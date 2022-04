Voici Aljibe, la seule librairie de Barichara

C'est la première librairie de Barichara en ses 314 ans d'histoire. C'est le seul à moins de 100 kilomètres. C'est un petit espace confortable, fondé en 2019 par Alejandra Espinosa Uribe, la fille de Diana. C'est un endroit qui cède la place à n'importe quel caprice livresque, prêt à s'asseoir, à parcourir des livres et à discuter. La librairie est située à l'angle du parc principal, où vous pouvez voir les guayacans qui fleurissent. Bien que Barichara soit une petite municipalité, elle avait encore de la place pour un endroit comme celui-ci, et ce qui lui manquait.

Le concept du site est le plus petit possible. Le catalogue est basé sur les goûts du lecteur qui est Alejandra et se nourrit de ce que les gens demandent. Les livres ne sont pas classés sur les étagères par genre ou sujet, par nom de famille ou par origine de l'auteur. Voici des livres pour aimer les autres livres, pour tomber amoureux, pour être ému, pour savoir où vous en êtes à un moment précis. Alejandra, journaliste et membre de l'équipe derrière le scénario du film Encanto, soutient que c'est un espace pour laisser libre cours aux rêves. Il a accepté de parler à Infobae de son expérience à la tête de la librairie et de ce que cet espace a signifié pour les gens.

(Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

D'où vient l'idée du nom de la librairie ?

Le nom Aljibe, qui est un mot d'origine arabe qui signifie puits d'eau, est un hommage aux citernes qui existaient autrefois dans les maisons de Barichara. Certains sont encore préservés et lorsque j'ai rencontré ces naissances ou ces puits d'eau douce dans les maisons, j'ai été surpris qu'une ressource telle que l'eau soit si proche car aujourd'hui, l'eau est rare à Barichara car les citernes étaient recouvertes par l'arrivée de l'aqueduc. Pour moi, c'est une image parfaite des connaissances et des connaissances que nous avions auparavant, que nous avons perdues et qui semblent maintenant nécessaires. Également par l'image de la source du savoir, de l'insondable puits de connaissances, etc.

Pourquoi Barichara ?

La librairie existe à Barichara parce que je vis ici depuis six ans maintenant. Je suis arrivé parce que je voulais changer de vie et je me suis retrouvé ici à Santander.

À quoi ressemble la création d'une librairie dans ce pays ?

Eh bien, dans mon cas particulier, j'ai eu l'avantage d'être l'auteur de Penguin Random House, qui m'a aidé à créer des contacts avec des éditeurs ; l'aide de ma mère pour la même chose et ma capacité à avoir une vision claire de ce que je voulais et comment j'allais le faire. Cela a été un processus d'apprentissage fantastique et je le dis avec une pandémie impliquée. La vérité est qu'il y avait beaucoup plus de librairies dans les villages. Mon expérience m'a appris qu'il n'y a pas de pénurie de lecteurs dans le pays, comme on pourrait le croire, il y a un besoin d'accès aux livres. Je dois également dire que dans mon cas, c'était un processus très solitaire qui dépend de soi et qu'il n'existe aucun manuel d'instructions ou réseau de soutien qui puisse vous guider sur cette voie.

Comment s'est passé l'accueil des personnes après un certain temps ?

J'ai eu le privilège et la chance que l'ouverture et l'existence de la librairie aient reçu l'accueil chaleureux de la communauté Barichara, et qu'Aljibe soit une source d'idées merveilleuses dans ma vie. J'ai de plus en plus l'impression que les habitants du village s'emparent de l'espace et, d'autre part, les touristes sont toujours surpris et apprécient un tel espace à Barichara.

Foto de la librería Aljibe (Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

La librairie devient-elle une attraction touristique ?

Oui, à ma grande surprise, étant donné que la librairie est conçue pour desservir Barichara et la région, je ne m'attendais pas à ce que les touristes qui viennent d'endroits où il y a de nombreuses librairies visitent Aljibe pendant leurs vacances et aiment ça. D'autre part, c'est aussi pour beaucoup d'autres le premier contact qu'ils ont avec une librairie, ce qui me fait également plaisir et, bien entendu, cela montre clairement le manque de librairies, ou le manque de connaissance de leur existence, dans de nombreuses régions du pays.

D'où vient votre passion pour les livres ?

J'ai grandi dans une maison d'intellectuels entourée de livres, les livres pour moi sont équivalents à ma maison d'enfance et à ma famille, ils sont le cordon ombilical. J'ai grandi en tant que grande lectrice, puis j'ai étudié la littérature, j'écris et maintenant je vis entourée de livres pour me sentir toujours chez moi.

Un espacio para los lectores en Barichara (Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

Si un jour il ne pouvait plus prendre le relais, la citerne existerait-elle encore ?

Pas encore, Aljibe est ma fille et est étroitement liée à mon existence, à ma sélection en tant que libraire, à ma capacité à imaginer de nouveaux rêves pour ce projet, donc pour l'instant c'est une extension de mon être.

Quelle question ceux qui vont à la citerne ne peuvent-ils pas ne pas se poser ?

La plus évidente, je pense. « Quel livre me conseillez-vous ? »

Et quel livre recommandez-vous ces derniers temps ?

J'ai récemment lu Fierce Attachments de Vivian Gornick, j'ai adoré. En tant que bon roman, il a la capacité de transporter le lecteur dans une autre vie mais aussi de réfléchir sur le fait d'être écrivain, un sujet qui me passionne.

Quelque chose que je recommande de ne pas faire dans la librairie

Venez avec une glace.

(Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

Aljibe est une librairie indépendante et, à ce titre, c'est également un projet culturel. De n'importe où dans le pays, ils peuvent commander des livres via leurs réseaux sociaux sur Instagram et Facebook : @aljibelibreria

N'oubliez pas de visiter leur site Web : www.aljibelibreria.com





