Miley Cyrus, íntima: su opinión sobre Taylor Swift, un matrimonio fugaz y el paso por el planeta Disney

Puede que Miley Cyrus haya conseguido la vía rápida a la fama con su papel protagonista en Hannah Montana, pero la artista ya sabía lo que era ser el centro de atención mucho antes de que se estrenara la exitosa serie (Reuters/Henry Nicholls)

En medio de la fiebre por Taylor Swift, Miley Cyrus no dudó en salir a opinar sobre el tema Bad Blood de su colega, “No entiendo eso de la violencia y la venganza. ¿Se supone que ese es un buen ejemplo? ¿Y soy un mal modelo a seguir porque ando por ahí con mis tetas afuera? No estoy segura de por qué las tetas son peores que las armas”, expresó a Marie Claire. Y así es la naturaleza de Miley que, al crecer siendo famosa, estuvo dentro y fuera de la aprobación pública durante décadas. La ex estrella Disney parece más cómoda consigo misma que nunca, aunque en una mirada retrospectiva su camino es, sin dudas, mucho más largo en escándalos que en años.

La hija de una estrella del country

Puede que Miley Cyrus haya conseguido la vía rápida a la fama con su papel protagonista en Hannah Montana, pero la artista ya sabía lo que era ser el centro de atención mucho antes de que se estrenara la exitosa serie. La cantante de Bangerz llevaba el estrellato en la sangre, porque su padre, Billy Ray Cyrus, triunfó en los escenarios de música country. Su hit Achy Breaky Heart llegó al puesto nº 1, el mismo año en que él y su futura esposa, Tish Cyrus, dieron la bienvenida al mundo a Miley, exactamente, el 23 de noviembre de 1992, en Franklin, Tennessee. Sus padres la llamaron Destiny Hope porque creían que podría lograr grandes cosas en la vida. Y luego la apodaron “Miley”, que proviene de “Smiley” (sonriente), porque ya de chica se caracterizaba por una alegría chispeante.

Te puede interesar: No sólo pasó con Taylor Swift: RBD también fue testigo de la muerte de tres fans en Brasil

Algunos de los primeros recuerdos de la artista incluyen cantar en el escenario, como admitió al San Diego Union-Tribune que con sólo 2 años cantaba Hound Dog junto a su padre. Cuando Billy aceptó un papel de actor en la serie Doc, que lo hizo trasladarse a Canadá, se llevó consigo a Miley y a sus cinco hermanos. Aunque entonces sólo tenía nueve años, empezó a tomarse en serio su carrera musical. “Era muy decidida, diligente y persistente. Mientras estaba en Toronto, encontró a los mejores entrenadores, trabajó sus habilidades, fue a castings e hizo todo lo posible para alcanzar su meta”, declaró el padre al San Diego Union Tribune.

Miley Cyrus cantó en el Show de Jimmy Fallon

Hannah Montana la llevó al estrellato

La serie de Disney Channel Hannah Montana fue un éxito instantáneo. Desde su estreno en el 2006, Miley Cyrus lanzó 20 éxitos en el Top 100, así como tres álbumes nº 1. El concepto de la serie consistía en una estrella que llevaba una doble vida. Miley interpretaba a una chica normal de día, pero de noche adoptaba el personaje de la superestrella internacional Hannah Montana. La serie superó los índices de audiencia convirtiéndose en el programa más visto de Disney Channel en el 2006, 2007 y 2010. E incluso, Miley llegó a actuar junto a su padre Billy Ray, que aparecía mucho en la serie. Aunque en un principio se presentó al casting para el papel de la mejor amiga de su personaje, Miley consiguió el papel principal y se convirtió en una sensación instantánea. La serie se convirtió en la plataforma de lanzamiento de su carrera como solista. Al año siguiente de su estreno, lanzó el álbum Meet Miley Cyrus, al que siguieron su disco Breakout, del 2008, y el exitoso sencillo Party In The U.S.A., del 2009. En el décimo aniversario del estreno de Hannah Montana, Miley utilizó Instagram para reflexionar sobre la serie en un post que ya fue eliminado. Escribió, “Pasara lo que pasara a lo largo de los años [...] nuestro amor mutuo era incuestionable. Aunque me siento desconcertada de quien era en aquella época, siempre me sentiré eternamente agradecida por la oportunidad y el espacio que me dieron”.

Separarse de Disney

Con una plataforma familiar como Disney Channel dándole sus comienzos, no es de extrañar que la artista fuera muy criticada por algunas de sus atrevidas elecciones profesionales. Miley escandalizó a los fans cuando posó semidesnuda para una portada de Vanity Fair en el 2008 llevando sólo una sábana. En aquel momento, tenía sólo 16 años, y pidió disculpas públicamente por la sesión debido a las intensas reacciones. En el 2018, se retractó twitteando un mensaje explícito en el que dejaba claro que no se arrepentía de haberse hecho la foto. Un año después, su interpretación en Party In The U.S.A. bailando en la barra suscitó las críticas de los fans, ya que empezó a alejarse de su inocente personaje Disney. El vídeo musical de la canción la mostraba abrazando su sexualidad con un atrevido traje negro de plumas mientras cantaba dentro de una jaula. Atrás quedaba la Hannah Montana rubia, de ojos brillantes e inocente, y en su lugar había una versión de Miley que se liberaba de su personaje de estrella adolescente.

Te puede interesar: Swifties mexicanos lamentan la muerte de una fan en el concierto de Taylor Swift de Brasil

Con el lanzamiento de su álbum Bangerz (2014), sus días como encantadora actriz de comedia habían terminado oficialmente. Y además, llegó tras una publicitada ruptura con Liam Hemsworth que contenía el tema Wrecking Ball con letras poderosas como, “Arañamos, encadenamos nuestros corazones en vano. Saltamos, sin preguntarnos nunca por qué”. Mostraba un lado vulnerable y maduro de sí misma que los fans aún no habían conocido. El disco era crudo y honesto, pero suscitó críticas por lo que los espectadores consideraban referencias a las drogas. En su canción We Can’t Stop, algunos creen que la parte que dice ‘We like to party / Dancing with Molly’, podría ser una referencia al nombre callejero que se le da al éxtasis.

Miley Cyrus como su álter ego juvenil Hannah Montana, en la serie de Disney

Habla abiertamente del consumo de drogas

A lo largo de su carrera, Miley Cyrus fue increíblemente abierta sobre sus drogas preferidas. No ajena a la controversia, la estrella saltó a los titulares en el 2010 cuando apareció un video en el que fumaba salvia. Desde entonces, celebró el incidente, volviendo a publicar en Instagram una década después con un pie de foto que se burla de la intensa reacción que recibió la grabación. También defendió ciertas drogas a lo largo de su carrera. En el 2013, la artista declaró a Rolling Stone, “Una vez fumé un porro con peyote y vi un lobo aullando a la luna. Hollywood es una ciudad de coca, pero la hierba es mucho mejor. Y la molly también”.

Te puede interesar: Taylor Swift suspendió su segundo show en Río de Janeiro tras la muerte de una fan por el calor extremo

La cantante de Midnight Sky defendió enérgicamente el consumo de marihuana en su pasado. En el 2019, publicó una foto suya fumando un porro en Instagram que decía: “La hierba te hace feliz”. Y declaró en una entrevista con The Joe Rogan Experience, “Paso de, ya sabes, ¿Cuánta hierba puedo fumar realmente y seguir interpretando a una superestrella adolescente en el canal Disney?” Aunque, la estrella tuvo una relación intermitente con el consumo de cannabis, e incluso dejó de fumar en el 2017. En aquel momento, dijo a Billboard que, en un viaje de superación personal, se dio cuenta de que fumar mucha hierba empezaba a interponerse en la vida que quería vivir. Explicó, “Quiero ser súper clara y nítida porque sé exactamente dónde quiero estar”.

Además de fumar marihuana con regularidad, fumó casi dos paquetes de cigarrillos al día y varios en cadena a la vez. Dijo que no puede pensar en empezar el día sin un cigarrillo. Posiblemente su personalidad compulsiva tenga bastante que ver en la infinidad de tatuajes que decoran su cuerpo: uno debajo de su pecho izquierdo que dice “Just Breathe”; uno en su oreja que dice “Love”; un atrapasueños en el lado derecho de su caja torácica debajo del brazo. En sus dedos tiene: el contorno de un corazón en el anular de su mano derecha; “Bad” en su dedo medio; un signo igual en el anular izquierdo; una cruz, una rodaja de sandía, un emoji alienígena, “karma”, un signo de la paz y tiene un tatuaje de un ojo en el índice izquierdo. En su costado tiene un tatuaje de su difunto perro y la frase “With a Little Help from my Friends” en una burbuja de chat. En sus muñecas tiene un ancla y un símbolo de om. En sus brazos tiene una cita de Theodore Roosevelt, números romanos VIIXCI, la interpretación de Leonardo Da Vinci de corazones anatómicamente correctos, flechas cruzadas, un diente de sable, un retrato de su abuela, Yoshimi, un gato, “ama tu cerebro” y una media luna. En su labio interior tiene el emoji de un gato llorando. En sus pies tiene Rolling $tone y una calavera de azúcar.

Durante la mayor parte de su carrera, estuvo junto a su ex esposo, el actor Liam Hemsworth. Los dos cruzaron sus caminos por primera vez en el 2009

Amor tóxico

Uno de los aspectos más publicitados de la vida de Miley es su vida sentimental. Durante la mayor parte de su carrera, estuvo junto a su ex esposo, el actor Liam Hemsworth. Los dos cruzaron sus caminos por primera vez en el 2009, después de que ambos protagonizaran La última canción (2010). Su amor en la pantalla se convirtió en una relación real intermitente que seguiría acaparando la atención de los medios de comunicación durante más de 10 años.

Tras una breve ruptura en el 2010, ambos volvieron a estar juntos, e incluso se comprometieron en el 2012. Pero, su tumultuosa relación dio otro giro en el 2013, cuando volvieron a separarse. Miley redefinió su carrera como artista y utilizó la ruptura como inspiración para sus éxitos Adore You y Wrecking Ball. Luego, volvieron a estar juntos en el 2016, y la cantante de Nothing Breaks Like A Heart volvió a lucir su anillo de compromiso. En el 2018, se casaron en una ceremonia secreta en su antigua casa de Nashville. Su unión duró poco, y la pareja anunció su ruptura 8 meses más tarde de la boda. Tras los rumores sobre la infidelidad como causa de la separación, Miley escribió en Twitter, “Me niego a admitir que mi matrimonio terminó por culpa del engaño. Liam y yo llevamos juntos una década. Lo dije antes y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre lo haré”.

Sexualidad abierta

“Estoy literalmente abierta a todo lo que consienta y no involucre a un animal y todos sean mayores de edad. Todo lo que es legal, estoy de acuerdo. Yo estoy entregada con cualquier adulto, cualquier persona mayor de 18 años que esté dispuesto a amarme”, dijo en 2015, según ABC News. Miley Cyrus habló abiertamente de su sexualidad a lo largo de su carrera. En una entrevista con Variety en el 2016, la cantante de We Can’t Stop se mostró abierta sobre sus relaciones, admitiendo que se identifica como pansexual. Revelando que su primera relación fue con una mujer, y recordando, “Una vez que comprendí mejor mi género, que no estaba asignado, comprendí mejor mi sexualidad. Me dije, ‘Oh, por eso no me siento hetero ni me siento gay. Es porque no lo soy’”.

Miley en una producción para la revista Elle

Miley continuó afirmando que fue la primera de su generación de estrellas Disney en apoyar públicamente a la comunidad LGBTQ+. Tras su ruptura con Liam Hemsworth en el 2019, fue noticia por su romance con Kaitlynn Carter. La cantante vivió su ruptura junto a la estrella de The Hills: New Beginnings, la pareja se fue a Italia para una escapada de verano. Ambas fueron vistas besándose junto a la piscina en el Lago Como, lo que provocó un frenesí mediático en torno a la pareja. De hecho, siguieron saliendo cuando regresaron a Los Ángeles tras sus vacaciones, pero su relación fue fugaz. Tras poco más de un mes, dejaron de verse.

Su relación actual

Tras el fin oficial de su relación con Liam, a Miley se la vinculó con varios pretendientes. Poco después de separarse de Kaitlynn Carter, empezó a salir con el cantante Cody Simpson, en octubre del 2019, durante casi un año, y el cantante de Pretty Brown Eyes incluso escribió su tema Golden Thing sobre ella. La pareja se separó en agosto del 2020, y Cody admitió en el programa The Kyle and Jackie O Show que él y Miley lo habían pasado muy bien juntos, pero que sus vidas iban en direcciones distintas.

La estrella del pop volvió a encontrar el amor en el 2022, cuando se cruzó en su camino con Maxx Morando, baterista de la banda Liily. Los dos músicos fueron vistos juntos por primera vez en el desfile de moda Love Parade de Gucci en el 2021. Despertaron más rumores de romance cuando bailaron juntos en la “Fiesta de Nochevieja de Miley” en el 2022. Mantuvieron sus apariciones públicas al mínimo, pero los paparazzi los vieron disfrutando juntos de unas vacaciones en Cabo justo un mes después de que celebraran la Nochevieja. Miley y Maxx asistieron juntos al desfile de moda de otoño-invierno de Versace en marzo del 2023, pero no hablaron de su relación públicamente. Una fuente declaró a E! News en octubre del 2022 que llevaban aproximadamente un año de relación y que todo parecía ir sobre ruedas.

Miley durante su presentación en el programa de TV Saturday Night Live

Se acabaron las grandes giras

Aunque el último álbum de Miley Cyrus, Endless Summer Vacation, salió en marzo del 2023, no se espera que interprete sus nuevos temas en estadios abarrotados en un futuro próximo. Miley no salió de gira internacional desde 2014, aunque desde entonces actuó en algunos festivales y estadios más pequeños. Casi una década después de su última gira internacional, se sinceró con British Vogue sobre lo que le impide volver a hacer una. Dijo, “Cantar para cientos de miles de personas no es lo que más me gusta. No hay conexión. No hay seguridad”.

Tras la publicación del artículo, acudió a su Instagram para aclarar las cosas. Escribió que, a pesar de que ya no quiere hacer grandes giras, sigue apreciando profundamente a sus seguidores. Explicó que su decisión tenía más que ver con la logística de las giras, como dormir en un vehículo en movimiento y viajar con atuendos elaborados. También continuó diciendo que sigue adorando a sus fans, y que seguirá encontrando nuevas formas de mantenerse en contacto con ellos.

Aunque se muestre de una forma, Miley sabe que no todo es lo que parece, “Quiero ser la chica genial con la que todos quieran ser amigos. Quiero que las personas que ven mis programas o mis videos digan, ‘Parece la persona más divertida con quien pasar el rato. Quiero ser la mejor amiga de esa chica. Quiero divertirme con ella’. Es como si estuvieras saliendo con Beyoncé, es casi como si estuvieras saliendo con una diosa. Ella es como una verdadera reina. Es un reino diferente. Donde lo mío es todo lo contrario. Mi truco es que soy muy hogareña”, reveló a E! News. Aunque hoy, cumpliendo 31 años, posiblemente sepa que nada está dicho porque como reflexionó en otra entrevista sobre su existencia y su paso por este mundo, “Estoy en un punto en el que es como si supiera quién soy, pero sé que no he terminado de descubrirlo, y sé que no terminaré hasta que esté en el suelo”.