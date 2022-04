C'était les débuts de Javier Aguirre pour Majorque à son retour dans le football espagnol

Javier Aguirre a fait ses débuts en tant que directeur technique au Real Club Deportivo Mallorca avec une défaite contre Getafe dans ce qui représentait son retour au football espagnol. La différence de score a été minime grâce au but de Borja Mayoral, dans un engagement correspondant à la 30e journée de la Liga. L'équipe Pirates se bat pour sortir des postes de relégation.

Le retour d'El Vasco dans le football ibérique ne s'est pas déroulé comme prévu. « Dans les neuf matchs restants, nous devons obtenir suffisamment de points pour continuer en première division. C'est ce que j'ai l'intention », a déclaré l'entraîneur avant le match. Dans le championnat, l'équipe marche à la dix-huitième place avec 26 points, ce qui lui coûterait actuellement de perdre la catégorie.

La valeur de la défaite contre les Azulones augmente car ils sont un rival direct dans la lutte pour sortir du bas du tableau. Le nouveau club de l'entraîneur mexicain a ensuite huit matchs à jouer pour atteindre l'objectif. Ses prochains rivaux incluent l'Atletico Madrid, Elche, Alaves, Barcelone, Grenade, Séville, Rayo Vallecano et Osasuna.

Après avoir été séparé des Rayados de Monterrey en raison de mauvais résultats seulement à la fin du mois de février, Aguirre n'a pas attendu trop longtemps pour rejoindre un nouveau projet. L'entraîneur revient au football espagnol pour continuer à prolonger sa carrière sur les bancs européens. Au niveau du club, c'est l'Espagnol, dont il a la nationalité la plupart des clubs.

Javier Aguirre fichó por el Mallorca. Foto: Twitter @RCD_Mallorca

Le parcours de Vasco ne s'est toutefois pas concentré uniquement sur l'Espagne, car il a de l'expérience dans le football au Japon, en Égypte et aux Émirats arabes unis, en plus du football mexicain. Les autres clubs qu'il a dirigés étaient Al-Wahda Football Club, Atlante, Pachuca, Monterrey et les équipes seniors du Japon, d'Égypte et du Mexique. Ce dernier à deux reprises au maximum.

Dans son palmarès, l'entraîneur a des titres au Mexique et aux Émirats arabes unis, mais pas en Espagne. Avec les Tuzos il a remporté la Liga MX en 1999 et avec les Rayados la Ligue des champions de la Concacaf. Avec Al-Wahda il a remporté deux fois la Coupe du Président et une Coupe de la Ligue. Sur le plan international, il a un trophée de la Gold Cup avec le Mexique lors de l'édition 2009. Voici le passage du Mexicain dans la Liga :

Avec les Rojillos, c'était peut-être la période la plus importante du football espagnol. Aguirre est venu sur le vieux continent pour mener pour la première fois avec Osasuna, où il est resté pendant quatre saisons et a mené à une finale de la Copa del Rey (perdu contre le Real Betis) et a remporté une quatrième place historique à la fin de la saison 2005-2006.

Javier Aguirre fichó por el Mallorca. Foto: Twitter @RCD_Mallorca

Il est arrivé dans l'équipe de Madrid en 2006 après avoir laissé un bon feeling dans son équipe précédente. Vasco a été sur le banc du matelas pendant trois saisons et, entre autres, a ramené le club aux premières places de la Liga et a concouru au niveau continental après plusieurs années sans le faire (plus d'une décennie).

En 2010, le Mexicain a rejoint les Maños dans une situation défavorable. Cette saison-là, le club était dernier au classement, mais à la fin du championnat, il a réussi à rester en première division avec une victoire lors du dernier match. Les autorités espagnoles ont enquêté sur l'affaire parce qu'elles étaient soupçonnées de trucage de match, mais elles ont déjà déterminé qu'il n'y avait rien de tel.

Avec les Perruches, l'histoire était similaire. La lutte pour ne pas descendre n'était pas quelque chose de nouveau pour Aguirre, qui a bel et bien atteint l'objectif au cours des deux années où il a été comme entraîneur. Lors de sa première saison, il s'est même battu pour des positions compétitives en Europe après un retour important dans les résultats. C'était de 2012 à 2014.

En 2019, Javier est de nouveau arrivé avec les Pepineros dans le but de sauver l'équipe de la relégation. Au mauvais bilan du Mexicain, il n'a pas réussi cette fois à accomplir sa mission. Ceux menés par Aguirre ont conservé la première division jusqu'au dernier jour où leur avenir a finalement été décidé. L'entraîneur et Leganés ont décidé de ne pas poursuivre leur relation par la suite.

CONTINUEZ À LIRE :