per la Coppa del Mondo possono ora essere acquistati sul sito FIFA.COM/tickets e questa finestra sarà aperta fino al 29 marzo alle 11.00 CET (7 del mattino in Argentina).

Durante il primo spazio per i biglietti per le 64 partite della Coppa del Mondo, la FIFA ha registrato 17 milioni di richieste e quasi 2 milioni di tali ordini sono stati effettuati per la finale che si terrà il 18 dicembre allo stadio Lusail con una capienza di oltre 80.000 persone.





