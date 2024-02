Comenzó el juicio contra la armera de “Rust” por la muerte de Halyna Hutchins durante la grabación en 2021

Inicia el juicio contra Hannah Gutierrez por la muerte en el set de la película "Rust". (Archivo)

El juicio contra la armera de “Rust” por el disparo mortal en el set de la película de Alec Baldwin en 2021 comenzó este miércoles 21 de febrero con la selección del jurado en un tribunal de Estados Unidos.

Hannah Gutierrez, quien estaba a cargo de las armas de utilería en la cinta de vaqueros, es acusada de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía, Halyna Hutchins, quien falleció durante un ensayo de acción con Baldwin en un set del Rancho Bonanza Creek, en Nuevo México.

La joven de 26 años se declaró no culpable por el caso que conmocionó a Hollywood. Los 12 miembros del jurado que analizarán el caso fueron seleccionados este miércoles, siete de ellos hombres y cinco mujeres, además de cuatro suplentes.

Hannah Gutierrez enfrenta cargos por homicidio involuntario y manipulación de evidencia. (Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe/AP)

El litigio como tal comienza el jueves 22 de febrero con los argumentos de apertura. La actividad en la corte, a cargo de la jueza Mary Marlowe Sommer, debe comenzar a las 8:30 a.m hora local en medio de una fuerte presencia mediática. De ser encontrada culpable de homicidio involuntario, la armera - que también se identifica como Gutierrez-Reed - podría enfrentar hasta 18 meses de cárcel.

Durante el juicio, que debe durar unas dos semanas, la Fiscalía buscará argumentar que Gutierrez fue negligente, y que permitió el ingreso de balas reales en el set, además de consumir drogas ilícitas y alcohol, llegando a estar bajo efectos de una resaca el día del incidente.

Su defensa, sin embargo, intentará establecer que la muerte de Hutchins fue producto de errores cometidos bajo la continua presión para culminar la cinta dentro de un presupuesto limitado. Gutiérrez también está acusada de manipulación de evidencias por supuestamente haber intentado deshacerse de drogas durante las investigaciones.

Alec Baldwin sostuvo el arma que causó la muerte de Halyna Hutchins e hirió a Joel Souza. (Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe/AP)

Sin fecha para Baldwin

De acuerdo con los testimonios, el 21 de octubre de 2021 Gutierrez le entregó un revólver Colt .45 al asistente de producción David Halls, quien se lo dio a Alec Baldwin diciéndole que estaba “fría”, jerga para confirmar que era segura de manipular.

Baldwin ensayaba una escena con Hutchins y otros miembros del equipo, cuando el arma se accionó. El disparo impactó a la directora de fotografía e hirió levemente al director de la cinta, Joel Souza. Hutchins fue trasladada de emergencia a un hospital, pero falleció.

Baldwin, quien blandía el Colt .45 en el momento del incidente, fue acusado el año pasado de homicidio involuntario pero la Fiscalía retiró los cargos en abril argumentando que surgieron “nuevos hechos” que demandaban “más investigación y análisis forense”.

En enero de este año, luego de que un gran jurado concluyera que había una causa probable en su contra, fue acusado nuevamente bajo el mismo cargo.

La situación judicial de Alec Baldwin permanece indefinida luego de ser acusado de nuevo por la muerte de Hutchins. (Oficina del Sheriff del Condado de Santa Fe/AP)

Baldwin, director y productor de la cinta, ha dicho que no accionó el arma y que la seguridad en el plató en este tipo de asuntos debe estar a cargo de los profesionales contratados para ello y no de los actores. De ser considerado culpable, Baldwin también podría enfrentar hasta 18 meses de cárcel. Aún no fue definida la fecha de inicio de su juicio.

Hasta ahora, la única persona que ha sido sentenciada por el caso fue David Halls, el primer asistente de producción, quien no contestó el cargo de manejo negligente de un arma de fuego, y recibió una pena de seis meses de libertad condicional el año pasado.

Después de una pausa por la tragedia, el rodaje de “Rust” concluyó el año pasado en Montana bajo las riendas de Joel Souza y con Matthew Hutchins, viudo de la directora de fotografía, como productor ejecutivo. El director dijo en la época que la culminación de la película tenía un sabor “agridulce” pero que el elenco y el equipo de trabajo estaban “comprometidos” en completar lo que Halyna y él habían comenzado. Baldwin está libre bajo fianza.

(AFP)