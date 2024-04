La red eléctrica de EEUU lucha por mantener el ritmo con las demandas de las iniciativas de IA de las gigantes tecnológica

Ejecutivos destacan la urgencia de actualizar el sistema eléctrico para respaldar la demanda energética de la IA. (REUTERS/Dado Ruvic)

Durante la cumbre AI: Powering the New Energy Era celebrada en Washington esta semana, ejecutivos de la industria tecnológica y energética señalaron los desafíos críticos en la expansión de los sistemas eléctricos estadounidenses, que no avanzan al ritmo necesario para satisfacer las crecientes demandas de energía impulsadas por tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial generativa.

De acuerdo con información publicada por la agencia de noticias Reuters, esta situación ha llevado a negocios de centros de datos a buscar alternativas fuera de los servicios convencionales de las compañías de electricidad, ya sea negociando directamente con generadores de energía o desarrollando sus propias fuentes de suministro. “La regulación y los procesos de permisos en Estados Unidos son pésimos”, comentó Brad Stansberry de KPMG.

Las rigurosas regulaciones, procesos de citación y permisos, sumados a litigios legales frecuentes impulsados por grupos ambientales y comunitarios, han provocado retrasos significativos en el despliegue de proyectos energéticos nuevos, afectando los márgenes de beneficio de las compañías eléctricas tradicionales.

Centros de datos buscan independizarse de la red eléctrica tradicional ante regulaciones restrictivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rápido crecimiento en la demanda de energía, propulsado por aplicaciones de inteligencia artificial como chatbots, que consumen hasta diez veces más energía que una búsqueda en Google, representa un desafío significativo para las infraestructuras existentes.

Aligned, un desarrollador de centros de datos con 2.5 gigavatios de capacidad, es un ejemplo de empresa en la búsqueda ferviente de nuevas fuentes de energía tras concentrarse inicialmente en la adquisición de terrenos para sus operaciones. “Siempre asumimos que habría energía disponible, pero evidentemente, esa suposición fue tremendamente inexacta. Ahora estamos persiguiendo donde hay energía”, explicó Phill Lawson-Shanks, director de innovación en Aligned.

La compañía explora diversas opciones, incluyendo reactores modulares pequeños, un tipo de sistema de energía nuclear en desarrollo en Estados Unidos, y colabora con utilidades tradicionales cuando es posible.

La energía nuclear emerge como opción para centros de datos ante la escasez de suministros convencionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante esta situación, Michael Keyser, líder de la Organización Cooperativa Nacional de Renovables, apuntó a que “es difícil construir cualquier cosa rápidamente”, lo que naturalmente ha llevado a centros de datos y compañías tecnológicas a optar por sus propias adquisiciones de energía.

Por otro lado, las empresas de utilidades públicas reguladas reconocen el lento proceso regulatorio para expandir sus sistemas, especialmente con la demanda creciente de energías renovables como la solar y eólica. Sin embargo, mantienen la esperanza de que el auge de la demanda tecnológica impulse el crecimiento de sus operaciones. Brian Bird, jefe de NorthWestern Energy, indicó que si las compañías tecnológicas toman la iniciativa en la generación de energía, “es en realidad más fácil para nosotros”.