Un citoyen suédois doit payer une amende pour avoir marché nu dans les rues de Jéricho, Antioquia

Comme dans les films romantiques hollywoodiens, il est courant que les couples courent sous la pluie, de préférence au ralenti ; cependant, ce qui s'est passé dans la municipalité d'Antioquia à Jéricho, loin d'être un acte d'amour, s'est produit au milieu d'une averse.

Grâce aux réseaux sociaux, le moment où un homme marchait nu au milieu de l'inondation dans les rues de la municipalité était connu. La visite du sujet comprenait une partie du parc municipal et la façade de l'église. Compte tenu de cela, plusieurs citoyens qui se trouvaient à proximité de ces lieux ont informé les autorités au-delà des rires que l'incident pouvait générer, et plus tard, la police et les citoyens réunis là-bas ont réalisé qu'il était citoyen d'origine suédoise.

L'étranger a été emmené au poste de police de la ville, où il a déclaré qu'il n'avait aucune intention de troubler l'ordre public ou la tranquillité de ses habitants, étant donné que l'incident s'était produit à Pâques. Au contraire, il a déclaré qu'un tel acte d' « exhibitionnisme » est une coutume dans son pays : courir nu lorsqu'il commence à pleuvoir.

Cependant, malgré cette justification, l'autorité a déposé une plainte, précisément, pour exhibitionnisme, et l'amende devra être annulée avant qu'il ne quitte le pays. En revanche, l'identité du citoyen n'a pas été révélée, pas plus que son âge.

Dans les réseaux, les réactions n'ont pas tardé à venir, et si certains ont convenu que le Suédois devait être expulsé du pays, d'autres disent que ses actions n'étaient pas graves par rapport à d'autres problèmes qui se produisent dans le pays.

« Dommage qu'il ne l'ait pas frotté dans l'église, cela aurait valu plus l'amende » ; « Un homme nu scandalise et massacre et violations des droits de l'homme non ! ! Quelle hypocrisie » ; « Expulsez-le ou mettez-le en prison. Bien sûr, dans un pays sérieux, où les chiens de garde respectent leur pays, ils le feraient de cette façon » et « J'espère qu'ils l'accusent, pas qu'ils vous lèchent les pieds parce que vous êtes étranger », ont été quelques-unes des réactions exposées sur Twitter.

Un citoyen suédois condamné à une amende pour exhibitionnisme

Mais il ne faut pas oublier que ce n'était pas le seul cas d'exhibitionnisme. Un événement similaire s'est produit en janvier, mais sur les plages de Santa Marta.

C'était dans la station thermale du village de Taganga, à Santa Marta ; là, une femme marchait complètement nue. Tout s'est passé le week-end dernier, selon les médias locaux. Le fait a non seulement suscité des rires et des regards des plus curieux, mais a également généré des insultes et des signes de rejet. Des membres en uniforme de la police nationale et du personnel de la défense civile étaient présents sur le site pour la faire sortir de la zone, qui était également pleine de touristes et d'habitants.

Pour sa défense, et selon la version du touriste donnée au journal El Universal, il fait partie du Mouvement Raélien international qui, dans le cadre de sa philosophie, défend les droits de l'homme et l'égalité des conditions pour tous. Cette organisation promeut une action appelée « Journée GoTopless », ou « Topless », qui invite les femmes à vivre librement leur corps.

« Nous allons faire valoir que les articles 13 et 43 de la Constitution colombienne nous disent que nous avons des droits égaux entre les hommes et les femmes, mais lorsque nous allons faire cette action, il s'avère qu'il existe un code qui va au-delà de la Constitution colombienne et des droits de l'homme, et nous, les femmes, ne pouvons pas exercer ce droit d'être au sommet », a déclaré la femme au milieu de cette controverse.

