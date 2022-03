Comment savoir si vous êtes bénéficiaire du programme de revenu annuel

Le ministère des Affaires sociales et de la Prospérité (DPS) est une agence du gouvernement de la Colombie qui cherche à établir des politiques, des plans, des programmes et des projets de soutien, de soins et de réparation pour les victimes de violence, d'inclusion sociale et de soins pour les personnes et les groupes vulnérables. Intégration de la charge sociale et économique.

Le cycle annuel de paiement du revenu pour mars et avril a déjà commencé ce mois-ci. Environ 4 millions de Colombiens recevront 380 000 dollars pour les deux périodes, soit 190 000 dollars chacune. Ils sont livrés tous les deux mois et nous avons à l'esprit que le but est d'atténuer l'impact de l'urgence liée à la COVID-19 sur cette population.

Le revenu de solidarité était initialement conçu pour fonctionner pendant 3 mois, mais grâce à la loi sur l'investissement social approuvée par le Congrès et approuvée par le président Iván Duque Márquez, le département gère le programme plus longtemps. En vertu de cette loi sur l'investissement social, la couverture du programme passe de 3 millions à 4 millions 85 000 ménages bénéficiaires à partir de ces deux mois.

Ce programme donne la priorité aux ménages enregistrés en situation d'extrême pauvreté dans le Sisbén IV (groupe A). Ce ciblage permet à plus de 30 % des titulaires inscrits de devenir des femmes. Ainsi, 64,13 % des ménages qui reçoivent déjà des transferts monétaires sont représentés par des femmes chefs de famille.

Pour confirmer que vous êtes bénéficiaire du programme, vous devez vous inscrire sur la page du programme.Voici comment procéder :

Si vous recevez les avantages, de l'argent sera saisi et votre banque vous informera si vous avez un compte d'épargne dans une institution financière en Colombie ; cependant, ceux qui n'ont pas de compte bancaire recevront un message texte indiquant qu'ils sont bénéficiaires du programme et recevront des instructions pour ouvrir un portefeuille numérique sur leur

Outre le revenu annuel, les autres subventions collectées du 14 au 30 mars sont : les familles en action, les jeunes en action et les garanties de revenu minimum.

Continuer à lire