Antonio Cruces Mada, ancien secrétaire à la santé de Jalisco, emprisonné pour détournement de ressources

Enrique Alfaro, gouverneur de Jalisco, a confirmé l'emprisonnement d'Antonio Cruces Mada, ancien secrétaire d'Etat à la santé, arrêté en mars dernier pour détournement de fonds, bien qu'il ait été bientôt libéré par les amparos avec lesquels il s'est défendu.

« L'engagement était clair : le détournement de fonds commis dans le secteur de la santé par le précédent gouvernement ne constituerait pas une autre histoire d'impunité. Il y a quelques instants Antonio Cruces Mada, l'ancien secrétaire à la santé de Jalisco, a été envoyé en prison pour payer ses méfaits », a écrit le président de l'Etat via son compte Twitter.

Il s'est également félicité de ce fait, l'ancien responsable ayant contourné les autorités avec divers recours en amparo « en dehors de la loi ». Pour cette raison, il a annoncé qu'un juge lui avait ordonné la détention préventive pour faire face à « son procès derrière les barreaux », a précisé Alfaro.

Il convient de noter que le bureau du procureur de Jalisco a annoncé le 25 mars l'arrestation de Cruces Mada. Cependant, quelques instants plus tard, il a déposé un amparo accordé par un juge de district, qui a été vérifié, si bien que l'ancien membre du cabinet d'Aristote Sandoval a été retiré des lieux.

(Foto: Twitter)

Gerardo de la Cruz Tovar, le procureur anti-corruption, a déclaré, quelques jours avant que ces événements ne se produisent, que l'ancien secrétaire à la Santé s'était soustrait aux audiences avec la promotion de plus de 100 procès en amparo, exigeant qu'il assiste à la réunion convenue d'ici la mi-mars.

« Il faut bien sûr qu'il soit présenté. Il est évident que beaucoup de choses peuvent se produire autour de ce public, mais pour l'instant, il doit être averti ces jours-ci. Nous avions les connaissances, la notification doit être faite à la magistrature et nous arriverons à l'audience et nous verrons s'il a été avisé en temps opportun et s'il comparaît ou non », a-t-il dit.

À partir de ce moment, de la Cruz Tovar a reconnu que Cruces Mada pouvait présenter une autre protection (ce qui s'est produit). En outre, il a confirmé qu'il ne se soustrait pas à ses responsabilités devant la loi, puisqu'il était sous protection à domicile.

« C'est sûr, bien sûr. Il est sur la sécurité de la maison. Nous ne pouvons pas dire qu'il est éludé en ce sens, il a respecté la réserve. C'est une question de litige, enfin le recours en amparo est un moyen de défense dont disposent tous les individus. Il a fait bon usage de ce moyen de défense et avec ça sa procédure a certainement été reportée », a expliqué le responsable.

Antonio Cruces por fin fue vinculado a proceso después de varios años tras él (Foto: Especial)

Les crimes pour lesquels Antonio Cruces a été inculpé sont le détournement de fonds et l'utilisation illégale de pouvoirs et de pouvoirs. Il a également été identifié qu'il avait pris des rendez-vous irréguliers et acheté des intrants hors de prix. Toutes ces actions atteindraient au moins 600 millions de pesos de ressources publiques détournées lors de son administration de 2016.

Ce ne sont pas toutes les controverses auxquelles il était lié, puisqu'en novembre 2021, il a été retrouvé battu et attaché les mains et les pieds, après une agression présumée. Il a été dépouillé d'environ 50 000 pesos et de sa voiture de luxe, dans laquelle il voyageait.

Le bureau du procureur de la République a précisé que l'ancien fonctionnaire avait été retrouvé à proximité d'un parc situé dans le quartier de Colinas de Atemajac, dans la municipalité de Zapopan. Il a immédiatement reçu les premiers soins et a ensuite été transporté dans un hôpital pour y recevoir des soins médicaux.

Selon les autorités, le crime s'est produit devant le domicile d'Antonio Cruces, qui était venu d'exercer sa profession de gynécologue. D'un moment à l'autre, il a été intercepté par un commandement qui l'a « soulevé », agressé et abandonné quelque temps plus tard.

CONTINUEZ À LIRE