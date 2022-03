Le stagiaire de Buenos Aires brûle dans le PRO : parmi les versions sur l'avance des élections, cinq candidats au poste de gouverneur sont présentés

À l'approche de 2023, le PRO multiplie les candidats au poste de gouverneur de la province de Buenos Aires. Le triomphe électoral de Diego Santilli dans un district qui semblait être la propriété exclusive du péronisme, curieusement, n'a pas fait de lui le candidat incontesté de son parti pour succéder à Axel Kicillof, mais la stratégie convenue par les principaux référents est claire : laisser tout le monde sortir et faire le tour du territoire et celui choisi sera celui qui sera le mieux installé l'année prochaine entre les dirigeants et dans les sondages.

C'est la même position que partagent des dirigeants tels que Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta et Patricia Bullrich. En tout cas, personne n'imagine que plus d'un candidat à lui se présentera pour concourir dans le PASO contre l'UCR car les chances de gagner pourraient être réduites. Il n'est pas non plus envisagé que des partis internes soient organisés de manière à ce qu'un seul candidat atteigne les primaires.

« Ce n'est pas le moment des candidatures ; les gens vont punir ceux qui se précipitent alors qu'il y a tant de problèmes concrets », est l'argument répété par les dirigeants politiques, bien que ceux qui aspirent à diriger la province doivent être actifs, approcher les voisins et négocier avec les chefs territoriaux. Santilli, en ce sens, court avec un avantage. Il bénéficie du soutien politique et économique de Rodríguez Larreta. Et si, lors de la campagne électorale de 2021, il a parcouru plus de 30 000 kilomètres pour visiter 98 municipalités (ce qui lui a permis de gagner dans 72% des communes dans lesquelles il se trouvait), le lendemain de sa victoire aux élections, il a repris ses tournées provinciales et on estime qu'en août prochain, il aura terminé sa présence dans les 135 municipalités de Buenos Aires.

Ce que Santilli a réalisé est un exploit. Il a gagné aux dernières élections avec une différence de 1,3 point sur le All Front (39,81% contre 38,53%), mais il a réalisé quelque chose qui ne s'était pas produit depuis 1983 : il a remporté l'ensemble du péronisme uni. Une analyse plus détaillée des votes, réalisée par l'équipe santillista, confirme que, même avec 10 points de participation électorale en moins, la liste Juntos a dépassé de plus de 4 points l'espace remporté lors des élections de 2019 . Et que la masse salariale dirigée par Santilli a été imposée dans 109 des 135 municipalités de Buenos Aires, qui représentent 80% du total, et a même gagné dans 66 il y a plus de deux ans. Au sein de ce peloton, Juntos a gagné dans 44 municipalités péronistes ou kirchneristes et dans 7 comtés voisins.

Diego Santilli et Cristian Ritondo, en visite à Mar del Plata, avec le maire Guillermo Montenegro

Même, selon ce rapport, si les élections de 2019 sont comparées à celles de 2021, Together for Change a progressé de 4,21 points dans la province de Buenos Aires . Avec de tels résultats, pourquoi Santilli n'est-il pas candidat au poste de gouverneur de l'ensemble du PRO ? C'est peut-être le cas, en réalité, mais aujourd'hui, il y a des différences qui existent au niveau national : c'est l'élu de Rodríguez Larreta, pas Bullrich ni, pour l'instant, pas celui de Macri. Et le stagiaire provincial influence également : les maires du PRO n'ont pas d'avis unanime. Il y a des chefs communautaires qui cherchent à se présenter ou qui préfèrent un duo pour se présenter au gouvernement. Il y a même ceux qui s'opposent au style larretista dans l'armée politique en raison de son « regard très porteño » et de la profusion de ressources.

Santilli a même ajouté une certaine résistance ces dernières semaines pour être devenu le coordinateur du conseil national du projet Larreta Presidente. Certains habitants de Buenos Aires pensent que cette tâche leur fera perdre du temps à consacrer aux problèmes du district provincial. Bien sûr, cette structure comprend également Cristian Ritondo, chef du bloc des députés PRO, qui a déclaré il y a 24 heures : « Je veux et j'ai l'intention de gouverner la Province », a-t-il déclaré à Radio Continental.

Santilli et Ritondo se considèrent comme des amis, ils travaillent activement pour que le chef du gouvernement de Buenos Aires déménage à la Casa Rosada et, étrangement, ils sont déjà en lice pour devenir le candidat au poste de gouverneur du PRO, encouragés par Rodríguez Larreta lui-même. Les deux ont même commencé à visiter certaines villes de la province ensemble. Au début du mois, ils étaient à Zarate et samedi dernier, ils ont visité Mar del Plata et Ayacucho. Le plan est de répéter ces incursions conjointes tous les quinze jours.

Dans le rythondisme ils disent qu'ils ne veulent pas modifier le fair-game qui gouverne Santilli, mais ils préviennent que l'ancien vice-chef de Buenos Aires a des difficultés parce qu'il « atteint le sommet » à la Province alors que le chef des députés PRO a plus de soutien à l'intérieur de la province. En tant qu'alliée traditionnelle de María Eugenia Vidal, Ritondo a hérité d'une grande partie des dirigeants alignés sur l'ancien gouverneur. Et ses proches soulignent le grand nombre de maires, de législateurs et de conseillers qui ont signé une lettre promue par lui dans laquelle, critiquant l'augmentation de la retenue à la source, ils exigeaient que Kicillof cesse d'être le « délégué » du gouvernement national.

Patricia Bullrich a lancé son groupe La Provincial à Buenos Aires avec Javier Iguacel, son candidat au poste de gouverneur

Il y a 5 députés nationaux, 2 sénateurs provinciaux, 8 députés de Buenos Aires, 5 maires et une centaine de conseillers. Parmi les signataires que le secteur Ritondo considère comme démontrant sa force interne figurent Alejandro Finocchiaro, ancien ministre de l'Éducation de Cambiemos ; les vidalistes Alex Campbell et Walter Lanaro, et des chefs communautaires tels que Manuel Passaglia (San Nicolás), Sebastián Abella (Campana), Martín Yeza (Pinamar), Lisandro Matzkin (colonel Pringles) et Jorge Etcheverry (Loups).

Patricia Bullrich ne reste pas immobile non plus. Il souhaite soutenir son projet présidentiel avec sa propre présence dans la province décisive de Buenos Aires. C'est pourquoi, depuis le début de l'année, il a commencé des tournées dans différentes villes de Buenos Aires, a renforcé la tâche du député national Gerardo Milman, son bras droit, en tant qu'armateur politique dans le district et a lancé mardi dernier à Pilar le groupe La Provincial, qui cherche à développer espace pour les organisations civiles et qu'il dirige Patricia Vasquez, une avocate qui a travaillé avec Bullrich au ministère de la Sécurité et est une référence pour le PRO dans le parti Malvinas Argentinas.

L'événement au cours duquel le groupe a été présenté étaient, entre autres, le député national Waldo Woff, le conseiller municipal de Tigre Segundo Cernadas, le sénateur provincial Juan Pablo Allan, la députée de Buenos Aires Florencia Retamoso (épouse de Milman), le syndicaliste enseignant Facundo Lancioni, l'ancien député national Nicolás Massot et le danseur Maximiliano Guerra, bien que ce ne soit pas un hasard si Bullrich était assis à côté de lui Javier Iguacel, maire du Capitan Sarmiento : il sera son candidat au poste de gouverneur.

L'ancien ministre de l'Énergie de Cambiemos apparaît également, représentant le bullrichisme, en tant que membre de la nouvelle direction du PRO de Buenos Aires, qui a renouvelé ses pouvoirs le 13 mars grâce à un large accord dans lequel tous les secteurs internes sont représentés. Son président est toujours Jorge Macri, actuel ministre du gouvernement de Buenos Aires, soutenu par Daniela Reich, sénatrice de Buenos Aires et épouse du maire de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, également vocale (comme Santilli et Ritondo).

Les maires Néstor Grindetti et Julio Garro, alliés et avec leurs propres plans

Pour faciliter la liste des unités, qui a cédé son poste de vice-président était le maire de Lanús, Néstor Grindetti, un autre dirigeant important qui rejoint l'escouade des candidats au poste de gouverneur du PRO. Même s'il a déclaré que « ce n'est pas le moment de parler de candidatures », le chef de la communauté a annoncé qu'il ne cherchera pas à se faire réélire et commencera à donner des signes de son nouveau défi : la semaine prochaine, il se rendra à Balcarce et à Tres Arroyos dans le cadre de son projet de visiter une ville du Provincial Interior une fois par mois.

Grindetti est allié au maire de La Plata, Julio Garro, qui sollicitera sa réélection en 2023, et ensemble ils ont décidé de convertir le groupe Hacemos, qui a émergé il y a deux ans à Lanús, en un parti provincial conçu comme une plate-forme qui contient le péronisme non kirchneriste pour rejoindre Ensemble pour Du changement. Le lancement aura lieu dans quinze jours dans la ville de Lobos.

« Nous estimons qu'aujourd'hui nous sommes à 5 ou 6 points de gagner les élections dans la province et c'est pourquoi nous voulons intégrer l'électeur péroniste, non pas jaune (pour le PRO), mais qui communique avec nous », explique l'un de ses promoteurs. L'autre idéologue de cette armée politique est Diego Kravetz, chef d'état-major de Lanús et futur candidat à la mairie de la municipalité.

Grindetti et Garro, qui agissent en tandem avec leur collègue Diego Valenzuela, également aspirant à concourir pour le gouvernorat, acceptent de prendre leurs distances avec la construction provinciale de Rodríguez Larreta : ils estiment que le candidat PRO pour succéder à Kicillof doit être maire ou , du moins, ont permis de mieux comprendre les problèmes de Buenos Aires. Une façon élégante de ne pas être d'accord avec la figure de Santilli. Ils critiquent également le fait que le larretismo fait de la politique dans la province des alliés parmi les dirigeants qui répondent aux maires. C'est drôle : les trois chefs de communauté faisaient partie du Grupo Dorrego, qui a soutenu Jorge Macri en tant que candidat au poste de député national de la province en 2021, puis s'est retourné pour soutenir Santilli.

Jorge Macri et Horacio Rodriguez Larreta

Bien que beaucoup le voient déjà comme le candidat PRO pour succéder à Rodríguez Larreta dans la City, Jorge Macri n'exclut pas de contester la candidature au poste de gouverneur. Selon ses principaux collaborateurs, « la province est son lieu naturel » et « elle continue de bénéficier de nombreux soutiens dans les villes de l'intérieur de Buenos Aires ». Malgré cela, ils disent que l'actuel responsable de Buenos Aires est à l'aise dans son poste au sein du cabinet de Buenos Aires et qu'il est encore prématuré d'anticiper ses démarches : Rodríguez Larreta lui a offert le poste clé de ministre du gouvernement pour le convaincre de ne pas rivaliser avec Santilli en 2021, mais aussi en guise de geste envers Mauricio, son cousin.

Cette danse des candidats au gouverneur PRO pourrait être définie à l'avance : des versions fortes subsistent selon lesquelles le kirchnerisme essaierait de dérouler les élections de Buenos Aires en 2023 pour les séparer du jour des élections présidentielles et ainsi essayer d'éviter la traîne d'une éventuelle défaite au niveau national. Dans les rumeurs persistantes, Martín Insaurralde semble se battre pour le gouverneur et Cristina Kirchner, accompagnée de Kicillof, sur la liste des candidats au poste de sénateur national du district.

On parle du mois d'avril pour les élections anticipées dans la province de Buenos Aires, bien que la décision ne soit pas si simple : pour déclencher les élections, il suffit d'un décret du gouverneur, mais pour pouvoir les déplier du PASO, par exemple, une loi provinciale est requise. Et les équilibres politiques avec l'opposition au sein de l'Assemblée législative de Buenos Aires sont égaux.

Une autre grande inconnue est de savoir qui sera le candidat de l'UCR au poste de gouverneur. Evolution, le secteur de Martín Lousteau, promeut le député et économiste Martín Tetaz, originaire de La Plata, pour ce poste. Il y a ceux qui regardent Maximilian Abad, chef du radicalisme provincial. Il reste encore un long chemin à parcourir jusqu'en 2023 et dans la province de Buenos Aires, où 40% de l'électorat de l'ensemble du pays vote, le PRO a décidé de l'attendre avec une surpopulation de candidats au poste de gouverneur.

