Historias

La foto acertijo: ¿Quién es esta niña con su hermana en brazos que huyó de su tierra con su familia cuando tenía apenas 16 meses?

Creció lejos del país que la vio nacer y encontró en la música el camino para convertirse en una de las voces latinas más reconocidas del mundo. Su historia guarda capítulos de dolor, una historia de amor que nació entre canciones y una carrera que atravesó generaciones

La futura estrella de la música latina con su querida hermana Rebecca, seis años menor
La futura estrella de la música latina con su querida hermana Rebecca, seis años menor
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Nació en La Habana, Cuba, el 1 de septiembre de 1957, en una familia que debió abandonar la isla cuando la Revolución Cubana cambió el rumbo del país.

La historia familiar estaba marcada por el desarraigo. Su madre había obtenido un doctorado en Educación en Cuba y soñaba con desarrollar su carrera, pero al emigrar se quedó sin sus credenciales académicas. Para mantener a la familia, debió recuperar sus títulos y trabajar como maestra en las escuelas públicas del condado de Dade, en Florida.

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Su padre, José Fajardo, era guardaespaldas de la esposa del presidente cubano Batista, pero cuando la futura estrella tenía apenas 16 meses, la revolución de Castro obligó a la familia a huir de su patria. José se unió al Ejército de Estados Unidos. En 1961 participó en la fallida invasión de Bahía de Cochinos, fue capturado y permaneció casi dos años preso en Cuba.

Más tarde, combatió en Vietnam, donde estuvo expuesto al Agente Naranja, un potente herbicida al que se atribuyó la esclerosis múltiple que le diagnosticaron años después. La niña ya de diez años, se convirtió en su enfermera y cuidó de su hermana menor mientras su madre trabajaba.

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Mientras estudiaba, ella comenzó a descubrir su vocación artística. Pero su camino no estuvo libre de dificultades. Cuando tenía nueve años, sufrió abusos sexuales por parte de un profesor de guitarra en quien su madre confiaba. El hombre la amenazó con hacerle daño a su madre si contaba lo ocurrido. La niña guardó silencio durante un tiempo, aterrorizada, hasta que finalmente se animó a hablar.

Años después, recordó aquel episodio públicamente durante una conversación con su sobrina y su hija. Contó que la ansiedad había llegado a provocarle la caída del cabello. La policía intervino, pero no se presentaron cargos porque le recomendaron a su madre que no presentara cargos porque declarar ante un tribunal podía provocarle un sufrimiento aún mayor. “Y yo aún me siento horrible por eso, imaginando que podrían haber existido más víctimas”, confesó en una oportunidad.

A pesar de su timidez, a los 17 años cantó en algunas bodas. En el escenario se liberaba. La música tenía grandes planes para ella. En 1975 conoció a un percusionista que organizó un concierto en el que participó y quedó impactado por su voz. Él la invitó a sumarse a la banda The Miami Sound Machine que comenzaba a abrirse camino en la escena musical de Miami. Aquel encuentro no solo cambiaría su futuro profesional: también sería el comienzo de una historia de amor que perdura hasta hoy.

La cantante se graduó en Psicología en la Universidad de Miami en 1979, con una especialización secundaria en francés. Incluso trabajó como traductora de inglés, español y francés en el aeropuerto internacional de la ciudad. Por sus conocimientos lingüísticos, aseguró que en una ocasión la CIA llegó a ofrecerle un puesto de trabajo.

Con el tiempo, la agrupación se convirtió en una referencia de la música latina y logró trascender las fronteras de Estados Unidos. Ella también emprendió su carrera solista y publicó Cuts Both Ways, un álbum que alcanzó un enorme éxito internacional y vendió millones de copias en todo el mundo.

Uno de sus mayores hitos llegó con una canción que se transformó en un fenómeno internacional y llevó los ritmos latinos a públicos que hasta entonces no estaban familiarizados con ellos. Su voz, su energía sobre el escenario y su capacidad para combinar diferentes estilos musicales la convirtieron en una figura fundamental del pop latino.

La artista construyó una carrera que lleva décadas, con millones de discos vendidos y reconocimientos internacionales, incluidos tres premios Grammy.

Respuesta: Gloria Estefan.

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La foto acertijoGloria Estefan

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