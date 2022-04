Les États-Unis enverront des drones Switchblade avec des ogives antichars en Ukraine

(Bloomberg) — Le Pentagone prévoit de commander et d'expédier en Ukraine 10 des derniers modèles de drones Switchblade équipés d'ogives antichars, en plus des livraisons annoncées précédemment d'une version moins puissante, selon deux personnes au courant de la décision.

Les nouvelles armes Switchblade-600 font partie des 300 millions de dollars d'aide militaire létale annoncée par le Pentagone vendredi soir, qui seront contractées directement auprès de l'industrie plutôt que retirées des inventaires existants, selon des personnes, qui ont demandé à ne pas s'identifier en se référant au plans.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a confirmé mardi que les drones antichars font partie de l'armement qui sera envoyé en Ukraine.

L'inventaire de la dernière série d'armes envoyées à Kiev comprend « des véhicules aériens sans pilote tels que le drone Switchblade, qui est un niveau de technologie supérieur, mais leur fournit une capacité supplémentaire pour poursuivre des formations blindées », a déclaré Austin.

La Maison Blanche a annoncé le 16 mars qu'elle fournirait 100 drones Switchblade dans le cadre d'un ensemble d'armes et d'équipements de 800 millions de dollars provenant d'inventaires américains. Mais ces systèmes sont les versions des drones de 2,5 kilos de la « série 300 » conçus pour attaquer le personnel et les véhicules légers. Ils peuvent parcourir environ 10 kilomètres et rester sur une cible pendant environ 15 minutes, selon une fiche d'information préparée par AeroVironment Inc., le fabricant des drones.

Le nouveau modèle d'environ 23 kilos, produit par la société basée à Simi Valley, en Californie, peut parcourir plus de 39 kilomètres et errer 40 minutes avant d'attaquer avec une ogive anti-blindage. L'opérateur du drone utilise un système de contrôle de tir sur un écran tactile basé sur une tablette avec la possibilité de piloter manuellement le missile.

La première version du drone de bombardement en piqué fait partie de l'arsenal des commandos américains depuis qu'il a été secrètement envoyé en Afghanistan en 2010 pour être utilisé contre les talibans. Les officiers de l'armée l'ont appelé un fusil de chasse volant.

