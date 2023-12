Miami Art Week: tres propuestas argentinas en Art Basel, Pinta y una galería local

"1968: El fuego de las ideas”, del artista y activista Marcelo Brodsky, se puede ver en Art Basel Miami Beach 2023.

El arte argentino se hace presenta en Miami Art Week con tres muestras que reúnen a algunos de los nombres más importantes de la escena plástica del país sudamericano. La Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) se presenta en la feria Pinta Miami con obras de siete autores, Liliana Porter, Guillermo Kuitca, Pablo Siquier, Jorge Macchi, Eduardo Stupía, Nicola Constantino y Emiliano Miliyo. La galería Rolf Art de Buenos Aires, notable presencia en Art Basel, el evento estrella de la semana, presenta 1968: El fuego de las Ideas de Marcelo Brodsky. Por último, la galería local Durban Segnini presenta una exposición en solitario del artista y teórico César Paternosto .

AMIA

Tres dibujos originales de Eduardo Stupía realizados sobre un contorno de seligrafía. (@nachomartinfilms)

El programa Arte y Solidaridad de la AMIA fue establecido en 2017 como un proyecto integral de recaudación de fondos destinado por completo a las actividades comunitarias de AMIA. “Venimos haciendo muchísimas cosas con el arte, como trabajos sobre arte y memoria. Este programa en especial vincula el arte como posibilidad de recaudación de fondos para fines específicos”, explicó a Infobae Elio Kapszuk, director de arte de la institución.

Es de la mano de este proyecto que la AMIA llega a Pinta Miami, una de las principales ferias de la Miami Art Week. “Nos ha ido muy bién todos los años”, confesó Kapszuk. En 2022 la feria sucedió en pleno mundial de fútbol. Para jugar con el contexto pensaron en “algo que esté vinculado, que genere un guiño, un diálogo, una posibilidad de comunicación con el tema de fútbol”. Fue ahí cuando le pidieron a Pablo Siquier que interviniera 13 pelotas.

El balón de fútbol, según refiere un comunicado de AMIA, tal y como la conocemos hoy en día, es un invento argentino, patentado en 1931 en la ciudad cordobesa Bell Ville por Romano Polo, Antonio Tossolini y Juan Valbones. El conjunto de pelotas intervenidas por Siquier llevan por nombre una fecha: 25 de septiembre de 1968. Ese día el equipo de fútbol argentino Estudiantes de la Plata se alzó con la Copa Intercontinental tras vencer al Manchester United en un duelo de dos partidos. El pleito final tuvo lugar en el estadio Old Trafford.

El proyecto testimonio, realizado en colaboración con los artistas Liliana Porter, Guillermo Kuitca, Pablo Siquier, Jorge Macchi, Eduardo Stupía y Nicola Constantino, dio inicio al programa de Arte y Solidaridad. (@nachomartinfilms)

El proyecto Testimonio contemporáneo, una carpeta de la que solo se hicieron 98 unidades, marcó el comienzo de Arte y Solidaridad, ofreciendo un panorama del arte argentino mediante serigrafías de artistas de renombre. Los escogidos fueron seis: “La gran Liliana Porter, el gran Guillermo Kuitca, los fabulosos Pablo Siquier, Jorge Macchi, Eduardo Stupía y Nicola Constantino”, señaló Kapszuk. En sus palabras, “si uno tuviera que contar dentro de muchísimos años qué pasaba en esta época, creo que mostrar la producción de estos artistas podría dar un panorama bastante preciso de la escena de las artes plásticas”.

A partir de ahí, cada año la colección ha aumentado significativamente, en principio con los mismos artistas que vienen desarrollando nuevas producciones. “La madrina del proyecto es Liliana Porter, sin duda una de las más importantes artistas argentinas con un inmenso reconocimiento internacional”, compartió el director de arte de AMIA. En el año 2021, la artista creó Tres de ellos y Tres de ellos II, con un tiraje de 48 ejemplares y en el año 2022 añadió El imprevisto (verde), El imprevisto (rojo) y El imprevisto (azul), con un tiraje de 30 ejemplares por obra. Ese mismo año Jorge Macchi hizo la obra El mar para la colección de la AMIA con una tirada de 85 ejemplares.

Conjunto de serigrafías de Liliana Porter expuestas en el stand de AMIA en Pinta Miami durante Miami Art Week. (@nachomartinfilms)

El 2023 es también un año de grandes incorporaciónes. Liliana Porter realizó tres serigrafías nuevas, Correcciones y Otras correcciones, con una tirada de 58 y 57 ejemplares respectivamente, y Volver con una tirada de 30 ejemplares. Además, se incorporaron obras únicas de Eduardo Stupía que utilizó un contorno realizado en serigrafía completando cada uno de esos trabajos con un dibujo original. Si bien es una técnica mixta, “100% es un dibujo original sobre un recuadro serigráfico”, explicó Kapszuk.

El nuevo artista invitado este año es Emiliano Miliyo. A un año de aquel mundial, que ganó Argentina de la mano de Lionel Messi, el departamento de Arte y Producción de AMIA quería hacer algo tan impactante como entonces. Querían algo, dijo Kapszuk, “vinculado a este objeto del deseo”. Y que mayor objeto del deseo que el trofeo recién ganado.

El resultado fue compartir la Copa FIFA 2022. Para eso alistaron el esfuerzo de Miliyo, que dio en el centro de la paradoja do lo original y lo falso. “Transformamos una copa no original de la FIFA en una obra original de Emiliano”, reveló entusiasmado Kapszuk. La copa viene acompañada por un acta notarial de la escribana Serena Paula Slesinger en la cual se certifica que Fake For Real. Non Original Trophy no es el trofeo original de la FIFA, sino una obra original de Miliyo.

Dónde: Pinta Miami, 3385 Pan American Dr, Miami, FL 33133

Cuándo: 7 de diciembre de 3pm a 8pm; del 8 al 10 de diciembre de 12pm a 8pm

Cuánto: USD 30; estudiantes y adultos mayores USD 20

Marcelo Brodsky

1968: El fuego de las ideas: Marcelo Brodsky interviene imágenes de archivo que resaltan un año tumultuoso. (Yosvani Oliva)

La galería Rolf Art exhibe 1968: El fuego de las ideas, del artista y activista de derechos humanos Marcelo Brodsky en Art Basel Miami Beach 2023, hasta el 10 de diciembre en el Miami Beach Convention Center. La serie, presentada en el sector Meridians, es una colección de imágenes de archivo que documentan manifestaciones públicas y políticas globales de 1968, interviniendo la historia con una nueva mirada sobre estos eventos significativos.

El trabajo de Brodsky ofrece una visión contemporánea de los conflictos que definieron un año turbulento, marcado por momentos de cambio social y político en muchos países. A través de la reintepretación de fotografías históricas, Brodsky inserta anotaciones en los idiomas originales que señalan frases emblemáticas, buscando crear una cartografía política que conecte el presente con aquel año transformador. Esta actualización de los eventos pretende crear un diálogo entre la memoria colectiva y la experiencia individual.

Las protestas en Francia, especialmente Paris, tal vez como ninguna otra, fueron las más prominentes de 1968. (Yosvani Oliva)

Desde su presentación inicial en Rolf Art en 2015, 1968: El fuego de las ideas ha sido expuesta en destacadas instituciones de Europa y América Latina, como la Bienal de Lyon y el Centro Cultural Universitario UNAM Tlatelolco. Su impacto ha sido ampliado con la publicación de diversos ensayos y libros que exploran la serie, convirtiéndose en un referente visual que interpela al público y a la historia.

Brodsky es reconocido por su compromiso con la memoria y la defensa de los derechos humanos. Cuenta con un extenso currículum de participaciones en bienales internacionales y galardones por su labor artística y activista. Sus obras, que forman parte de colecciones tanto públicas como privadas a nivel mundial, no solo representan un testimonio gráfico de la historia reciente sino también un ejercicio de empatía y reflexión social.

Dónde: Art Basel Miami Beach, 1901 Convention Ctr Dr, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: hasta el 10 de diciembre de 11am a 6pm

Cuánto: entradas para ingresar a las 11am, USD 95; para ingresar desde las 12pm, USD 75; estudiantes, residentes y adultos mayores, USD 58; ticket para Art Basel y Design, su feria hermana, USD 110

César Paternosto

La muestra de Paternosto en Durban Segnini Gallery estará acompañada de un elegante catálogo.

La Durban Segnini Gallery en Miami presentará Painting: The Unconventional Support, una exposición que destaca las innovadoras obras de César Paternosto, conocido por sus aportes a la abstracción geométrica. La galería revelará piezas que abarcan desde los primeros experimentos de Paternosto con pinturas “de borde” hasta sus creaciones recientes.

La exposición subraya la trayectoria del argentino, enfocándose en la continuidad de sus ideas artísticas y su búsqueda por transformar la pintura en un objeto tridimensional, desafiando la visión frontal tradicional del espectador. Las abstracciones geométricas y la influencia del arte indígena americano en su trabajo serán los protagonistas de este evento en una galería que ya acumula más de cien exhibiciones de arte latinoamericano en sus 24 años de operaciones en los Estados Unidos.

Además de ser un gran pintor, Paternosto también ha sido un influyente teórico. (Durban Segnini Gallery)

Cabe destacar que Paternosto, quien residió en Nueva York desde 1967 hasta 2004 y después se trasladó a Segovia, España, además de ser un influyente pintor y escultor, también ha sido un gran teórico. Entre sus aportes destaca el libro Piedra abstracta que interpreta el arte precolombino incorporando el modelo de abstracción. También sus estudios de la perspectiva en pintores como Mondrian, Torres-García, Klee y Miró lo llevaron a desarrollar la idea de la pintura objeto, principalmente expresadas con pinturas en los costados cubiertos del bastidor, dejando el lienzo frontal en blanco.

Dónde: Durban Segnini Gallery, 3072 SW 38th Ave, Miami, FL 33146

Cuándo: 2 de diciembre de 2023 a 27 de abril de 2024

Cuánto: gratis