Les forces armées ont assuré que la Russie mobilise secrètement du matériel militaire en provenance de Biélorussie

L'état-major général des forces armées ukrainiennes a assuré que la Russie mobilise « secrètement » du matériel militaire du Bélarus pour compenser les pertes subies sur le sol ukrainien.

« Il y a une relocalisation active des équipements militaires russes et biélorusses et ils s'accumulent davantage le long de la frontière avec l'Ukraine », a-t-il souligné dans son reportage matinal sur Facebook, ajoutant que des officiers commissionnés signent des contrats avec d'anciens soldats « donnant un avantage à ceux qui ont déjà des combats expérience. »

« En Biélorussie, des représentants des forces de l'opposition et des citoyens inquiets, qui condamnent l'actuel gouvernement illégitime de la Russie dans la guerre avec l'Ukraine, ont partiellement interrompu la liaison ferroviaire entre la Biélorussie et l'Ukraine », a-t-il dit.

Les troupes russes en Biélorussie

En ce qui concerne les progrès des troupes russes sur le territoire ukrainien, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a souligné que les troupes russes avaient été empêchées de passer sur plusieurs fronts : dans les directions de Kryvyi Rog et Novovorontsovka ; vers les villes de Popasna et Kurakhovo, ainsi que dans Sloviansk, dans la région de Donetsk.

« Dans la direction sud-est, les opérations au sol des troupes et des unités individuelles sont soutenues, et les bases et les ports maritimes de la zone opérationnelle de la mer Noire sont défendus. La défense de la ville de Mykolaiv continue », a-t-il détaillé.

Dans la direction nord-est, il a également signalé une « opération de défense » à la frontière de l'État pour empêcher « une action ennemie dans la zone de la colonie de Malin ». En outre, les troupes ukrainiennes ont maintenu la défense de Tchernigov, dans la région de Siver, pour restreindre l'accès à Kiev.

Selon les données des forces armées ukrainiennes, plus de 17 cibles aériennes russes ont été touchées au cours des dernières 24 heures, dont six avions, 5 véhicules aériens sans pilote, un hélicoptère et cinq missiles de croisière.

(Avec des informations d'Europa Press)

