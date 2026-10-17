Un pescador de 71 años murió tras el ataque de un caimán de casi cuatro metros en Florida

Los equipos de rescate demoraron cerca de una hora en recuperar el cuerpo de la víctima por la presencia de otros ejemplares en el agua (Captura de video: LOCAL 12/WESH/CNN NEWSOURCE).

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Un pescador de 71 años murió el viernes 16 de octubre luego de ser atacado y arrastrado al agua por un caimán de casi 3,6 metros en el Parque Memorial Dr. Bradford en Winter Garden, Florida. El hecho constituye el segundo ataque mortal atribuido a estos reptiles en el estado durante 2026.

La víctima, identificada como Steven Hamilton, pescaba desde la orilla de uno de los pequeños estanques del parque, conectados con el lago Apopka, cuando se produjo el ataque alrededor de las 17:00, reportó CBS News.

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La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) y la Policía de Winter Garden acudieron al lugar tras recibir el aviso. Hamilton sufrió heridas graves y fue declarado muerto en el lugar.

El jefe de Bomberos local, José Gainza, indicó al medio local WKMG que, debido a la presencia de varios caimanes, el cuerpo permaneció en el agua durante cerca de una hora antes de que los equipos pudieran recuperarlo de forma segura.

El deceso de Steven Hamilton constituyó la segunda muerte provocada por el ataque de un caimán en Florida durante 2026 (Captura de video: LOCAL 12/WESH/CNN NEWSOURCE).

El animal fue capturado y sacrificado

El parque, conocido por los frecuentes avistamientos de caimanes, cuenta incluso con un paso llamado Puente de los Caimanes, precisó CBS News.

De acuerdo con Associated Press, el capitán de la Policía de Winter Garden, Michael Mason, indicó que las autoridades no habían recibido alertas previas sobre la presencia de un caimán cerca de la orilla probablemente porque “hay muchísimos caimanes”.

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Mason dijo que la policía inició una investigación con la FWC y el animal fue capturado y sacrificado. A su vez, recomendó mantenerse atento en este tipo de entornos: “Manténgase alejado. Parece dócil, se parece al emblema de Florida, pero puede ser peligroso”.

Un portavoz de la FWC declaró a la revista PEOPLE: “La FWC expresa sus más sentidas condolencias a la familia y seres queridos de la víctima en estos momentos difíciles. Se trata de una investigación en curso y esta es toda la información disponible hasta el momento”.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida capturó y sacrificó al reptil de 3,56 metros de longitud (Captura de video: LOCAL 12/WESH/CNN NEWSOURCE).

La muerte de Hamilton es la segunda registrada en Florida este año

Hamilton es la segunda persona que muere en Florida por el ataque de un caimán en 2026. En junio, Brittany Clark, de 31 años, falleció mientras nadaba en el bosque estatal Little Big Econ, cerca de Orlando. Su novio y sus amigos intentaron auxiliarla antes de que fuera declarada muerta, detalló CBS News.

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Desde 1948, el estado nunca ha registrado más de tres muertes por caimanes en un mismo año. En ese período, 34 personas han fallecido a causa de estas agresiones. Entre ellas figuran una mujer de 61 años que cayó de su canoa y fue atacada en 2025, y una viuda de 85 años que fue arrastrada desde el patio de su vivienda mientras paseaba a su perro en 2023.

En cuanto a la cantidad de ataques, suelen registrarse alrededor de una docena al año. La excepción reciente fue 2022, cuando se reportaron 23 casos. En 2025 hubo 13 incidentes, ocho de ellos graves y dos mortales, informó CBS News.

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La sucesión de casos también impulsó un debate. Tras la muerte de Clark, el congresista republicano Greg Steube presentó una resolución para que el Contralor General y el Departamento del Interior de Estados Unidos analicen cómo la clasificación del caimán americano como especie “amenazada debido a su parecido” afecta la capacidad de Florida para retirar ejemplares de canales residenciales y comerciales.

Steube explicó que la especie se recuperó por completo en 1987, pero mantiene esa protección para prevenir el tráfico y la caza del cocodrilo americano, de apariencia similar, consignó Associated Press.