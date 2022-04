L'ancien DT de Gianluca Lapadula au but contre le Paraguay : « Il a marqué un vrai but d'attaquant »

Le travail de Gianluca Lapadula avec le L'équipe nationale péruvienne a été extraordinaire, admirable et tout un pays le remercie pour chaque livraison et objectif qu'il a fait lorsque la chemise rouge et blanche a été portée.

Et ce mardi dernier n'a pas fait exception, puisque le rôle joué par Bambino de Los Andes contre le Paraguay, à la dernière date des qualifications, était exceptionnel. Non seulement à cause du but, mais à cause du dévouement et du désir qu'il a mis dans chaque balle que je connecte.

D'Italie, ils n'étaient pas étrangers à ce que Gianluca Lapadula a fait avec le Pérou, puisque ce ne sont pas seulement les médias qui ont suivi sa performance, mais son ancien entraîneur Mario Petrone l'a également encouragé malgré les kilomètres de distance qu'il y a.

Infobae a de nouveau appelé Mario Petrone pour analyser un peu la performance de son ancien élève Gianluca Lapadula avec le maillot de l'équipe nationale péruvienne contre Le Paraguay,

« Je suis très content pour le Pérou et pour ce que Gianluca Lapadula a fait sur le terrain de jeu. On a parlé avant le match et je me souvenais comment il pouvait faire la différence. Oui, cela pourrait aider votre nation à jouer ce match de repêchage et je vous l'ai dit sans problème, puisque Lapadula se démarque toujours dans ces matchs importants. Pour moi, ce n'est pas une nouvelle, car je connais le caractère du garçon et ce qu'il peut donner à toute l'équipe pour le peuple », a déclaré Mario Petrone en exclusivité à Infobae.

Dans le même temps, Petrone a déclaré qu'il n'était pas surpris que Gianluca Lapadula définisse ainsi face au Paraguay.

« Je suis content parce que Lapadula a marqué un but qui n'est pas nouveau pour moi, parce qu'il a commencé à faire ces mouvements pour ce but, que nous appelons en Italie « mouvement hors ligne », qui est derrière les défenseurs. C'était une très bonne passe de la part de son coéquipier, mais Gianluca a très bien cherché de l'espace derrière la ligne de défense et avec sa jambe droite, il a marqué un véritable but pour l'attaquant », a-t-il souligné dans ce média.

Cependant, Mario Petrone nous indique clairement que Gianluca Lapadula peut encore donner plus dans l'équipe nationale péruvienne. « Il peut donner plus, tout dépend s'il joue avec plus de continuité dans son club », a commenté son ancien entraîneur qui compte toujours sur le talent de l'attaquant Benevento de l'attaquant italien de Serie B.

Enfin, Petrone indique clairement que l'équipe péruvienne est favorite pour atteindre la Coupe du monde au Qatar, le rival asiatique n'ayant pas les arguments pour battre le représentant de la Conmebol. « Il aura la motivation d'aller à une Coupe du monde. Pour moi dans le repêchage, le Pérou est un favori », a condamné Mario Petrone exclusivement à Infobae.

LES CHIFFRES DE GIANLUCA LAPADULA EN SÉRIES ÉLIMINATOIRES

Gianluca Lapadula a joué 13 matches pour l'équipe nationale péruvienne pour les qualifications de la Coupe du monde 2022 au Qatar et a marqué trois buts.

