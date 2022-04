Promenades, festivals et expositions : quelques escapades en Europe

HANDOUT - El Festival Wallenstein en Altdorf ofrecerá obras teatrales al aire libre. Foto: Felix Röser/Nürnberger Land Tourismus/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Une promenade sur les toits de Rotterdam La métropole portuaire néerlandaise de Rotterdam peut être explorée sous un nouvel angle. L'office du tourisme néerlandais a indiqué que du 26 mai au 24 juin, vous pourrez vous promener sur les toits de la ville. À travers des ponts, la « Rotterdam Rooftop Walk » reliera les toits et les terrasses des bâtiments de la rue principale du centre-ville, Coolsingel. Le bureau a indiqué que les adultes paient « une petite somme », tandis que les enfants pouvaient grimper gratuitement sur les toits. Festival Wallenstein en Franconie À partir de fin juin, l'ère de la guerre de Trente Ans peut être ravivée dans la ville d'Altdorf, dans le sud de l'Allemagne. Pendant le festival Wallenstein, la vieille ville d'Altdorf sera transformée en un camp de guerre du XVIIe siècle avec des centaines de protagonistes déguisés en serviteurs, jongleurs ou paysans. Du 25 juin au 24 juillet, des pièces de théâtre en plein air seront présentées le week-end autour de la vie de Wallenstein (1583-1634), le commandant en chef des armées du Saint-Empereur romain germanique pendant la guerre de Trente Ans. Le festival (www.wallensteinfestspiele.de) a lieu tous les trois ans. Le prix du billet commence à partir de 12 euros (13 dollars). Randonnée dans l'archipel de Göteborg Un nouveau sentier de randonnée vous permet désormais d'explorer certaines parties de l'archipel de Göteborg en Suède. L'archipel mesure 27 kilomètres de long et traverse les îles de Hälsö, Öckerö, Fotö et Hönö, qui sont reliées par des ponts. Selon le portail « Visit Sweden », le nouveau sentier sera terminé dans les prochaines semaines et l'ouverture officielle est prévue pour le 14 mai. Ce jour-là, le « 10 Island Trailrun » aura également lieu. L'inscription pour participer à la course se fait en ligne. Hönö est accessible depuis Göteborg en bus et en un court trajet en ferry. L'archipel est un groupe d'îles suédoises situées dans la mer du Nord, en face de la région de Göteborg. Plus de ferries pour Sylt La route entre List, sur l'île allemande de Sylt, et l'île danoise de Romo a ajouté de nouvelles liaisons par ferry. La compagnie maritime FRS Syltfähre a prolongé ses horaires pour le début de la saison et opère à nouveau avec deux ferries, partant toutes les heures des deux ports du matin au soir. Outre les voitures, les ferries peuvent également transporter des caravanes. L'île de Sylt est reliée au continent danois par une route d'une dizaine de kilomètres de long qui peut être utilisée gratuitement. Luther et le pouvoir des mots au château de Wartburg La traduction du Nouveau Testament en allemand en seulement onze semaines, entre 1521 et 1522, est l'une des grandes réalisations de Martin Luther. L'exposition « Luther translate. On the Power of Words » au château de la Wartburg, dans la ville d'Eisenach, est dédié à cet événement historique. L'exposition spéciale (www.wartburg.de/de/sonderausstellung), qui peut être visitée entre le 4 mai et le 6 novembre, établit des parallèles avec le présent, par exemple avec la question du pouvoir des mots au XVIe siècle et le pouvoir qu'ils détiennent aujourd'hui. dpa