Le Duc Tho, el único hombre que rechazó el Nobel de la Paz: su encarcelamiento, las negociaciones secretas y la tregua que nunca existió

Le Duc Tho el dirigente vietnamita que rechazó el Nobel de Paz hace 53 años

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Le Duc Tho nunca pisó Oslo para recibir su medalla. Dos miembros del Comité Nobel noruego renunciaron en protesta por la distinción que ese año compartieron el dirigente vietnamita y el entonces secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger. Documentos desclasificados medio siglo después revelarían que el propio comité sabía, al momento de entregar el premio, que la guerra en Vietnam difícilmente terminaría pronto.

Aquel Nobel de la Paz de 1973, anunciado el 16 de octubre de hace 53 años, llevaba el nombre de dos hombres que habían negociado un cese el fuego en enero de ese año. Pero para octubre, cuando se anunció el galardón, los combates seguían activos en el sur de Vietnam y la confianza entre las partes estaba rota.

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El saludo cordial entre Henry Kissinger y el integrante del Politburó de Vietnam del Norte, Le Duc Tho en un encuentro para negociar la paz en junio de 1973 (REUTERS)

Le Duc Tho rechazó el Premio Nobel de la Paz de 1973 porque consideró que Vietnam del Sur todavía no vivía en paz. Lo explicó él mismo: la tregua pactada en París no se cumplía sobre el terreno y, bajo esas condiciones, aceptar el galardón le resultaba imposible.

“La paz no se ha establecido realmente en Vietnam del Sur”, dijo al recibir la noticia del premio. “Bajo estas circunstancias, me es imposible aceptar el premio Nobel de la Paz de 1973, que me ha condecorado el comité”, agregó.

Tiempo después, Tho amplió sus razones en una carta dirigida a la presidenta del Comité Nobel, Aase Lionaes. Allí escribió que solo sería “capaz de considerar” aceptar la distinción cuando “se respete el acuerdo de París, se silencien las armas y se establezca la paz de verdad en Vietnam del Sur”.

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Otra imagen de la reunión llevada a cabo en Saint-Nom-la-Breteche, cerca de Paris, Francia el 12 de junio de 1973. Sonríen Le Duc Tho y Henrry Kissinger. La guerra de Vietnam estaba en pleno desarrollo (REUTERS)

Con esa negativa, Le Duc Tho se convirtió en la primera y hasta hoy la única persona en rechazar un Nobel de la Paz.

El Comité Nobel justificó la distinción conjunta “por haber negociado juntos un cese el fuego en Vietnam en 1973”. La organización otorgó a cada uno la mitad del galardón.

Los documentos liberados en 2023 muestran que la candidatura de Tho y Kissinger llegó de parte de un miembro del propio comité, el académico noruego John Sanness, apenas dos días después de la firma de los acuerdos de París, el 29 de enero de 1973.

Las conversaciones secretas entre Henry Kissinger y Le Duc Tho en París se extendieron durante casi cuatro años antes del acuerdo de 1973. En la foto: Kissinger y Le Duc Tho frente a frente

El profesor Stein Toennesson, del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, revisó ese material y no ocultó su sorpresa. “Soy aún más consciente ahora de lo mala que fue esa decisión”.

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El camino hacia esos acuerdos había empezado cuatro años antes. En 1968, la llamada Ofensiva Tet de las fuerzas norvietnamitas y el Viet Cong golpeó al gobierno de Lyndon Johnson y erosionó el apoyo de la opinión pública estadounidense a la guerra.

Para entonces, Washington había pasado de 20 mil soldados desplegados en 1963 a más de medio millón en 1968. El desgaste abrió la puerta a la promesa electoral de Richard Nixon, quien ganó la presidencia en noviembre de ese año y asumió en enero de 1969.

La trayectoria anticolonialista de Le Duc Tho incluyó dos periodos de prisión bajo el dominio francés antes de su ingreso al Politburó vietnamita

Nixon encargó a su asesor de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, sostener conversaciones secretas con el gobierno comunista de Vietnam del Norte. Del otro lado de la mesa estaba Le Duc Tho, a quien Kissinger describió como “un revolucionario dedicado y austero”.

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Las conversaciones secretas comenzaron en agosto de 1969 y se extendieron casi cuatro años. El sitio oficial del Premio Nobel aportas un dato que no figura en las crónicas más difundidas: Tho aceptó avanzar hacia el armisticio recién después de que Hanoi fuera bombardeada en Navidad por orden de Kissinger.

El acuerdo firmado en enero de 1973 incluyó intercambio de prisioneros de guerra, un cese el fuego con supervisión internacional y el retiro definitivo de las tropas estadounidenses. Pero el gobierno de Vietnam del Sur lo rechazó de inmediato.

Saigón se negó a firmar el pacto porque las fuerzas de Hanoi no estaban obligadas a retirarse del sur. El cese del fuego fue ignorado por ambos bandos y los combates se reanudaron casi sin pausa.

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El telegrama enviado por Le Duc Tho mediante el que declinó de recibir el Premio Nobel de la Paz en octubre de 1973 (REUTERS)

Con el repliegue estadounidense en marcha y el regreso de los prisioneros de guerra a sus hogares, el público de Estados Unidos había perdido todo interés en sostener el conflicto. Esa retirada le dio espacio a las tropas del norte para avanzar hacia el sur.

El desenlace llegó el 30 de abril de 1975, cuando las fuerzas norvietnamitas tomaron Saigón. Lo que siguió fue una evacuación caótica de estadounidenses y aliados locales cuyo imagen más recordada es la del helicóptero que despega desde la terraza de la embajada en la capital survietnamita.

Le Duc Tho nació el 14 de octubre de 1911 en la provincia de Ha Nam, en el norte de Vietnam, y se involucró desde joven en actividades contra el colonialismo francés. Hacia la década de 1930 ya era pieza clave en la formación del Partido Comunista de Indochina. Esa militancia lo convirtió en blanco de las autoridades coloniales, que lo encarcelaron en dos ocasiones: entre 1930 y 1936, y nuevamente entre 1939 y 1944.

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El registro oficial de la Fundación Nobel conserva la distinción otorgada en 1973 a ambos negociadores junto a la aclaración de la negativa a recibir el galardón por parte de Le Duc Tho

Tras su liberación, Tho fue un actor central en la creación del Viet Minh, el movimiento independentista que, bajo el liderazgo de Ho Chi Minh, tomó el poder en Vietnam del Norte en 1954. Cuando los franceses regresaron tras la independencia declarada en 1945, se convirtió en uno de los jefes militares de la resistencia.

Con Hanoi bajo control comunista, Tho pasó a liderar en secreto la insurgencia contra el gobierno de Vietnam del Sur como uno de los jefes del Viet Cong. También fue general, diplomático y miembro del Politburó, el órgano que gobernaba Vietnam del Norte.

Tho condujo tanto la insurgencia del Viet Cong desde fines de los años cincuenta como la ofensiva decisiva de 1974 y 1975 que terminó por unificar el país bajo el gobierno de Hanoi. Murió en Hanoi el 13 de octubre de 1990, a los 78 años.

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Kissinger, por su parte, sí aceptó la distinción pero no viajó a Noruega para la ceremonia por temor a manifestaciones en su contra. Dos años más tarde, tras la caída de Saigón, intentó sin éxito devolver el Nobel que había “aceptado humildemente” en 1973.

El anuncio del 16 de octubre de 1973 desató una ola de cuestionamientos. El diario The New York Times tituló en su página editorial “el Premio Nobel de Guerra”. La enviada especial de ese diario a las negociaciones de París, Flora Lewis, ofreció una lectura distinta sobre el rechazo. “Los norvietnamitas han mantenido la posición consistente de que París no fue un acuerdo de compromisos sino una victoria sobre Estados Unidos”, escribió.

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Le Duc Tho se convirtió en la única persona en rechazar el Premio Nobel de la Paz tras argumentar el incumplimiento del cese el fuego en Vietnam del Sur (REUTERS)

Lewis agregó que, por eso, no podía esperarse que Hanoi “estuviera a gusto con que se le rindan honores por igual a su representante y a Kissinger, a quien sienten como el beligerante al que derrotaron”.

La presidenta del comité, Aase Lionaes, fue quien dio el discurso en la ceremonia de entrega y abordó de frente la polémica. “Al conceder el premio en 1973 a dos políticos responsables que estaban en el centro de los acontecimientos, el Comité Noruego del Nobel subraya su convicción de que la solución de las numerosas controversias que han llevado o pueden llevar a la guerra debe ser mediante negociaciones, no mediante una guerra total encaminada a la victoria total”, dijo.

Hoy, en el registro oficial del Premio Nobel, la distinción de 1973 sigue figurando a nombre de los dos hombres. Junto al de Le Duc Tho hay una sola aclaración: declinó el premio.