DANE : L'économie du pays a progressé de 7,8 % en janvier 2022

El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Juan Daniel Oviedo, directeur du Département administratif national de la statistique (DANE), a publié les chiffres de l'augmentation de l'économie colombienne en janvier de cette année. Ces informations sont basées sur les chiffres de 2021 à la même date.

L'entité publique a rendu compte des activités qui ont le plus contribué à la croissance économique, en mettant l'accent sur le transport et le stockage, le commerce, l'hébergement et les services de restauration, classés comme des tiers, qui ont représenté 6,3 % des 7,8 % enregistrés dans la croissance de l'économie colombienne.

Cependant, bien que les chiffres donnent un air d'amélioration, janvier 2022 par rapport à décembre 2021 a diminué de 2,2 points, une correction habituelle due au démantèlement des activités pendant la période de Noël.

Dans le même temps, certaines activités telles que la finance et l'assurance ont été touchées avec une baisse de 28,6 %, prenant également janvier 2021 comme référence et jusqu'à un peu plus de 25 % par rapport à 2020.

« Cela est dû au dernier paiement de la compensation associée au projet Hidroituango », a commenté le directeur de l'entité.

Ce vendredi, les résultats de l'indicateur ISE de surveillance économique ont été présentés lors d'une conférence de presse dirigée par le directeur Oviedo. Les activités artistiques, culturelles et de divertissement se sont également développées.

Selon le responsable de DANE, cela était dû à la flexibilité accordée aux mesures de biosécurité liées à la Covid-19 et aux différentes mesures prises jusqu'à présent cette année dans les différents espaces et événements qui se déroulent dans le pays, ce qui comprend une plus grande capacité dans les bars, les restaurants, les sites de loisirs et sportifs, comme ainsi que des lieux extérieurs où des concerts sont organisés.

IMAGE DE FICHIER RÉFÉRENTIEL. Un employé compte les billets en pesos colombiens dans un magasin de Bogotá. Colombie. 28 décembre 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez

« Cela contribue à la levée des restrictions de mobilité et de capacité qui affectaient la réactivation des activités artistiques et de divertissement », a commenté Juan Daniel Oviedo.

Pendant ce temps, dans la variation mensuelle qui était de -2,2 %, DANE assure que c'est grâce à une baisse de l'activité agricole et de l'extraction, qui s'est finalement traduite par une réduction de 0,3 % alors qu'elle se situait à 2,7 %.

D'autre part, les activités secondaires telles que la production de textiles, de produits alimentaires et de boissons et tout ce qui a trait à la fabrication d'objets à base de pétrole, de caoutchouc et d'autres matériaux ont contribué 1,8 % à la croissance économique du pays, 12,4 points de pourcentage étant le chiffre enregistré dans le variation annuelle présentée.

Enfin, le directeur de DANE conclut par la croissance annoncée de l'économie du pays : « Cela reflète le fait que la croissance de l'activité économique et de l'emploi en janvier a creusé son écart de croissance, un élément qui doit être pris en compte dans la dynamique de la reprise économique et de l'emploi ».

Les valeurs pondérées de chacune des activités étaient donc en fonction de leur augmentation : activités primaires (12,8 %), secondaires (17,4 %) et tertiaires (69,8 %), selon le rapport de l'entité statistique nationale.





