Yeferson Cossio est l'un des influenceurs qui suscite le plus d'admiration parmi ses followers sur les réseaux sociaux, car les actions qu'il mène avec différentes fondations qui promeuvent le soin des animaux abandonnés dans les rues font de lui une différence avec les autres créateurs de contenu. Cependant, il a également évoqué le malaise causé par les médias et les personnes peu scrupuleuses utilisant son nom pour en tirer profit, comme il l'a récemment mentionné sur ses réseaux sociaux lorsqu'il a observé que les entreprises touristiques qui font des visites du réservoir de Guatapé sont présentes devant chez lui.

« C'est légal... il y a une agence de voyages et de voyages qui amène des gens en bateau pour visiter ma maison, est-ce que cette chimbada est légale ? » , l'influenceur s'est interrogé dans ses « InstaStories » tout en montrant comment le bateau s'est approché de la petite jetée qu'il a dans son luxueux manoir.

Les réactions au contenu partagé par le portail de divertissement « Rechismes » à propos de ce qui a été diffusé par le paisa sont rapidement devenues virales. En peu de temps il a déjà atteint près de 250 000 vues et plus de 8 700 likes avec des commentaires d'utilisateurs qui ont critiqué ses propos parce qu'il ne possède pas le barrage.

« Les gens qui font ces tournées ne sauront même pas qui il est » ; « Il va déjà trop grand » ; « même ceux d'Hollywood ne se plaignent pas et c'est une vraie tournée » ; « Bien sûr, en fait, j'ai fait la tournée plusieurs fois et ils montrent la maison de James Rodriguez, Pablo Escobar, entre autres » ; « mais si ils ne font que passer, ils n'entrent pas dans l'endroit » ; « maintenant, il pense qu'il est propriétaire du barrage », entre autres.

Voici le contenu complet de Yeferson Cossio :

L'influenceur a exprimé son désaccord sur son compte Instagram

Après avoir joué dans l'une des ruptures les plus médiatiques il y a environ un mois, en raison de certaines vidéos divulguées d'une éventuelle union entre Yeferson Cossio et Aida Victoria Merlano, les adeptes ont commencé à spéculer sur une réconciliation du pays avec Jenn Muriel.

Tout s'est passé après que le couple a pris de la distance et que des pages de potins ont commencé à les capturer en profitant des plages de la République dominicaine et de Cancun. Un autre événement au cours duquel ils ont été vus ensemble a été le lancement de leur marque de bière dans lequel l'influenceur l'a également accompagné.

Eh bien, les rumeurs ont pris fin quand elles ont pris fin, à travers une vidéo que Muriel a partagée dans ses « InstaStories », reproduite par une page de potins, un baiser passionné animé par la chanson 'All of Me' de John Legend.

Les internautes n'ont pas manqué l'occasion de lui rappeler l'impasse et les rumeurs d'une relation présumée avec la fille de l'ancien membre du Congrès Merlano, dans lesquelles ils ont fait des commentaires fermes contre l'influenceur et sa réconciliation.

Voici la vidéo de la réconciliation :

Le couple a scellé son retour par un baiser aux chandelles et avec une chanson de John Legend en arrière-plan.

« Quand il a embrassé le Merlano, il a également été très avalé à coup sûr », « Quand ont-ils fini ? » , « Littéral, quel clown, je ne jouerais pas comme ça avec une relation d'années », « ils ne sont jamais partis seuls était « spectacle » », « tant de bêtises pour rien », « s'ils retournent mon ex et moi pourquoi pas », sont quelques-uns des commentaires lus dans la publication.

