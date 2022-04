Le bureau du procureur a démantelé un réseau qui prévoyait de commercialiser plus de 400 bouteilles d'alcool frelaté au carnaval de Barranquilla

Cinq jours après la fin du carnaval de Barranquilla, le bureau du procureur général a révélé qu'au cours du festival, il avait saisi plus de 400 bouteilles d'alcool frelaté. Les autorités affirment avoir identifié un réseau criminel qui avait l'intention de commercialiser le matériel à Barranquilla et dans sa région métropolitaine.

Les autorités ont détaillé que les procédures de recherche et de recherche ont été effectuées dans des bâtiments des quartiers de San Salvador, Las Nieves et San Roque, au sud de Barranquilla. Au cours de la procédure, quatre personnes identifiées comme étant Monica Toscano Quintero, Carlos Andrés Hernandez Martínez, Enoc Elias Martínez Acosta et Gerardo Naranjo ont été capturées.

Parmi le matériel saisi, les 454 bouteilles d'alcool étaient de différents types : whisky contrefait, brandy et gin. En outre, ils ont trouvé 1 200 capsules, 815 bouteilles en verre vides, 650 timbres, 605 étiquettes et 4 contenants en plastique.

Il a été déclaré qu'en raison des documents découverts et de leur capture flagrante, les quatre personnes capturées ont été inculpées de corruption alimentaire. En outre, pour l'usurpation des droits de propriété industrielle et des droits des obtenteurs de plantes, exercice illégal d'une activité monopolistique de location discrétionnaire, circulation et utilisation d'effets officiels ou de faux timbres.

Les autorités affirment qu'aucune des personnes n'a accepté d'inculpation et qu'elles devront donc subir un procès. Pendant ce temps, les criminels présumés ont été transférés à la prison d'El Buen Pastor et à la prison d'El Bosque, puisque le neuvième juge pénal municipal chargé du contrôle des garanties a accepté la demande du bureau du procureur et les a protégés par une mesure d'assurance.

Les autorités soulignent l'importance d'arrêter la commercialisation de cette liqueur frelatée car des centaines de locaux et de touristes peuvent avoir été touchés. Il convient de noter que, selon les données préliminaires du système d'information touristique de Barranquilla, plus de 490 000 visiteurs nationaux et internationaux ont été enregistrés dans la ville pendant la saison du carnaval. Cela représente une augmentation de 25 % de cet indicateur par rapport à 2020.

En outre, le grand public du Carnaval est composé de 3 000 000 de spectateurs. Ces personnes ont bénéficié d'un programme de plus de 130 événements, y compris des défilés, des foires, des expositions, des événements saisonniers et la transmission de connaissances.

En ce qui concerne la réactivation financière de ses créateurs, les autorités ont assuré que le carnaval de Barranquilla était l'occasion pour plus de 53 000 personnes de stimuler leur économie. 30 000 d'entre eux, fabricants, artistes, artisans, musiciens, danseurs, costumes, formateurs et producteurs ont été réactivés grâce au L'agenda du carnaval et les différents projets menés par les opérateurs. En outre, 23 000 autres personnes issues d'industries liées au parti ont bénéficié indirectement.

Parmi les artistes et les créateurs qui en ont bénéficié, l'impact économique sur plus de 16 500 danseurs et 3 800 musiciens est mis en évidence, et au moins 144 orchestres et groupes musicaux ont été embauchés pendant les jours du festival.

