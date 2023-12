Las obras más destacadas de la inauguración de Art Basel Miami Beach

Obras que van desde el óleo hasta lo digital se exhiben en la prestigiosa feria Art Basel Miami Beach. (Federico Saint Romain)

Apenas abrieron las puertas del Miami Beach Convention Center, el miércoles 6 de diciembre, el vestíbulo pareció convertirse en un hormiguero, y eso que solo se trató del primer día, cuando Art Basel Miami Beach 2023 recibe solo invitados, coleccionistas VIP y prensa. Se trata de la feria de arte más importante de las Américas y las principales galerías del mundo están aquí. Un total de 277 dealers de arte internacionales que exhiben obras en diversos medios, desde el óleo sobre lienzo hasta obras digitales, están aquí.

La sección principal, simplemente llamada Galleries, está marcada por grandes nombres como Gagosian, Hauser & Wirth, White Cube, Pace Gallery y Lisson Gallery, otras que llegan por primera vez a la muestra y van directamente a ese sitio de privilegio, como Galerie Minsky, Ortuzar Projects y Weinstein Gallery, y muchas más de perfiles diversos como Isla Flotante, kurimanzutto, Blank Projects, Perrotin o Ratio 3.

La sección Meridians presentó 19 proyectos de gran tamaño. Las otras secciones de la edición 2023 son Nova, Survey, Positions y Kabinett, además del programa Conversations, dirigido por Emily Butler.

Apenas baja uno las escaleras de la entrada norte del centro de convenciones, lo sorprende un inmenso mural de tres paneles dominada por tonos rojizos. La obra es del artista Lee Mullican, un estadounidense miembro del Movimiento Dynaton. Mark Selwyn, el galerista, contó a Infobae que “él pintaba con un cuchillo en vez de un pincel”. El galerista también explicó que Mullican estuvo casado con la artista venezolana Luchita Hurtado, quien anteriormente había sido esposa del pintor austríaco-mexicano Wolfgang Paalen. La obra, parte del sector Meridians, está a la venta por la suma de USD 175.000.

Allí mismo, en Meridians, nuevamente con curaduría de Magalí Arriola, del Museo Tamayo Arte Contemporáneo de México, no para de sorprender con sus obras de gran formato. Earth Play, del artista coreano Seung-taek Lee, es una instalación colosal. Se trata de un globo inflable de siete metros de altura acabado con una pintura al óleo que representa una imagen satelital de la Tierra.

La instalación está acompañada de varias fotografías que documentan la Earth Performance, en la que se ve a personas interactuando con versiones del gigantesco globo, a través de los años y en diversas partes del mundo. “Él pintaba el globo y luego con las fotos documentaba el performance”, explicó Sunghee Lee, de Hyundai Gallery quien representa al artista de 91 años. “Y luego pintaba sobre las fotos para realzar la imagen. Aun ahora hace lo que quiere: si cree que no se ve tan bien, entonces lo retoma y pinta”, remató Sunghee.

En Night Parade of One Hundred Demos, las figuras totémicas de Masato Mike, presentadas por Aimee Freiberg de Exhibitions y Brian Lee, de Brian Lee Gallery, encarnan coloridos espíritus. Según la mitología japonesa, los objetos del hogar que se pierden se transforman en espíritus. Se llaman tsukumogami.

Una característica del sector Meridians de Arriola, es su sintonía con temas sociales pertinentes a estos tiempos. Tal es el caso de las obras Our Body Our Choices, de Julie Buffalohead; The Cellist, de Reginald O’Neal; 1968, The Fire of Ideas, de Marcelo Brodsky y Quiet As It’s Kept, de Ja’Tovia Gary.

La monumental pintura de Buffalohead está inspirada en el mito creacional iroqués de la Mujer del Cielo, que está en armonía con los animales. En la leyenda, los pájaros acuden en masa para amortiguar su caída, mientras otros animales buscan lodo en el océano para construir la Tierra. En el cuadro, rodeados de tonos azules, varias criaturas emergen de una madre que las da a luz. Para Buffalohead, representada por la galería Jessica Silverman, la pintura señala la belleza de la autonomía y afirma el derecho divino a controlar el propio cuerpo.

Reginald O’Neal es natural de Miami. Creció en el empobrecido y marginado barrio negro de Overtown. The Cellist, presentado por Spinello Projects, es una escultura de un hombre afroamericano tocando el cello. Curiosamente está de espaldas al público y es necesario darle la vuelta para apreciarlo por completo. La pieza es inmensa, fácilmente supera los dos metros de alto.

Conocido por su pintura figurativa, en esta pieza O’Neal representa un pedazo de la historia afroamericana. La historia de los entertainers, como Louis Armstrong, que eran más que bienvenidos para trabajar en Miami Beach pero no quedarse a dormir, y solo podían hospedarse y vivir en ciertas áreas, como Overtown. La escultura también representa un figurín de porcelana de un cellista de jazz, simbolizando la producción masiva y la comercialización del talento de un artista.

En 1968: El fuego de las ideas, el artista y activista Marcelo Brodsky ofrece una visión contemporánea de los conflictos que marcaron un año turbulento. Presentada por la galería Rolf Art, la serie se destaca en el sector Meridians como una colección de imágenes de archivo intervenidas por el artista argentino, con anotaciones en los idiomas originales que señalan frases emblemáticas. La obra pretende crear un diálogo entre la memoria colectiva y la experiencia individual.

Ja’Tovia Gary expande los temas presentes en The Bluest Eye, libro de la premio Nobel Toni Morrison, a través de su obra Quiet As It’s Kept. Este filme de 26 minutos constituye una reflexión contemporánea sobre el imperativo de “deseabilidad” de la piel clara, la soledad experimentada por las mujeres negras y el valor intrínseco de crear obras según sus propios términos. La película es un caleidoscopio de estilos que combina videoclips virales de TikTok, imágenes clásicas de Hollywood de Shirley Temple, imágenes de Lil’ Kim, historias de Instagram de Azealia Banks, imágenes de entrevistas de Morrison, conversaciones filmadas con la doctora Kokahvah Zauditu-Selassie, animación directa (implica rayar y grabar en la propia película) y algunas imágenes originales de la propia Gary.

Las grandes galerías se presentaron con stands grupales con una selección de artistas modernos y contemporáneos. Gagosian trajo una selección de creadores que se han unido recientemente a la galería, como Lauren Halsey y Carol Beauvais, y artistas que trabajan con la galería desde hace mucho tiempo, como Andreas Gursky y Urs Fischer. En total son más de 50 trabajos_ hay esculturas, instalaciones, fotografías, obras sobre papel y pinturas. Entre sus peso-pesados destacan Richard Avedon y Donald Judd.

Hauser & Wirth siguió una fórmula similar trayendo trabajos de artistas que representan desde este año, como Barbara Chase y Firilei Báez, y también artistas que tienen shows en Miami ahora mismo, como Gary Simmons (de hecho, vendieron una obra de él, Trenchtown Deams, en USD 350.000) y Charles Gaines. También tienen artistas que han estado con la galería bastante tiempo, como Henry Taylor y Rashid Johnson.

El cubano Angel Otero y el argentino Guillermo Kuitca figuraban entre los autores presentados por Hauser & Wirth. El rey del espectáculo sin embargo fue Philip Guston, cuyo Painter at Night se vendió por USD 20 millones.

Colgando frente a la entrada a White Cube, era imposible no notar la escultura amarilla del brasileño Hélio Oiticica. La importante galería ha hecho una apuesta por artistas internacionales, especialmente latinoamericanos, para esta edición de Art Basel Miami Beach. Además de Oiticica, figuran la cubana Carmen Herrera y la colombiana Olga de Amaral.

El caso de Herrera es fascinante: aunqué pintó toda su vida y participó en varias exposiciones, no vendió su primera obra hasta los 89 años, y se mantuvo pintando hasta los 105. Para la galería es una artista especial, ya que prácticamente fueron sus descubridores. Una de las piezas de la cubana, Borealis, de 1966, está a la venta por USD 850.000.

En el sector Kabinnett se caracteriza por su enfoque concentrado. Las galerías presentan selecciones de obras en espacio destacado dentro de su stand. Eso es lo primero que atrae de la muestra de las galerías Minsky y Weinstein dedicada a la artista ítalo-argentina Lorena Fini. Ambas galerías son grandes promotores de su obra.

Kendy Genovese, directora y curadora de Weinstein Gallery, le contó a Infobae que la madre de Fini se la llevo a Trieste cuando se divorció de su padre. “Ella no sabía que sus padres se habían divorciado”. Por temor a que su padre la secuestrara, la madre vestía a Fini de niño cada vez que salían en público. “De ahí le empezó a gustar todo este concepto de disfraces, vestimentas y máscaras, y así su vida se centró en gran medida en el teatro”, agregó.

Uno de sus primeros patrocinadores fue Christian Dior. Fue a París y estuvo expuesta a los surrealistas, cuya influencia es evidente en su obra. Pintó en estilos muy diferentes y realizó muchos autorretratos “como muchas mujeres pintoras, Frida Kahlo, Leonora Carrington, Remedios Varo”, explicó Genovese.

Weinstein ha estado coleccionando el trabajo de Fini desde el año 2000, para la feria se unieron a su marchante parisino original “que ha estado con ella desde siempre, señaló la curadora. Dijo que reciben llamadas telefónicas todos los días de gente que reclama “queremos a Leonor Fini por todos los espectáculos feministas”. Por eso decidieron “que era hora de traerla a Miami”.

No todos son grandes galerías. Desde Punta del Este, Uruguay llegó la galería Sur. En una exposición dominada por artistas uruguayos destacan varias obras del pintor contructivista Joaquín Torres García, sobre todo una serie de pinturas vinculadas al tema de lo urbano. También sobresalen algunas piezas de José Gamarra, en especial una pintura de acrílico sobre lienzo de 300 por 380 centímetros. Es un paisaje que lleva por nombre Quetzalcoatl y en él conviven un indio armado con lazas junto a un puma, un grupo de conquistadores a caballo, y Superman que mira desde un cerro.

Con su plano renovado —mucho más amable, incluso intuitivo, que el de 2022—, minicafeterías en abundancias y un arco tan amplio de opciones que van desde los 50 centavos de dólar para jugar en una máquina de pinzas llena de peluches y caramelos (parte de Fantasy World, de Anthony Akimbola) hasta los USD 45 millones que se pide por el Frank Stella First Black Painting, Art Basel Miami Beach no defrauda en su edición 2023, y espera al público general desde el viernes 8 al domingo 10.

