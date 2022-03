L'opposition biélorusse demande de nouvelles sanctions contre le président Loukachenko

Une éminente figure de l'opposition biélorusse en exil a exhorté mercredi les pays occidentaux à durcir les sanctions contre le président Alexandre Loukachenko et son régime pour avoir soutenu l'invasion russe de l'Ukraine.

Loukachenko a soutenu l'invasion des forces russes Vladimir Poutine en lui permettant de lancer des attaques depuis le territoire biélorusse.

Bien qu'il soit confronté à des sanctions de plus en plus sévères depuis qu'il a violemment réprimé les manifestations au Bélarus à la suite des élections de 2020, dénoncées comme frauduleuses, ses détracteurs en réclament davantage.

« Loukachenko mérite un reproche beaucoup plus global qu'il n'en a reçu », a écrit Pavel Latouchko, un éminent dissident biélorusse basé en Pologne, dans le journal The New European.

« C'est peut-être le pion de Poutine. Mais il est aussi un acteur majeur de cette émission d'horreur, et il est temps que l'Occident s'en rende compte et agisse en conséquence. Les deux monstres doivent rendre des comptes », a-t-il ajouté.

Latouchko, qui a fui la répression dans son pays, a écrit une lettre ouverte aux dirigeants mondiaux pour les exhorter à reproduire en Biélorussie les sanctions récemment imposées à la Russie.

Il souhaite également que la communauté internationale envisage d'inclure Loukachenko dans toute inculpation de crimes de guerre en Ukraine, notant que les dissidents ont également accumulé des preuves de sa répression brutale au sein de son pays.

