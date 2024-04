Legisladores advirtieron que una empresa biotecnológica militar china intenta registrar en secreto filiales en Estados Unidos

“Innomics y STOmics: Innomics y STOmics son filiales de la empresa BGI, afiliada al EPL que operan en Estados Unidos. Según la documentación corporativa, Innomics se registró recientemente para llevar a cabo operaciones comerciales en el Estado de Kentucky bajo el nombre de ‘BGI Americas Corporation’ y comparte el mismo ‘Attorney of Record’ que BGI en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. El sitio web de Innomics no menciona su afiliación con BGI o MGI, pero sus materiales de venta para secuenciación genética hacen referencia a códigos de producto de máquinas producidas por filiales de BGI, MGI y Complete Genomics. STOmics es una filial con una situación similar, que no menciona sus vínculos con BGI en su sitio web en inglés, pero el sitio web en chino mandarín de STOmics la identifica con orgullo como filial de BGI. La página web en inglés de STOmics la vincula a MGI y Complete Genomics, que también son filiales de BGI”.