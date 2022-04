REGARDEZ ATLETICO MADRID VS MANCHESTER CITY EN DIRECT AUJOURD'HUI : match quart de match de la Ligue des Champions 2022

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - First Leg - Manchester City v Atletico Madrid - Etihad Stadium, Manchester, Britain - April 5, 2022 Atletico Madrid's Antoine Griezmann in action with Manchester City's Joao Cancelo Action Images via Reuters/Lee Smith

REGARDEZ Atletico Madrid vs Manchester City EN DIRECT. Les « Colchoneros » reçoivent les « citoyens » aujourd'hui au stade Wanda Metropolitano pour les quarts de finale de la Ligue des champions 2022. Ceux de « Cholo » Simeone sont obligés de marquer des buts s'ils veulent inscrire leur nom dans la prochaine instance du tournoi.

Au match aller, les Anglais avaient le contrôle total du ballon et ont frappé un mur défensif de onze hommes. Cela se reflétait dans les statistiques, les « colchoneros » n'ont pas tiré une seule fois au but, ils se sont uniquement consacrés à contrer le jeu de leur rival. Mais avec beaucoup de mérite, les locaux ont réussi à l'emporter grâce au but de Kevin De Bruyne à la 70e minute de la seconde période.

De Bruyne a marqué 1-0 à Manchester City contre l'Atletico Madrid pour la Ligue des Champions. (Vidéo : ESPN).

Josep Guardiola a critiqué la façon dont joue l'Atletico Madrid. « Nous avons senti qu'ils allaient jouer 5-3-2 et nous sommes sortis trois ou quatre fois sur les côtés. Puis ils se sont ajustés et ont placé Griezmann à l'extrême droite et João à l'extrême gauche et ils ont obtenu cinq cinq points. Avec deux lignes de cinq. À l'époque préhistorique, aujourd'hui et dans 100 000 ans, attaquer cinq et cinq est très difficile. »

« Je m'entraîne depuis 2005, 2006, jusqu'à aujourd'hui et je n'ai jamais été méprisant envers un de mes collègues. Jamais. Parce que je me mets toujours à la place des entraîneurs avec lesquels je suis en compétition. Je comprends qu'il existe différentes manières d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous voyez et vivez chaque match, mais lorsque vous méprisez un collègue, je ne le partage pas », a répondu « Cholo » Simeone lors d'une conférence de presse.

« Ensuite, des journalistes, des anciens joueurs, des personnes qui n'ont pas joué depuis longtemps et qui veulent dire quelque chose de différent, nous sommes, comme l'a dit mon père, « le poisson par la bouche meurt ». Les paroles sont libres et nous pouvons tous avoir notre mot à dire. Mais pas entre collègues. Chacune a ses propres formes et j'en choisis une : respectez toujours mes collègues », a ajouté l'Argentin.

Comment se sont-ils comportés dans leurs ligues respectives ? Manchester City a offert un spectacle pour la 32e journée de Premier League. Ceux menés par « Pep » ont fait match nul 2-2 Liverpool avec des buts de Kevin De Bruyne et Gabriel Jesus. De cette façon, il suit un pointeur de 74 unités.

De son côté, l'Atlético de Madrid a chuté en raison de la moindre différence par rapport à Majorque en termes de conditions de visite. Muriqi a marqué le seul but du compromis depuis les douze étapes. Le casting de Diego Simeone est toujours dans la quatrième case avec 57 points et est en position de Ligue des Champions.

Quelles sont les principales cartes de but dans les deux clubs ? Du côté des visiteurs se trouve Riyad Mahrez, qui a six buts à son palmarès en neuf matches joués, tandis qu'Antoine Griezmann est le buteur de 'Atleti' avec quatre buts en huit matches.

MANCHESTER CITY CONTRE. ATLÉTICO DE MADRID

- Guatemala, 13 h 00

- Hondura/13 h 00

- El Salvador/13 h 00

- Costa Rica/13 h 00

- Panama/ 14 h 00

- Mexique/14 h 00

- Pérou/ 14 h 00

- Colombie/14 h 00

- Equateur/14 h 00

- Bolivie/15 h 00

- Venezuela/ 15 h 00

- Paraguay/15 h 00

- États-Unis (Miami) /15 h 00

- Chili/ 16 h 00

- Argentine/16 h 00

- Uruguay, 16 h 00

- Brasil/16 h 00

- Espagne/ 21 h 00

CHAÎNES DE MANCHESTER CITY CONTRE. ATLETICO DE MADRID

Argentine : Fox Sports Argentina, Star+.

Bolivie : ESPN, ESPN2, Star+.

Brésil : HBO Max.

Chili : ESPN Chile, Star+.

Colombie : Star+, ESPN2

Mexique : HBO Max.

Paraguay : ESPN2, Star+, ESPN.

Pérou : Star+, ESPN2, ESPN

Venezuela : Star+, ESPN2.

ALIGNEMENTS PROBABLES : MANCHESTER CITY VS. ATLÉTICO DE MADRID

Atlético Madrid : Jan Oblak ; Sime Vrsaljko, Stefan Savić, Philippe Auguste, Reinildo Mandava, Yannick Carrasco ou Renan Lodi ; Marcos Llorente, Résurrection de Koke, Geoffrey Kondogbia ; Antoine Griezmann et Joao Felix.

Manchester City : Ederson Moraes ; Kyle Walker, John Stones, Aymeric Laporte, Joao Cancelo ; Bernardo Silva, Rodri Hernandez, Ilkay Gundogan ; Phil Foden, Kevin De Bruyne et Raheem Sterling.

