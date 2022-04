Les supporters présents dans les gradins du Victoria Stadium ont assisté à la défaite de dernière minute subie par les Rays Necaxa. Quand il a semblé que Jaime Lozano allait conserver un point avec le match nul sans but contre la 17e place du classement général, Diego Valdes a de nouveau marqué un but et a donné la victoire aux Aguilas. La défaite inattendue a surpris les fans locaux, bien que David Faitelson ait laissé entendre que c'était dû à l'ancienne relation que les équipes entretenaient grâce à Televisa.

Tout au long du match, le journaliste controversé a laissé entendre que l'absence de buts était due au fait que les équipes étaient confrontées à un match entre de vieilles connaissances. « Necaxa et l'Amérique, comme de bons ex-frères. » Cependant, lorsque le milieu de terrain chilien a poussé le ballon jusqu'à la ligne des buts, le panéliste d'ESPN a corrigé sa position et assuré que « El Necaxa n'oublie pas qui était son 'grand frère' », via son compte Twitter @Faitelson_ESPN.

Et le fait est que les deux équipes qui se sont rencontrées lors de la 12e journée ont maintenu une relation étroite alors qu'elles appartenaient au même propriétaire. Après qu'Emilio Azcárraga Milmo a racheté l'équipe Coapa en juillet 1959, dans les années 1980, il a voulu étendre son emporium sportif et a acquis la franchise compétitive Necaxa. C'est ainsi que les peintures ont été gouvernées sous les instructions du même propriétaire pendant près de 32 ans.

Malgré les bonnes performances des deux institutions, les Eagles sont restées l'équipe la mieux classée de l'entreprise. Ainsi, à une époque où le contrôle sur la multipropriété des équipes de football mexicaines était presque nul, les Rayos ont reçu le surnom de « frère cadet ». Ils ont même partagé le court de l'Estadio Azteca pendant plusieurs saisons.

La relation entre les deux était notoire. Plusieurs journalistes ont même fait allusion à des matchs truqués en faveur de ceux de Coapa. L'une des plus importantes a été la finale du tournoi d'été 2002. Dans ce match, les Eagles sont revenus sur le chemin du retour grâce à deux buts de Christian Patiño et Iván Zamorano. Le match nul a mené au but en or, où Hugo Castillo a remporté le titre pour les azulcremas. Bien que les détracteurs revendiquent un règlement possible entre les institutions, les acteurs eux-mêmes ont pris sur eux de le nier.

Un autre aspect où la relation étroite s'est reflétée est dans les signatures. Les années précédentes, l'échange d'acteurs entre les deux institutions était particulier. Les transferts envoyés par la chaîne de télévision étaient presque obligatoires. Seul Alex Aguinaga a empêché son arrivée à Coapa grâce à l'intervention du président Ernesto Zedillo, fidèle adepte des Rayos.

« Ernesto Zedillo, président du Mexique, qui se rendait à Necaxa, a parlé pour que je ne parte pas. J'étais présent quand Güero Burillo a pris la parole et lui a dit textuellement : 'Vous pouvez prendre n'importe qui, sauf Aguinaga, il ne quitte pas l'équipe', a rappelé le joueur lui-même dans une interview à TUDN.

C'est ainsi que Faitelson a rappelé ce record pour justifier la victoire agonisante de l'Amérique. Le match de la 12e journée du Grita Mexico Clausura 2022 est resté un match nul sans but pendant tout le temps réglementaire. Lorsque le temps de compensation a commencé à être consommé, les américanistes ont eu l'occasion d'un coup franc depuis le coin de la grande zone.

Richard Sanchez a surveillé ses six coéquipiers dans la zone, mais a cherché un tir direct. Luis Malagón a réussi à rejeter dans un premier temps, mais la forte densité d'azulcremas dans la petite zone a été favorable à la récupération du ballon. Après avoir rebondi du coffre, Diego Valdés a tiré un coup de feu devant le but qui a scellé la victoire des Eagles.

La victoire a profité à l'Amérique, car elle a augmenté sa récolte à 13 unités et s'est positionnée sur le 12e échelon. Bien que San Luis, Toluca, Santos et Queretaro doivent encore jouer leur match de la journée en cours, une combinaison de résultats placerait les Aguilas en séries éliminatoires. De leur côté, les Rays étaient sur la huitième marche avec 14 points.

