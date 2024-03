La senadora Katie Britt calificó a Biden como un “líder débil” en la respuesta republicana al discurso del Estado de la Unión. (REUTERS/Amanda Andrade-Rhoades)

La senadora republicana Katie Britt calificó al presidente Joe Biden como un “líder indeciso y disminuido” y advirtió sobre un futuro sombrío para América bajo su presidencia en la respuesta republicana a su discurso del Estado de la Unión este jueves por la noche.

La republicana de Alabama criticó al mandatario demócrata y argumentó que “el país que conocemos y amamos parece estar escapándose”.

Britt, una ex colaboradora del Congreso de 42 años y madre de dos hijos, fue elegida para el Senado en 2022 con el respaldo del ex presidente Donald Trump. Prometió llegar a Washington como una “mamá con una misión” y ha desempeñado un papel único en la conferencia de su partido como asesora del líder republicano del Senado, Mitch McConnell, y ex asistente en el Comité de Asignaciones.

Es el tercer año consecutivo que los republicanos eligen a una mujer para dirigirse al país después de que Biden abandonara el podio. Los comentarios de Britt reflejan la misma visión sombría del futuro con Biden y los demócratas expuesta por la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, en 2023, y la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, en 2022.

“Durante años, la izquierda ha consentido a criminales y ha desfinanciado a la policía, permitiendo que reincidentes caminen libremente”, dijo Britt en su respuesta. “El resultado es trágico pero previsible: desde nuestros pequeños pueblos hasta las calles más emblemáticas de América, la vida se vuelve cada vez más peligrosa”.

Criticó la política exterior de Biden, incluida su retirada de Afganistán en 2021 y las conversaciones sobre un renovado acuerdo nuclear con Irán. No mencionó directamente la invasión de Rusia a Ucrania, pese a que Biden ha instado a la Cámara de Representantes liderada por los republicanos para que adopte un paquete de ayuda aprobado por el Senado

La respuesta de Britt se produjo cuando su estado atrajo la atención nacional por una decisión de la Corte Suprema estatal en febrero que considera a los embriones congelados como niños bajo la ley estatal. Esa decisión bloqueó el acceso a la fertilización in vitro en clínicas de todo el estado, pero algunos dijeron que reanudarían los servicios después de que la legislatura estatal aprobara una ley el miércoles protegiendo a los médicos de la responsabilidad legal.

Britt ha defendido los servicios de fertilización in vitro, llamando a Trump tras conocerse la decisión. El ex mandatario, el principal contendiente para la nominación presidencial republicana, emitió un comunicado horas después diciendo que apoya la fertilización in vitro.

En su discurso, Biden pidió protecciones en todo el país para esta práctica. En su respuesta, Britt no llegó a pedir una nueva política, pero reiteró su apoyo a este procedimiento, diciendo “queremos ayudar a las madres y padres amorosos a dar vida a este precioso ser en el mundo”.

Britt, quien ha convertido la inmigración en un tema prioritario, también criticó al presidente sobre la frontera, calificando sus políticas como una “vergüenza” que ha llevado a un mayor número de cruces ilegales durante su presidencia.

Señaló que Biden mencionó a la estudiante de enfermería asesinada de Georgia, Laken Riley, durante su discurso, pero dijo que “se negó a asumir la responsabilidad de sus propias acciones”. La policía asegura que Riley fue asesinada por un inmigrante que ingresó al país de forma ilegal.

“Señor presidente, es suficiente. Los estadounidenses inocentes están muriendo y solo usted tiene la culpa. Cumpla con su juramento de cargo”, dijo Britt. “Revise sus políticas y detenga el sufrimiento”.

Britt dijo que “el mundo libre merece algo mejor que un líder indeciso y disminuido. Estados Unidos merece líderes que reconozcan que las fronteras seguras, los precios estables, las calles seguras y una defensa fuerte son los cimientos de una gran nación”.

No mencionó a Trump, el principal candidato para la nominación presidencial republicana, a quien Britt respaldó en diciembre. Pero dijo que el país está en una encrucijada y “sé cuál es la elección que merecen nuestros hijos, y la elección por la que lucha el Partido Republicano”.

(AP)