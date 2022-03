L'Ukraine a averti le Bélarus que si ses troupes entraient dans le territoire, elles seraient détruites « sans pitié »

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dimitro Kuleba, a averti la partie biélorusse que si ses forces armées entraient sur le territoire ukrainien et que les hostilités commençaient, elles seraient détruites « sans pitié » comme les troupes russes.

« Nous avons communiqué très simplement et clairement à la partie biélorusse que si ses forces armées entrent sur le territoire de l'Ukraine et commencent les hostilités ici, elles seront impitoyablement détruites, tout comme l'armée russe est en train d'être détruite », a déclaré Kuleba dans des déclarations à la télévision ukrainienne recueillies par l'Ukrinform agence.

Kuleba a déclaré que « la dernière chose qui devrait intéresser les Biélorusses est que leurs enfants, leurs frères et leurs maris meurent ici à cause de certaines idées absurdes de Poutine et de Loukachenko ». Il a également ajouté que les troupes biélorusses ne sont pas prêtes à se battre.

Kuleba a ajouté que, selon certaines sources, l'armée biélorusse « ne veut pas et n'est pas prête à combattre l'Ukraine ».

Selon le dernier rapport publié par l'état-major général des forces armées ukrainiennes sur Facebook, il existe environ quatre groupes de bataillons tactiques des forces armées biélorusses près de la frontière avec l'Ukraine.

L'Ukraine a averti le Bélarus que si ses forces armées entraient dans le territoire, elles seraient détruites « sans pitié »

L'agence Ukrinform a déclaré, citant le ministère ukrainien de la Défense, que la Russie tente de persuader l'armée biélorusse de participer à la guerre contre l'Ukraine, même avec des paiements qui, selon elle, se situeraient entre 1 000 et 1 500 euros par mois.

Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a appelé mercredi le Belarus à « mettre fin à sa complicité dans l'invasion de Poutine ». À cet égard, les autorités ukrainiennes ont déclaré qu'il était toujours « impossible d'exclure la possibilité » de sa participation aux troupes russes.

Le ministère ukrainien de la Défense a déclaré dimanche que les autorités biélorusses se préparaient à une offensive, bien que Minsk ait constamment insisté sur le fait qu'elle ne participait pas à la guerre et qu'elle ne participerait pas aux hostilités.

L'Ukraine a également dénoncé le fait que le territoire du Bélarus ait été utilisé par la Russie pour le transfert de troupes et d'équipements dans le cadre de l'invasion. L'offensive a débuté quelques jours après que Poutine eut reconnu l'indépendance des républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk dans l'est de l'Ukraine.

D'autre part, le Bélarus a accueilli plusieurs réunions entre les délégations de l'Ukraine et de la Russie pour tenter de parvenir à un accord pour mettre fin au conflit. Cela représente l'une des principales voies de négociation, en dehors d'une réunion en Turquie entre les ministres des affaires étrangères des deux pays et de la médiation entreprise par Israël.

(Avec des informations fournies par Europa Press et EFE)

CONTINUEZ À LIRE :